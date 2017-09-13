 Суд арестовал завод соков "Биола" и здание "Студии 1+1" по делу "Приватбанка", - "Українські Новини"

Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Согласно судебным материалам, должностные лица "Приватбанка", путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 млрд гривен, выделенным на рефинансирование.
В рамках следствия прокурор просил суд о наложении ареста на следующее имущество: принадлежащие ООО "Гаджибей" земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив "Золотой берег" (акватория Черного моря); принадлежащее ООО "Подол Недвижимость" нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (арендует "Студия 1+1"); здание завода "Биола" в Днипре, ул Береговая, 135, которое принадлежит ООО "Эрлан"; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA).
Кроме того, прокурор просил об аресте следующей недвижимости: принадлежащее ООО "Имме" здание в Киеве по проспекту Степана Бандеры 34 площадью 6921 кв. м; принадлежащее ООО "Акватера" и ООО "Арлан" нежилые здания в Днепре ул. Чкалова, 27; здание торгового павильона в Одессе на ул. Космонавтов 32 (принадлежит ПАО "Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез").
4 сентября суд принял решение арестовать все указанное имущество, а 7 сентября принял решение об аресте зернового терминала "Бориваж" в Одесской области (принадлежит ООО "Агротерминал Логистик").
Как сообщали Українські Новини, в начале июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о наличии вопросов к бывшему руководству "Приватбанка" и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.
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- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. .. (с)
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