 Убийство Махаури: СМИ назвали имя женщины, которая пострадала во время взрыва

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По данным СМИ, она никогда не была моделью.
Кроме того, бывший муж женщины Сергей Кошель рассказал подробности о состоянии ее здоровья.
Он пояснил, что Наталья недавно пришла в сознание, но еще не говорит, а ее лицо в тяжелых ожогах. И хотя внутренние органы не пострадали, медики запрещают семье перевозить ее в частную клинику. Ей угрожает потеря зрения и ампутация ноги.
По словам Сергея, в день взрыва впервые за год позволил Наталье провести время с дочерью, которая живет с ним.
Жизни девочки уже ничто не угрожает, но, по словам отца, у ребенка ожоги по всему телу и глубокие раны на ногах.
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москалями(чеченцами)"
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Ранее стали известны последние данные о здоровье пострадавшей.
Молодая женщина лишилась конечности, у ее 7-летней дочери медики диагностировали ожоги лица I и II степеней, а также травмы конечностей. Данную информацию со ссылкой на лечащих врачей пострадавших.
"Состояние ребенка средней тяжести. Молодая женщина в тяжелом состоянии. Она в сознании, подключена к аппарату искусственного дыхания. У нее ампутирована конечность", - рассказали медики.
Напомним, 8 сентября в результате жуткого теракта в центре Киева, погиб гражданин Грузии, чеченец Тимур Махаури, воевавший в АТО на Донбассе в составе проукраинских сил. новость от 11.09.2017
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