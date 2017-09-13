 При попытке прорваться на подконтрольную силам АТО территорию подорвалась разведгруппа террористов: трое насмерть, один - ранен, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"4 сентября с.г. в результате несогласованных действий на минно-взрывном заграждении, установленном саперами 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК взорвалась разведывательная группа противника во время попытки проникнуть на территорию, контролируемую подразделениями сил АТО. Погибло трое военнослужащих и один получил ранения. Командование 2 АК пытается ввести в заблуждение население временно оккупированной территории, обвиняя силы АТО в минировании территории и поджоге сухой травы в районе инцидента, а потери личного состава объясняет попыткой военнослужащих потушить пожар", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 6 сентября с.г. вследствие небрежного выполнения служебных обязанностей личным составом караула 3 отдельной мотострелковой бригады 1 АК совершен поджог склада с оружием и боеприпасами в н.п. Горловка.
Отмечается, что возникшим пожаром склад был полностью уничтожен, что позволит незаконно списать оружие и боеприпасы с целью продажи для собственного обогащения российскими должностными лицами.
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