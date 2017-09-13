EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, За рубежом
  485  13
Материалы по теме:
Все про:Еврокомиссия (719) отчет (284) безвизовый режим (1333) Евросоюз (12139)

 Еврокомиссия до конца года оценит, как Украина выполняет условия безвиза

безвиз

Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет, который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете", - сообщили в ЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизовым режимом ЕС воспользовались уже 200 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

Напоминаем, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в смысле - достаточное ли количество народа рвануло в Европы дабы там потратить евроденег?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, все намного хуже - достаточно ли Украина дала рабочей силы и что необходимо сделать, чтобы увеличить приток. Польша, Венгрия, Словакия, Чехия достаточно упростили уже и упрощают дальше трудовое законодательство, чтобы заполнить трудовой дефицит. Чехия недавно похвасталась самой большой диаспорой - 300 тыс. и объявила план на следующий год - еще 200 тыс. А с учетом того, что в промышленнности на декабрь 2013 года работало всего 1,68 млн ( сейчас эти цифры просто не публикуют), пенсионеров обдирают налогами и дефицит рабочих кадров лет десять назад превратился в голод, совершенно очевидно, что Украина очень быстро потеряет последние остатки производства. Вот и вся перспектива, как у Шарика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В таком ключе говорят чуть ли не исключительно по добробатам, а сколько через них на передке народу прошло? Тыщ 30? Это на каждого третьего, что ли?
Так что если на порядок чисел посмотреть - верится с трудом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему с трудом? Власть работает достаточно четко. Заводится дело, активного хода ему не дают, но подогревают. А при дембеле бойцу грится прямым текстом: если будешь замечен на любых протестных акциях в любом городе, то твое дело быстро пойдет в ход.
Инфа от бойцов с передовой
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха‑мы!. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та да..потратить..зажмотив 35 евро за шенген, они там натратят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що за брєд - Україна не виконує безвіз, а ним користується
 показать весь комментарий
Ответить
 
І який буде висновок? Дикуни проривають кордон. Навіщо їм той безвіз?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Висновок наступний, яка кількість громадян України, порушила умови перебування в ЕС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в 2012 году столицу Италии Рим посетило 10 млн. туристов,если предположить что каждый из них слил 1 000 евро на отель,жратву и прочие прелести,то я очень завидую начальнику Рима
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия до конца года оценит, как Украина выполняет условия безвиза
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти