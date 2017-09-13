 "Безвозвратная потеря для РФ", - Порошенко о прибытии первой партии угля из США в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с Президентом Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами", - написал он.
Также он добавил, что это является для РФ потерей очередного инструмента шантажа.
"Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе", - отметил Президент.
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https://antikor.com.ua/articles/177275-ahmetov_kupil_ugoljnuju_kompaniju_v_ssha
урааа, гип-гип урааа, порошенко и ахметову славааа!! Саака враг, а ахметов столп государства!! ураа!!!
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http://povin.com.ua/13214-06-07.html
.............
Послушала Порошенко. Что ни слово, то вранье, от которого крыша слетает - журналистка.
Торговля оружием с Россией увеличилась со времен Януковича в пять раз и составляет 169 млн долларов. Почему никто из военных, сидевших в зале, не встал и не спросил, собирается ли пан президент и дальше расширять торговлю с врагом? И, если да, то зачем тогда продолжать заставлять украинских матерей плакать у гробов своих сыновей, которые пали, защищая Украину от новоиспеченного Гитлера, которому наш кондитер поставляет моторы для истребителей?
http://iamir.info/48699-poslushala-poroshenko-chto-ni-slovo-to-vrane-ot-kotorogo-krysha-sletaet-zhurnalistka ..............
За п'ять місяців 2017 року завезли 777,5 тис. тонн вугілля з Росії.
http://news.finance.ua/ua/news/-/404374/u-2017-rotsi-bilshu-chastynu-vugillya-dlya-tes-i-tets-importuvaly-z-rosiyi
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за уголь брали 250 дол США с государства
Теперь Ахметов возит свой уголь из Америки
но по 110 дол США
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А поприветствовать картошку и морковку по 7 гривен и мясо за сотню не хочешь? В магазин уже многие как в музей ходят
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Бред конечно. Но как уже порох задрал со своим мелочным, низкопробным пиаром.
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Президента РФ Владимира Путина нельзя назвать собакой: он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного, считает российский социолог Игорь Эйдман.
Российское посольство в Германии протестует и требует извинений за то, что Путина назвали собакой. В публикации журнала Focus о канцлере Меркель было сказано: "Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin" ("Она боится путинской собаки, но не боится собаки-Путина"). Первый раз в жизни я совершенно солидарен с российским посольством. Я тоже возмущен и оскорблен. Путин - не собака! Зарубите это себе на носу, продажные буржуазные писаки! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного.
Собаки не лгут.
Путин - патологический лжец, много раз пойманный за руку, периодически опровергающий самого себя, но продолжающий как ни в чем не бывало самозабвенно врать.
Собаки (если они, конечно, не бешеные) не будут бросаться на ваших соседей, пытаясь во что бы то ни стало пометить и отжать их квартиру.
Путин захватил украинские территории и вцепился в них даже не собачьей, а волчьей хваткой.
Собаки не бывают садистами, они не тащатся от своей жестокости.
Путин с садистской жестокостью преследует и уничтожает своих противников (достаточно вспомнить кровавую бойню, которую он устроил непокорным украинцам, кошмарные истории убийств Литвиненко и Немцова).
Собаки не алчны. Им нужно только самое необходимое.
Путин - алчный стяжатель, обложивший крупный бизнес (а через него всю страну) личной данью; с маниакальным упорством приумножающий свои многомиллиардные капиталы, раскиданные по офшорам друзей и других подставных лиц.
Так что не оскорбляйте собак! Путин - не собака. Он гораздо, гораздо хуже.
PS. Предлагаю на нашу демонстрацию у российского посольства в Берлине 17 сентября в 14.00 выйти с лозунгом "Путин - не собака, он гораздо хуже!". Пусть посольские порадуются.
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Зря что ли Порошенко со своим подельником Ахметовым быстро купил угольную компанию в США
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