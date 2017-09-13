 Террористы "ДНР" готовятся к активизации боевых действий на мариупольском направлении с 14 сентября, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп (НФ), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Подразделения "1-го АК "ДНР" на мариупольском направлении получили приказ подготовиться к активизации боевых действий с 14.09.2017 года. Командирам формирований оккупантов предписано провести внезапные проверки боеготовности и эффективности несения службы боевиками, аргументируя это якобы готовящимся наступлением ВСУ", - написал он.
Вместе с тем, по словам Тымчука, рядовой состав боевиков связывает повышение уровня боеготовности с ожидаемым в середине сентября приездом комиссии из числа представителей Минобороны РФ - так называемых "кураторов" и "советников".
"Также в среде оккупантов активно обсуждается вопрос направления по итогам проверки групп боевиков для проведения 2-недельного курса подготовки в военных лагерях на территории РФ", - добавил Тымчук.
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чего шоколадные выродки языки в жопы засунули?
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видать с бодуна не похмелился
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