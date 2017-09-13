 Порошенко выступит на заседании ежегодной встречи YES 15 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду пресс-служба YES.
Отмечается, что речь президента будет посвящено роли Украины в меняющемся мире.
Дискуссию участников конференции с Порошенко будет модерировать президент Совета по внешней политике Ричард Хаас.
Среди спикеров первого пленарного дня: вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович; лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман; государственный секретарь США (2013-2017) Джон Керри; премьер-министр Великобритании (2010-2016 гг.) Давид Кэмерон; государственный секретарь США (2005-2009 гг.) Кондолиза Райс; президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти; министр обороны США (2006-2011) Роберт Гейтс; бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич; философ и писатель Бернар-Анри Леви; генеральный директор Vitol Ян Тейлор; член наблюдательного совета Института изучения войны, генерал Джек Кейн; экс-директор Агентства национальной безопасности США Кит Александер.
Кроме того, на специальной пленарной сессии свой взгляд на динамику современного мира представит известная художница Марина Абрамович.
Как сообщалось, 14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) на тему "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" состоится в Киеве 14-16 сентября. Пленарные сессии форума и работа специальных секций пройдут в Мыстецьком арсенале, а открытие мероприятия - на Бессарабском рынке.
В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.
В первый день конференции спикеры и участники будут обсуждать ключевые мировые события и вызовы современного мира, включая мировую экономику, геополитику, вопросы безопасности риски, популизм и энергетическая безопасность.
Одной из самых важных тем YES станет Украина и ее перспективы в мире. Дискуссии будут посвящены изменениям, происходящим в стране, и вызовам, которые стоят перед ней.
342 20
"Скоординированы подходы для реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе", - Порошенко встретился с главой МИД Эстонии(126)
Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - "Украинская правда"(120)
Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.(124)
Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО(149)
Наші правителі діють на боці нашого ворога. Кілька важких тез(0)
Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили(568)
Порошенко провел встречу с делегацией французских сенаторов и наградил одного из них орденом. ФОТО(190)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=========================================================================
:D
гойсман открывать будет ?
Ответить
Саша Крест, Аквариус, Гыг с Вами, Люцифер, про, кацахол, вклэтомы и прочие чингачгуки, если вы ярые сторонники Закона, то как будем порошка наказывать???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
((((Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
Об этом в статье для Wall Street Journal пиcал украинский олигарх Виктор Пинчук.)))
Ответить
Ответить