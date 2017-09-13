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 Террористы "ДНР" готовятся к активизации боевых действий на мариупольском направлении с 14 сентября, - ИС

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Террористы "ДНР" готовятся к активизации боевых действий на мариупольском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп (НФ), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Подразделения "1-го АК "ДНР" на мариупольском направлении получили приказ подготовиться к активизации боевых действий с 14.09.2017 года. Командирам формирований оккупантов предписано провести внезапные проверки боеготовности и эффективности несения службы боевиками, аргументируя это якобы готовящимся наступлением ВСУ", - написал он.

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Вместе с тем, по словам Тымчука, рядовой состав боевиков связывает повышение уровня боеготовности с ожидаемым в середине сентября приездом комиссии из числа представителей Минобороны РФ - так называемых "кураторов" и "советников".

"Также в среде оккупантов активно обсуждается вопрос направления по итогам проверки групп боевиков для проведения 2-недельного курса подготовки в военных лагерях на территории РФ", - добавил Тымчук.

Террористы ДНР готовятся к активизации боевых действий на мариупольском направлении с 14 сентября, - ИС 01


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Путин окончательно схлопнулся и сливает ЛДНР в унитаз. На очереди- Крым - объективная аналитика на вражеском ресурсе. Свое шапкозакидательство всегда в наличии у непобедимого шоколадного генералиссимуса
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Просто буде декілька 200-х і 300-х з обох сторін.
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почему не сбили кацапский ветролет Ка-52 который на 50 км залетел в херсонскую область? как же пердёж про "непорушність кордонів та повагу до территорії України" ?
чего шоколадные выродки языки в жопы засунули?
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да нах оно им нужно? они там уже на чемоданах, скоро сваливать надо будет...
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Разведсводки от Тымчука... Если им верить, то муйло дллжно было напасть раз 100, начиная с 2014 года...
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Це щоб швидше погоджувались на миротворців хуйла.
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говорящая каска
видать с бодуна не похмелился
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Это , чтобы все забыли о Саакашвили - х-йло опять нападёт.
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Вполне логично. Х-ло погонит скот на убой, и будет продавливать свой вариант в ООН по миротворцам типа "давайте соглашайтесь быстрее, они активизировались и пока вы тут думаете "наши люди" гибнут"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" готовятся к активизации боевых действий на мариупольском направлении с 14 сентября, - ИС
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