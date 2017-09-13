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 Общество
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 Саакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах

саакашвили

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили 13 сентября собирается прибыть в Черновцы для встречи со своими сторонниками.

Об этом сообщил координатор "Руха новых сил" на Буковине Роман Ванзуряк, передает Цензор.НЕТ.

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"Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михеилом Саакашвили. 13 сентября. 18:00. Центральная площадь города", - написал он.

Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили среди ночи выехал из гостиницы "Леополис" во Львове.

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Саакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах 01

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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ты абсолютно не имеешь никакого права решать, кому быть в стране, а кому нет. Решить может только суд и то - какая должна быть ответственность за нарушение если они были.
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сцакашвиля с чурчхеллами - очьень важьно гастролировать собрался? или сам бля без ансамбля?
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У нас есть Лидер Порршенко а проходимца и самозванца Михо надо гнать в три шеи вон.
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Леня Фишер 'у

Леня, разрешите взять интЫрвью.

А кто такой "Порршенко"?

У кого "Порршенко" лидер?
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Михаил Саакашвили в Сенате США. Шикарное выступление! Браво Михо!!!

https://www.youtube.com/watch?v=BmCgYqPebKQ
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Пока Порошенко с Аваковым укрепляли западную границу и геройски сражались с Мишей, 5.09 в Херсонскую обл. спокойно залетел расейский К52.
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Михо удалось всё просрать в Грузии, а теперь и в Украине......он случайно не брат Овоща?
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В грузии его выгнали олигархи, у которых рн забрал награбленное у народа.
За 8 лет правления саакашвили бюджет грузии вырос в 12 раз.
ВВП вырос в 4 раза.
А тут укр чиновники обещают слезные 1,275436% роста в год.

А рост ввп грузии такой получился потому, что хозяева жизни перестали отправлять
бабки на панаму.
Коррупционэров - садил в тюрьму за 2 часа, если те не возвращали в бюджет награбленное.

Наши назека не вернули за год ничего.
Саакашвили вернет за 1 месяц.
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Так а че вы думаете эти шокопи.ары тут и сидят на сайте? Думаете из -за того что Саакашвили "неудачник и ничего не может"?
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Мне не совсем понятно, как олигархи смогли выгнать Саакашвили если он их всех пересадил, увеличил ВВП в разы, убрал коррупцию и преступность, создал независимые суды и прочее.....как олигархи это сделали?
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Вот именно благодаря всему вышеперечисленному и сделали.
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титушня местная грузинская и выгнала.

и олигаторов выпустила.
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ох не надо прикидуватись..н понятно...ага ..як жеж..усім нормальним укпаїнцям ясно..а порохоботом ну ніяк не ясно..
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Может реформы от Саакашвили на самом деле пустышка?
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ну якщо в дуже ніщій Грузіі колись,зараз молодь не знае що таке корупція..а Грузія цвіте..то можно і таку фігню нести..
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США может хватит влезать в наши внутренние дела ?
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До Руху,бо цей вампір пів країни покладе-а землю таки прихватизує та впятеро дорожче перепродасть і ніщо його не зупинить.Такі не прийшли За Україну-вони прийшли за Україною,аби знищити народ,продати землю,а підневільних вони собі разом з тією землею закріпачать-вати в Україні зомбованої їхніми 5-ми аналами- достатньо.Яким чином і через кого ця мафія свого добється-не важливо,але що добється ,якщо не зникне,це-точно! Вихід,звичайно,є. Піднімаємось!Єднаємось.Якщо ні-слідуючим будеш ти!Тільки разом-ми сила,бо хряк думав-вінок на голову не впаде,поросенко-солдат у його варті не знепритомніє,але Україна-не урків та їх покидьків власна будка!Баригу-на ланцюг!Мафію-на нари!
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Саакашвили обещвет убрать олигархов.
Олигаторы енти - основная кость в горле укр жителей, ибо

95% заработанных денег укр рабочим на любой фабрике забирают хозяева.

Потом енти хозяева ездят по Киеву на бентли и давят ентих укр рабочих.

Еще енти хозяева забирают в аренду на 49 лет местный пруд в селе и лес.
И после ентого забора местный сельский житель уже не может пойти в лес за малиной-грибами-рыбами,
ибо буде застрелен хозяином-лозинским как заиц на охоте.

Заводы у хозяев можно не забирать, а вот забрать присвоенные хозяевами 95% заработанной зарплаты не помешает.

И енто народ поддержит.
Если Саакашвии пообещает забрать у ентих хозяев из авренды на 49 лет и отдать народу реки, поля, пруды, лесы, то народ его поддержит.

Пока что ни один укр палитик таких идей с отбором лесов-рек-95;зарплат не предлагал,
поетому народ и живет с зарплатой в 20 раз меньше, чем в безвизовой эвропе.

Кароче -
фабрики-рабочим,
земля-крестьянам,
зарплата - и тем и другим, та часть, которую 25 лет забирали хозяева.

Вот и пасмотим.
Все остальное - еэсы, наты. -туфта.
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фабрики-рабочим,
земля-крестьянам? У вас как с психикой?

Я например услышал там совершенно иное - тюрьмы ворам. А почему вы этого не услышали? Не хочется? А нам покуй.
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Тюрьмы -ворам, тоже подойдет.
НО,
предварительно забрать бабло у них.
Ибо от того, что ентот вор будет в тюрьме, садики-больницы-танки сами не вырастут .
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ниче так позитивно не влияет на ворье, как неизбежность наказания.
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не ну а як..ворье у тюрму..а народу роботу і достойне життя.А якщо ворье не посадять..то нічого не вийде..
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Так, так)) Прибрати олігархів)) Вуха ширше))
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Есть такое понятие - сарказм называется....
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это бизнес партнер, как минимум по сжиженному газу....
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война и торговля с агрессором одновременно - это шизофрения
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Михаил,торопись ! Слабость этих воров - тупость. Они не могут быстро соображать.Воспользуйся этим и раздави,пока они не придумали очередную подлость !
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Варягам нет места в нашей стране-вали Михо вон. Мы хотим мира и процветания а они революций и потрясений.
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Мы хотим возврата из аренды на 49 лет обратно в село прудов-лесов-палей-рек.

И 95% забранной зарплаты.

Все остальное купим.
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Барьіга всегда сльішит вместо "Леса и горьі"-"Весьі и гири".Глуховат сепарат от народа-они для него холопьі!
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Если карманные суды ПОПа не "оправдают" #Саакашвили, его быстро оправдает ЕСПЧ. Интересно, на каком этапе алчный ПОП поймет, что проиграл?
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во время зачитки приговора расстрельнной командой.
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Який вертоліт? Про той, що на "русской весне" пишуть з кадрами 2014? Не зустрічав ніде більше цю новину.
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Генеральный Прокурор Украины Юрий Витальевич Луценко подготовил подання в Верховную Раду на прытягнення до крыминальнои видповидальности ,задержание ,арест на Тимошенко и ее банду. Голосов хватит и пускай преступники сушат сухари.
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а вот тогда может начаться Майдан потому что Тимошенко и ее партия лидируют по рейтингам - это будет рассматриваться как расправа над оппозицией - ну впринципе я тут не переживаю Юлька уже битая и знает их всех как облупленных
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А какая разница сколько придёт людей?Главное публичное выступление, которое донесут до всех.Люди отметят свой приход галочкой в бюллетене на следующих выборах, вот и весь приход) Как по мне, то лучше 10 человек по своей воле и на воле у Саакашвили, чем по совдеповской разнарядке 1000 человек в клетке у Порошенко.
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Геращенко кристальная личность) На белом фоне - белая, на чёрном - чёрная)
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тРуселятник перестань себя рекламировать.
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Необузданная алчность и дикий страх затмили осадок рассудка ПОПу. Он уже не прислушается ни к кому.Его понесло… к обрыву…
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не знаю этого человека, но его анализ понравился
Гриценко: Саакашвили запустил вчера начало конца Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=bzeaMFBgvv0

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Саакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах - Цензор.НЕТ 4264Штаб-квартира Михо в Черновцах.
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Михо готовит прорыв На Киев.
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"Не шуточки,когда Гарант нарушает Конституцию"Д.БушСаакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах - Цензор.НЕТ 4728Саакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах - Цензор.НЕТ 7360Саакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах - Цензор.НЕТ 7360
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Обидно что Петя, грубо говоря, просрал возможность начать нормальное развитие Украины, просрал доверие народа. Как была страна коррупционной, так и осталось. Петя и его властные структуры с коррупционерами очень лояльны, зато лидера оппозиционной партии Михаила Саакашвили гнобят только так.
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одні і тіж коменти перепощуєте з гілки на гілку ппц
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало украинским органам власти немедленно провести расследование деятельности сайта «Миротворец» после добавления туда Саакашвили и Тимошенко. Об этом говорится в отчете о ситуации с правами человека в Украине, который опубликовали 12 сентября.

Саакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах - Цензор.НЕТ 9124
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манипуляция!!!! ни слова не сказано в отчете о сааке и тимошенко. ни слова - там речь о журналистах попавших в миротворец ранее. для понимания - никогда подобные отчеты не готовились и не утверждались за 3 дня - столько прошло со времени событий на границе. сааку и тимоху пока оон не приласкала, а как понимают границу во всем мире, то вряд ли это сделают позже.
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Михо-бато, это балобол, а с Юлей может вступить в союз только идиот
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Та пристрелите уже этого Михо! Ну что не найдется у нас на всю страну патриота-"психопата"? Ну на кой хрен нам тут инфантильный "грузинский Герцен" с замашками опереточного диктатора и "уклоном в педерасты"? (Это чмо своих политических оппонентов приказывало арестовывать и насиловать в тюрьмах с обязательной видеофиксацией. И лично просматривал видеоотчеты! А это и есть признак латентной пидарастии.)
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не пишіть такого. Це заклик до вбивства людини. Так не можна.
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Та може злякається падло і втече з України...
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ну ви і придумали....так прориватися щоби потім втікати?
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Жити захоче - втече. За будь якої влади у нас його рано чи пізно видадуть в Грузію. А "ре*уятору" "капець".
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ні....там ...я так розумію далекоглядний розрахунок - Юля обирається до Президента, а Саака призначається на якусь високу посаду, наприклад, або Генпрокурор, або Міністр МВД, або директор НАБУ і стає тараном, який садить всіх папєрєдніків.
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anti-colorados
Статус: «Не гражданин»
Саакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах - Цензор.НЕТ 8844
Ситуация с предоставлением и аннулированием гражданства Михо возвращает нас к теме, которой мы касались уже пару десятков раз - институту лишения гражданства Украины. На самом деле, это намного более глубокая проблема, чем то, что произошло с бывшим губернатором Одесской области. Необходимость этого инструмента не была бы настолько актуальной, если бы не война, вскрывшая последствия ее игнорирования. Актуальность проблемы правильно оценена в некоторых странах Балтии, где институт не гражданства, стал компенсатором искусственного изменения демографической картины государства. Причем, эти изменения не носили естественного характера, как это было в США, например. Совок имел четкие программы даже не ассимиляции народов в нечто аморфное, называемое «советский народ», а в подгонку населения совка к тому состоянию, которое определяет смысл понятия «русский». Там речь шла о создании стада без роду и племени, без традиций и привязки к конкретной земле. Собственно говоря, это уже было сделано во времена империи, где наглухо и с кровью стирались любые национальные отличия и убивалась генетическая память у населения метрополии.
В самом деле, там удалось убить даже само понимание корней своей культуры, основанной на совокупности традиций финно-угорских народов, спрессованных многовековым периодом Орды. В общем, там нет ничего позорного, от чего надо было бы веками отмываться. Былая Московия, искусственно переименованная в Россию, брала свои истоки от города Москва, стоявшего и стоящего на земле народа мокша. Собственно, название самого города и царства, вплоть до 1721, года спокойно уживались со своими мокшанскими корнями и проблем в этом никаких не было. Но потом эти связи и эту память решено было убить, придумав имперскую легенду. За последующие 200 лет это почти удалось и к этому состоянию, империя подтягивала народы колоний. Это удавалось с большим или меньшим успехом и с большим или меньшим количеством жертв, на этом пути.
Большевики оценили работу империи, в этом направлении, но решили радикально ускорить процессы, используя более жесткие механизмы. Совок внедрил масштабные программы уничтожения и депортации целых народов. Причем, проблемные территории, где национальная память была достаточно крепка, а культуру уничтожить не удавалось, подвергались комплексным методам обработки. Население вымаривалось голодом, расстреливалось или просто выселялось на периферию, где сталкивалось с коренным населением колоний или просто высылалось в безлюдные районы Сибири.
Но на этом процесс не заканчивался. Освобожденные, от местных жителей, местной культуры и местного языка территории, искусственно заселялись тем конгломератом людской массы, имеющей условное название «русские». По своей природе, все это были искусственные процессы, имеющие целью полностью изменить демографию того или иного региона, для уничтожения даже следов местной культуры.
Это сейчас демонстрирует и нынешняя федерация, повторно перезаселяя оккупированный Крым и захваченную часть Донбасса. Что характерно, подавляющее число коллоборантов составляют либо те самые переселенцы первой волны совковых экспериментов, либо их безродные потомки. Москва туго знает свое дело и уже явно реанимировала самый грязный совковый инструментарий.
Именно в противовес этому Латвия и Эстония, например, ввели институт «не гражданства». Там правильно оценена угроза, перманентно исходящая от этой публики и принят минимум необходимых мер, дабы не допустить до того, что случилось в Украине. Ведь не гражданин, кроме лишения права на работу в любом государственном органе, лишен и права избирать и быть избранным. То есть, он не имеет права голоса. Там вариант с «референдумом» не пройдет просто потому, что вся эта дрянь не имеет права голосовать хоть за что-то или против чего-то.
У нас ситуация хуже. Эта публика уже показала, какой заразой является и насколько она деструктивно действует, в случае организации нужной работы из Москвы. Это привело к войне, оккупации и тысячам смертей. Просто смотреть на это и ничего не делать - преступление. Именно эта ситуация требует введения механизма лишения гражданства. В идеале, лучше было бы депортировать всех этих людей назад, в Россию, но надо начинать хотя бы с неотложных действий.
Вариант с Михо здесь не проходит, ибо там - все просто. Сейчас многие уперлись в конституционную норму о запрете на лишение гражданства. Именно в отношение Саакашвили ее применять бесполезно. Конституционная норма так жестко прописана в отношение граждан Украины, получивших гражданство по рождению, или вошедшие в него с момента обретения независимости Украины. Михо получил гражданство в рамках другой процедуры и если она нарушена, то аннулируется сама процедура вхождения в гражданство. Поскольку процедура нарушена по вине самого Михо, который подал не правдивые данные о себе, то это никак не попадает под определение «лишение гражданства». Просто процедура восстановлена с учетом всех обстоятельств, которые стали известны. Грубо говоря - исправлена ошибка и не более. Просто для примера. Аннулировать гражданство Нестора Шуфрича - не получится, ибо он не менял гражданства и не писал прошения о принятия его в гражданство Украины и не брал на себя обязательства сообщить правдивые данные о себе. Он стал гражданином Украины по факту рождения.
Вот для таких деятелей, которые откровенно действуют в интересах другой страны и тем самым - пытаются разрушить Украину, следует предусмотреть процедуру именно лишения гражданства. На наш взгляд, следует внести изменения в Конституцию Украины, где предусмотреть два исключения из запрета на лишение гражданства. Первое - вступивший в силу приговор по соответствующим статьям УК. То есть, в рамках судебного процесса над изменником, этот вопрос должен рассматриваться автоматически и дополнительным наказанием должно предусматриваться лишение гражданства.
Второе исключение должно касаться лиц, которые получили паспорт другой страны (двойное гражданство у нас так же однозначно запрещено) или принимали участие в незаконных референдумах или опросах, касающихся нарушения территориальной целостности Украины. Причем, лишение гражданство должно быть безвозвратным. Единожды утратив гражданство Украины именно по этим мотивам, человек должен терять это право пожизненно.
Есть еще один пункт, по которому мы могли бы предложить лишать гражданства. Но если хотя бы предыдущие два удалось бы ввести в конституционную норму, уже стало бы легче дышать, а многим пришлось бы либо писать явку с повинной, либо самостоятельно выдвигаться в Россию, дабы там на них упали камни с неба и они могли бы спокойно умереть в России.
В любом случае, тянуть с этим вопросом некуда, ибо его нынешний статус мы сейчас пожинаем в виде войны и управляемой Москвой части нашего населения. Даже маленькие балтийские страны нашли в себе здравый смысл и логику, чтобы выстроить защиту своего народа от пришлой чумы, а что мешает нам хотя бы перенять их опыт?
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а паспорт то он нашел?
ему уборщица из кабинета президента его (паспорт) вынесла?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСаакашвили планирует встретиться сегодня с активистами в Черновцах
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