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 Политика Украины
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Все про:выступление (47) Порошенко (13778) YES (48)

 Порошенко выступит на заседании ежегодной встречи YES 15 сентября

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко 15 сентября откроет своим выступлением пленарное заседание 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду пресс-служба YES.

Отмечается, что речь президента будет посвящено роли Украины в меняющемся мире.

Дискуссию участников конференции с Порошенко будет модерировать президент Совета по внешней политике Ричард Хаас.

Среди спикеров первого пленарного дня: вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович; лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман; государственный секретарь США (2013-2017) Джон Керри; премьер-министр Великобритании (2010-2016 гг.) Давид Кэмерон; государственный секретарь США (2005-2009 гг.) Кондолиза Райс; президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти; министр обороны США (2006-2011) Роберт Гейтс; бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич; философ и писатель Бернар-Анри Леви; генеральный директор Vitol Ян Тейлор; член наблюдательного совета Института изучения войны, генерал Джек Кейн; экс-директор Агентства национальной безопасности США Кит Александер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые участвует сборная Украины. ВИДЕО

Кроме того, на специальной пленарной сессии свой взгляд на динамику современного мира представит известная художница Марина Абрамович.

Как сообщалось, 14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) на тему "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" состоится в Киеве 14-16 сентября. Пленарные сессии форума и работа специальных секций пройдут в Мыстецьком арсенале, а открытие мероприятия - на Бессарабском рынке.

В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

В первый день конференции спикеры и участники будут обсуждать ключевые мировые события и вызовы современного мира, включая мировую экономику, геополитику, вопросы безопасности риски, популизм и энергетическая безопасность.

Одной из самых важных тем YES станет Украина и ее перспективы в мире. Дискуссии будут посвящены изменениям, происходящим в стране, и вызовам, которые стоят перед ней.
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Побоку, полный игнор. Для меня барыга больше не президент.
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Да, был. Я уважаю выбор украинского народа. Поэтому, даже Яныка, до незаконной узурпации власти, считал президента. Но есть черта, перейдя которую, они перестают для меня ими быть.
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Неправда! Кажуть, шо вахтер в ООН и портье в гостиннице в Канаде согласились после долгих уговоров пожать руку
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Та понятно, что не в Бердичеве. Где ж еще Ялтинской то быть
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Тема доклада: "Дикий джокер в украинском политикуме. Бортпроводница электрички как Эгрегор внутренней и внешней политики Украины"
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...открытие мероприятия - на Бессарабском рынке... Источник: https://censor.net.ua/n455074

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:D
гойсман открывать будет ?
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Обращаюсь к ярым сторонника строгой законностити, во всяком случае так он себя позиционируют.
Саша Крест, Аквариус, Гыг с Вами, Люцифер, про, кацахол, вклэтомы и прочие чингачгуки, если вы ярые сторонники Закона, то как будем порошка наказывать???
Порошенко выступит на заседании ежегодной встречи YES 15 сентября - Цензор.НЕТ 4776
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Як на мене - Гиг не топив за Петра в ситуації з Саакашвілі.. Не бачу його кілька днів.. Хоч може й пропустив я щось..
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Ну, пардон, я також точно всіх не памятаю, просто занадто багато крику про дотримання законності та про глобальні правопорушення вчинені Міхо. Тож хотів чітко запитати їхню думку. Але ж ніхто з них не відповість, окрім, можливо стандартного "сам дурак"
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...на курси підвищення кваліфікації пішов )
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Може й не погодитесь - але в Гига більше мізків, ніж в інших прихильників Петра.. Ну й совість ще залишилася, інколи в його постах проскакує своє, людське..
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отбеливать рошена будут ,,,,,почему Пинчука .за высказывания по Крыму, нет в базе"рошенотворца"?
((((Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
Об этом в статье для Wall Street Journal пиcал украинский олигарх Виктор Пинчук.)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко выступит на заседании ежегодной встречи YES 15 сентября
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