EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  4477  8
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4320) Махаури_Тимур (25)

 Убийство Махаури: СМИ назвали имя женщины, которая пострадала во время взрыва

Женщиной, которая пострадала во время взрыва автомобиля в центре Киева 8 сентября, оказалась уроженка Донецка Наталья Целовальникова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным СМИ, она никогда не была моделью.

Кроме того, бывший муж женщины Сергей Кошель рассказал подробности о состоянии ее здоровья.

Он пояснил, что Наталья недавно пришла в сознание, но еще не говорит, а ее лицо в тяжелых ожогах. И хотя внутренние органы не пострадали, медики запрещают семье перевозить ее в частную клинику. Ей угрожает потеря зрения и ампутация ноги.

Читайте также: Мощность взрывчатки в автомобиле Махаури составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте, - Шкиряк

По словам Сергея, в день взрыва впервые за год позволил Наталье провести время с дочерью, которая живет с ним.

Жизни девочки уже ничто не угрожает, но, по словам отца, у ребенка ожоги по всему телу и глубокие раны на ногах.

Читайте также: В автомобиле Махаури в момент взрыва была просто знакомая, - родственники погибшего
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Последнее время Целовальникова проживала с Махаури в гражданском браке.

Ранее стали известны последние данные о здоровье пострадавшей.

Молодая женщина лишилась конечности, у ее 7-летней дочери медики диагностировали ожоги лица I и II степеней, а также травмы конечностей. Данную информацию со ссылкой на лечащих врачей пострадавших.

"Состояние ребенка средней тяжести. Молодая женщина в тяжелом состоянии. Она в сознании, подключена к аппарату искусственного дыхания. У нее ампутирована конечность", - рассказали медики.

Напомним, 8 сентября в результате жуткого теракта в центре Киева, погиб гражданин Грузии, чеченец Тимур Махаури, воевавший в АТО на Донбассе в составе проукраинских сил. новость от 11.09.2017
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦЕЛОВАЛАСЬ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА губки после силикона... хороша мамашка дочка с папой живет... а мама очень занятая.. ну да как ни крути... а с чеченцем все же...один раз за год дочку У отца взяла и нате вам ба-бах ее любовника.. а единственно кого жалко это ребенок...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
красивая была девочка, хоть и силиконовая. По-человечески наверное жалко.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство Махаури: СМИ назвали имя женщины, которая пострадала во время взрыва
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти