 Порошенко выступит на заседании ежегодной встречи YES 15 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина , об этом сообщает в среду пресс-служба YES.Отмечается, что речь президента будет посвящено роли Украины в меняющемся мире.Дискуссию участников конференции с Порошенко будет модерировать президент Совета по внешней политике Ричард Хаас.Среди спикеров первого пленарного дня: вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович; лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман; государственный секретарь США (2013-2017) Джон Керри; премьер-министр Великобритании (2010-2016 гг.) Давид Кэмерон; государственный секретарь США (2005-2009 гг.) Кондолиза Райс; президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти; министр обороны США (2006-2011) Роберт Гейтс; бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич; философ и писатель Бернар-Анри Леви; генеральный директор Vitol Ян Тейлор; член наблюдательного совета Института изучения войны, генерал Джек Кейн; экс-директор Агентства национальной безопасности США Кит Александер.Кроме того, на специальной пленарной сессии свой взгляд на динамику современного мира представит известная художница Марина Абрамович.Как сообщалось, 14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) на тему "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" состоится в Киеве 14-16 сентября. Пленарные сессии форума и работа специальных секций пройдут в Мыстецьком арсенале, а открытие мероприятия - на Бессарабском рынке.В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.В первый день конференции спикеры и участники будут обсуждать ключевые мировые события и вызовы современного мира, включая мировую экономику, геополитику, вопросы безопасности риски, популизм и энергетическая безопасность.Одной из самых важных тем YES станет Украина и ее перспективы в мире. Дискуссии будут посвящены изменениям, происходящим в стране, и вызовам, которые стоят перед ней.