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 Политика Украины
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 Оккупанты боятся крымских татар: силовики запугивали людей, которые хотели прийти на оглашение "приговора" Чийгозу, - Смедляев

полозов

Подконтрольные Кремлю власти оккупированного Крыма испытывают страх перед стойкостью Ахтема Чийгоза и решительностью его сторонников, считает глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Силовики запугивали людей, которые хотели прийти на оглашение приговора, угрожали задержаниями, даже блокировали транспортные коммуникации. У "суда" ради этих 10 минут дежурило множество вооруженных людей - ОМОН, полицейские, рамки металлоискателей. Все говорит о том, что это "власть" боится Ахтема Чийгоза и крымских татар. Даже "приговор" ему зачитали в режиме видеоконференции. Несмотря на все это, у суда собрались люди и оказали поддержку Ахтему Чийгозу, скандировали "Позор!" в адрес судей", - отметил Смедляев.

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Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии. На оглашение приговора Чийгозу под здание "суда" пришли несколько сотен крымских татар.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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На мой взгляд , казламордия больше всего боится сплоченности, чтобы все те над кем она поиздевалась не выступили единым фронтом, эта мерзкая страна любит добивать слабых ,но ерзает на заднице при виде силы. Именно поэтому основное её оружие - сеять раздор, подкупать продажных,дезинформировать, шантажировать,но кацапы трусливы и увидев силу сдадут своих с потрохами.
Не страна - сосуд с мерзостями
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Зря оккупанты боятся - от татар никакой опасности.... По возмущались и разошлись бы.... - законопослушные граждане..., после того как закончилась киевская власть никаких серьезных проблем с ними не было...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты боятся крымских татар: силовики запугивали людей, которые хотели прийти на оглашение "приговора" Чийгозу, - Смедляев
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