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 Политика Украины, За рубежом
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 Урегулирование конфликта на Донбассе является болезненной темой между США и Россией, - Госдеп

госдепартамент госдеп

В Госдепартаменте США подчеркнули необходимость урегулирования конфликта в Украине.

В Государственном департаменте США вновь высказались за урегулирование конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я знаю, что мы должны урегулировать этот конфликт", - сказала Науэрт, отвечая на вопрос о необходимости урегулирования конфликта в Украине.

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В связи с этим она напомнила, что это является одной из причин назначения Курта Волкера специальным представителем Госдепартамента по делам Украины.

Пресс-секретарь отметила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает урегулирование конфликта на Донбассе "чрезвычайно важным".

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"Это является болезненной темой между Соединенными Штатами и Россией. Мы верим в украинскую территориальную целостность. Несомненно, это не изменилось", - заявила Науэрт.
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соловьйов сказав пускай техас Америка Мексике отдаст_вот так москали относятся к УКРАИНЕ
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А внук Рейгана сказав пускай Московия отдаст свои колонии всем своим соседям,которые на тырила за несколько веков
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Кстати, в мире животных новости звучат примерно так:

Военный преступник и ставленник США Саакашвили со скандалом провокационно прорвался в Украину в окружении и при помощи других ставленников США.
Другой ставленник США - самодур Порошенко изо всех сил пытался заблокировать ему вьезд в Украину при помощу верных ему ставленников США.
В результате в Украине сложилась крайне плачевная ситуация,когда власть чрезвычайно слаба несмотря на активную помощь США, но это и на руку США, поскольку они теперь расставят еще больше своих ставленников в Украине на руководящие посты
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Новый айфон не узнал с утра опухшую рожу своей хозяйки и вызвал полицию.


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Всего лишь болезненная тема... Необъявленная третья мировая война уже перешла в фазу активных боевых действий, а два "гаранта безопасности" болезненно контактируют...
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соглашусь, что лугандон - более актуальная тема.
но про крым как-то реально даже перестали упоминать.
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хуйло для того і створило лугандон щоб за Крим забули.
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это то и печально.
по хорошему, нам самим нужно миру про него хоть иногда напоминать.
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ну все, теперь хуйло дожен быть на седьмом небе от счастья - наконец-то госдеп назначил его любимой женой! т.е. обратил внимание, а-то все игнорировали, игнорировали... а от этого хуйло бесился как нетраханная Гюльчатай
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУрегулирование конфликта на Донбассе является болезненной темой между США и Россией, - Госдеп
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