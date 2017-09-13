 Первое судно с углем из США прибыло в Украину, - порт "Южный"

В морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) сегодня прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго". Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия "МТП "Южный", передает Цензор.НЕТ.
"13 сентября в 2.15 в перегрузочном комплексе порта ошвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера - 62 тыс. тонн энергетического угля из США для государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.
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Добычу надо увеличивать. наверное.
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А в Україні дійсно ТЄС поступово переобладнають на вугілля газової групи, наприклад Зміївська Тєс у 2017 Харківська обл.
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В планах перевод в 2017-2018 годах двух энергоблоков на Приднепровской ТЕС и двух энергоблоков на Криворожской ТЭС.
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