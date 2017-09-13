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 Экономически обоснованная розничная цена на автогаз приблизительно 12,2 грн/л, - Минэнерго

газ сжиженный

В Минэнерго подсчитали экономически обоснованную стоимость автогаз на АЗС. По оценкам Минэнерго, розничная цена газа должна снизится до около 12,2 грн/л.

На данный момент средняя розничная цена сжиженного газа в Украине должна составлять около 12,2 грн/л. Об этом говорится в письме Минэнерго от 8 сентября в адрес Кабмина, Минэкономразвития, Антимонопольного комитета и отраслевых ассоциаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"На аукционе №43-УМВБ ПАО "Укрнафты" продано 4 680 т по средней цене 20 525 грн/т. Примерный расчет: при оптовой цене 20 500 грн/т розничная цена должна снизится до приблизительно 12,2 грн/л", - сказано в письме.

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Эта цена сложилась в результате аукциона ПАО "Укрнафта", прошедшего в день отправки письма, 8 сентября. Тогда "Укрнафта" продала весь ресурс одной компании по цене существенно ниже рыночной. Стоимость продажи оказалась на 2 875 грн/т ниже результатов торгов "Укргаздобычи", прошедших двумя днями ранее.

На 12 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране составляли 15,31 грн/л, в опте цена составляла 23 800 грн/т.

Напомним, в августе 2017 года цены на сжиженный газ в Украине поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц газ подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В конце августа ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок". В АМКУ в свою очередь заявили, что пока у них нет данных, которые свидетельствуют о каких-либо антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа: "Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост".

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та нам до одного места ваша оценка! какого милого он по 15 гривен нам интересно
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