 Оккупанты боятся крымских татар: силовики запугивали людей, которые хотели прийти на оглашение "приговора" Чийгозу, - Смедляев

Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Силовики запугивали людей, которые хотели прийти на оглашение приговора, угрожали задержаниями, даже блокировали транспортные коммуникации. У "суда" ради этих 10 минут дежурило множество вооруженных людей - ОМОН, полицейские, рамки металлоискателей. Все говорит о том, что это "власть" боится Ахтема Чийгоза и крымских татар. Даже "приговор" ему зачитали в режиме видеоконференции. Несмотря на все это, у суда собрались люди и оказали поддержку Ахтему Чийгозу, скандировали "Позор!" в адрес судей", - отметил Смедляев.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии. На оглашение приговора Чийгозу под здание "суда" пришли несколько сотен крымских татар.
145 3
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Апелляция на "приговор" Чийгозу будет в следующем году, - Полозов. ВИДЕО(1)
Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США(3)
Великобритания призывает освободить Чийгоза: процесс над ним не соответствует международным стандартам, - министр по делам Европы Дункан(4)
Чийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов. ДОКУМЕНТ(11)
Российская ментальная зараза исламофобии(0)
МИД Турции о "приговоре" оккупантов Чийгозу: Это еще одно несправедливое решение в отношении крымских татар(10)
Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы(60)
Не страна - сосуд с мерзостями
Ответить
Ответить
Ответить