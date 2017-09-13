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Все про:порт (282) США (13382) уголь (717) Центрэнерго (34)

 Первое судно с углем из США прибыло в Украину, - порт "Южный"

порт уголь

Портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

В морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) сегодня прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго". Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия "МТП "Южный", передает Цензор.НЕТ.

"13 сентября в 2.15 в перегрузочном комплексе порта ошвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера - 62 тыс. тонн энергетического угля из США для государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.
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Я так вижу Ахметовские трахтористы и шахтеры из Лугандона с раскаленными до красна пердаками уже все здесь?
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Только вот беда - уголь с Львовско-Волынского бассейна почти не поступает.
Добычу надо увеличивать. наверное.
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Усім хто тут скилить, краще зібрати манатки та подорожувати в лугандон без повернення, там на з\п 4000 рашен рублів можете ні в чому собі не відмовляти))
А в Україні дійсно ТЄС поступово переобладнають на вугілля газової групи, наприклад Зміївська Тєс у 2017 Харківська обл.
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В этом году начнется перевод энергоблока № 4 Трипольской ТЭС на сжигани углей газовой группы.
В планах перевод в 2017-2018 годах двух энергоблоков на Приднепровской ТЕС и двух энергоблоков на Криворожской ТЭС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервое судно с углем из США прибыло в Украину, - порт "Южный"
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