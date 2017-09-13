 Еврокомиссия до конца года оценит, как Украина выполняет условия безвиза

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет, который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете", - сообщили в ЕК.
Напоминаем, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.
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Так что если на порядок чисел посмотреть - верится с трудом.
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