 Урегулирование конфликта на Донбассе является болезненной темой между США и Россией, - Госдеп

В Государственном департаменте США вновь высказались за урегулирование конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я знаю, что мы должны урегулировать этот конфликт", - сказала Науэрт, отвечая на вопрос о необходимости урегулирования конфликта в Украине.
В связи с этим она напомнила, что это является одной из причин назначения Курта Волкера специальным представителем Госдепартамента по делам Украины.
Пресс-секретарь отметила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает урегулирование конфликта на Донбассе "чрезвычайно важным".
"Это является болезненной темой между Соединенными Штатами и Россией. Мы верим в украинскую территориальную целостность. Несомненно, это не изменилось", - заявила Науэрт.
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Военный преступник и ставленник США Саакашвили со скандалом провокационно прорвался в Украину в окружении и при помощи других ставленников США.
Другой ставленник США - самодур Порошенко изо всех сил пытался заблокировать ему вьезд в Украину при помощу верных ему ставленников США.
В результате в Украине сложилась крайне плачевная ситуация,когда власть чрезвычайно слаба несмотря на активную помощь США, но это и на руку США, поскольку они теперь расставят еще больше своих ставленников в Украине на руководящие посты
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но про крым как-то реально даже перестали упоминать.
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по хорошему, нам самим нужно миру про него хоть иногда напоминать.
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