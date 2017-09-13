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Все про:Порошенко (13782) Россия (72237) уголь (718) Трамп (1373)

 "Безвозвратная потеря для РФ", - Порошенко о прибытии первой партии угля из США в Украину

порошенко трамп

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал прибытие первой партии американского угля в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с Президентом Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами", - написал он.

Также он добавил, что это является для РФ потерей очередного инструмента шантажа.

"Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе", - отметил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое судно с углем из США прибыло в Украину, - порт "Южный"

Безвозвратная потеря для РФ, - Порошенко о прибытии первой партии угля из США в Украину 01

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Ахметов купил угольную компанию в США

https://antikor.com.ua/articles/177275-ahmetov_kupil_ugoljnuju_kompaniju_v_ssha

урааа, гип-гип урааа, порошенко и ахметову славааа!! Саака враг, а ахметов столп государства!! ураа!!!
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А когда уже известный шиколадный заводик перестанет всю росию шоколадом кормить???
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Долбонос Путлер арестовал фабрику уже 2 года.Ты хоть кремлёвские газеты читай иногда.
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Веду маленький бизнес с китайцами с марта 1992 года,скоро к новому году закрою лавочку.Хватит платить налоги,надоело.пусть молодёжь сама себя кормит или от Кондитера с Гросей подачку ждёт на Печи что Емеля.
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Мелкий бизнес с китайцами - пересылка контрабандой их товара в Украину?
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Живеш собі і нічого не знаєш, і тільки коли заходиш в коментарі на цензор, дізнаєшся, що в країні тотальна зрада, геноцид, розруха, зубожілий народ мре як мужи на морозі, влада бариг знищує патріотів а головний барига вже продав всю Україну москалям. Безкінечний серіал висмоктаних з пальця, нічим не підкріплених окрім емоційної обгортки фейків. Собаки брешуть а караван іде.
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в мечтах о 146% рейтинга кремБлёвского брата ...
"Безвозвратная потеря для РФ", - Порошенко поприветствовал прибытие первой партии угля из США в Украину - Цензор.НЕТ 1655


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ПОПе борщ, а гостям - пустые бутылки от моршинской, отец семейства в швейцарских часах, спалилсо пеца
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Згідно з оприлюдненими Держкомітетом даними експорт українських товарів у Росію за чотири місяці 2017 року виріс на 38,5 відсотків до майже на $1,3 млрд. Причому темпи зростання експорту в сусідню країну перевищують темпи зростання цього показника в цілому (26,8 відсотків).
http://povin.com.ua/13214-06-07.html
.............

Послушала Порошенко. Что ни слово, то вранье, от которого крыша слетает - журналистка.
Торговля оружием с Россией увеличилась со времен Януковича в пять раз и составляет 169 млн долларов. Почему никто из военных, сидевших в зале, не встал и не спросил, собирается ли пан президент и дальше расширять торговлю с врагом? И, если да, то зачем тогда продолжать заставлять украинских матерей плакать у гробов своих сыновей, которые пали, защищая Украину от новоиспеченного Гитлера, которому наш кондитер поставляет моторы для истребителей?
http://iamir.info/48699-poslushala-poroshenko-chto-ni-slovo-to-vrane-ot-kotorogo-krysha-sletaet-zhurnalistka ..............
За п'ять місяців 2017 року завезли 777,5 тис. тонн вугілля з Росії.
http://news.finance.ua/ua/news/-/404374/u-2017-rotsi-bilshu-chastynu-vugillya-dlya-tes-i-tets-importuvaly-z-rosiyi
"Безвозвратная потеря для РФ", - Порошенко поприветствовал прибытие первой партии угля из США в Украину - Цензор.НЕТ 7865
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Хреново донецким жилось
за уголь брали 250 дол США с государства

Теперь Ахметов возит свой уголь из Америки
но по 110 дол США
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количество авиарейсов в города РАБссии увеличились на 500%,сыр молоко мясо и прочия пшеницы идут на РАБссию Плешивого.в страны ЕС идут только Украинские спички...,всё идёт ПУТЛЕРУ... :D братан пля....
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> Приветствую первый американский уголь
--------------------
А поприветствовать картошку и морковку по 7 гривен и мясо за сотню не хочешь? В магазин уже многие как в музей ходят
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Коли бульба та морквини були по 10,15 та 20 гривень, то нічого. А 7 гривеь, то трагедія.
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Візми в оренду земля (легко) вирости бульбу та моркву і продавай по 3 збий всім ціну.
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Надо продолжить - "и законсервировала на складах в Виннице (Харькове, Одессе)"....
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Давайте з цілого світу звозити вугілля і спалювати в Україні, щоб гнати електрику на експорт, бо рижому бракує бабла, щоб атомну енергетику хапанути.
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А где видео презика, встречающего уголь с цветами и шампанским. Затем "брежневский поцелуй" первого уголька, коснувшегося украинской земли.
Бред конечно. Но как уже порох задрал со своим мелочным, низкопробным пиаром.
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Ватная нечисть подняла вой Доморощеные полезные идиоты ей подвывают.Для Украины это политический шаг.Для США экономический.Трампу надо выполнять предвыборные обещания.Возможно за наш счет...
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Остается порадоваться за американских шахтеров, которые получили новые рабочие места и дополнительную зарплату. А те же шахтарі Галичины и так "слишком много едят"©. И не надо рассказывать про марки угля. За три года вполне уже можно было перестроить ТЭЦ на газовые и длиннопламенные марки.
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Да-да-да, давно пора бы перейти на сингулярные конвертеры.
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Вот и я об том же... Не хай американским углём топят.
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Безвозвратная потеря для РФ - звучит так, вроде мы эту баржу у России отжали.
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Путин - не собака! Собаки не бывают садистами, они не тащатся от своей жестокости
Президента РФ Владимира Путина нельзя назвать собакой: он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного, считает российский социолог Игорь Эйдман.

Российское посольство в Германии протестует и требует извинений за то, что Путина назвали собакой. В публикации журнала Focus о канцлере Меркель было сказано: "Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin" ("Она боится путинской собаки, но не боится собаки-Путина"). Первый раз в жизни я совершенно солидарен с российским посольством. Я тоже возмущен и оскорблен. Путин - не собака! Зарубите это себе на носу, продажные буржуазные писаки! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного.
Собаки не лгут.
Путин - патологический лжец, много раз пойманный за руку, периодически опровергающий самого себя, но продолжающий как ни в чем не бывало самозабвенно врать.
Собаки (если они, конечно, не бешеные) не будут бросаться на ваших соседей, пытаясь во что бы то ни стало пометить и отжать их квартиру.
Путин захватил украинские территории и вцепился в них даже не собачьей, а волчьей хваткой.
Собаки не бывают садистами, они не тащатся от своей жестокости.
Путин с садистской жестокостью преследует и уничтожает своих противников (достаточно вспомнить кровавую бойню, которую он устроил непокорным украинцам, кошмарные истории убийств Литвиненко и Немцова).
Собаки не алчны. Им нужно только самое необходимое.
Путин - алчный стяжатель, обложивший крупный бизнес (а через него всю страну) личной данью; с маниакальным упорством приумножающий свои многомиллиардные капиталы, раскиданные по офшорам друзей и других подставных лиц.
Так что не оскорбляйте собак! Путин - не собака. Он гораздо, гораздо хуже.
PS. Предлагаю на нашу демонстрацию у российского посольства в Берлине 17 сентября в 14.00 выйти с лозунгом "Путин - не собака, он гораздо хуже!". Пусть посольские порадуются.
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Добавить нечего, одна политика. Ну и обоснование ротердамов. Трампу выполнение предвыборных обещаний,Порошенко деньги от дальнейшего грабежа на ротердаме. Все в шоколаде мы в глубокой ...е. И про зрадофилов не нужно. Есть факты непорядочности власти,ее нелигитивности и отсутствия поддержки населения(кроме бототни). Покупать уголь за валюту верх дурости( при этом закрывая госшахт,а еще и устраивать шоу" первой баржи"... Кто скажет что этот человек адекватный и его не надо срочно переисбирать?
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===Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал прибытие первой партии американского угля в Украину.===

Зря что ли Порошенко со своим подельником Ахметовым быстро купил угольную компанию в США
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Безвозвратная потеря для РФ", - Порошенко о прибытии первой партии угля из США в Украину
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