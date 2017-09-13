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 Политика Украины
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Все про:ООН (2219) права человека (725) сайт (244)

 ООН призывает Украину расследовать деятельность сайта "Миротворец"

миротворец

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта "Миротворец".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном во вторник, 12 сентября, докладе о ситуации с правами человека в Украине.

В частности, в заключительном разделе доклада, содержащем рекомендации украинским властям, говорится, что Национальной полиции следует "незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец"".

В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 г. публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма". "УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - сказано в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С мая по август на Донбассе погибли 26 гражданских лиц, 135 травмированы, - ООН
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на сколько похудеет голодный фронт от этой новости?
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Пока Михо и Жуля туда не попали, этот сайт никак не волновал общечеловеков.
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Если честно то второй уже. Где-то месяцев 7-9 назад наезжали уже.
Видимо ООН очень не радо точу что данные на террористические организации находятся в свободном доступе. Кацапчат и других ублюдков хотят прикрыть
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Вполне возможно. Вся война ведь - из-за бизнеса, от которого отщипывают самые разные бодрые ребята.
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Нет. Даже думать забудь.
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Пока, власть не стала использовать этот сайт для политической борьбы с оппонентами естественно он интересовал только узкий круг. Украина ведь юридически не оформила сепаров террористами, отсюда и международное безразличие к ним.
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Где вы увидели "политическую борьбу" в факте силового взлома государственной границы ?
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в указание высадки пассажира поезда, который имел билет на проезд, да еще и на чужой территории, где де юре законы Украины не действуют
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Власти Польши вполне могли вообще подвергнуть этого хлыща административному задержанию, за путешествие по недействительному паспорту.
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ты еще будешь указывать чоколадными советами что надо властям Польши делать? кого задерживать и наказывать? обосрались на весь мир из за барыги, лучше не раскрывайте рта на счет поезда, КПП это другая история, но и там обосрались с минированием
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во во долбочоколады , точно надо было колею разобрать, безвиз бы прикрыли , барыга на пендалях от народа уже бы до Липецка докувыркался , впрочем такая его доставка в Липецк остается актуальной
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Заглавными буквами научись пользоваться, дятел.
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что аргументы кончились ? тогда пососи рошенку
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Но не подвергли, не так ли? Не только не подвергли, но и не одобряют действия Киева. И не только в Польше. Все прекрасно понимают, что дело вовсе не в Саакашвили. Кстати, он вовсе не дурак, перед тем как штурмовать границу, он пробежался галопом по Европе и знал заранее чьи действия осудят. Как бы мы ни называли и ни оправдывали действия Порошенко, а все равно выглядят они как обычная мелкая месть.
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Если Евроколхозом управляют столь недалёкие личности, то это их проблема, а не Порошенко. Михо - сбитый лётчик; а Порох - гетман. Михо исчезнет с политического горизонта, а еврокомиссары будут вынуждены и далее иметь дело с Порошенко, который им никогда не забудет что они готовили кровавую провокацию. Если еврокомиссары хотели испортить отношения с Украиной,то лучшего способа и найти было невозможно.
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Очень надо. Прорыв гос.границы с запада ничем не более "законен" чем вторжение ихтамнетов с востока.
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ООН бы следовало разобраться,зачем такая структура как ООН,какой штат бездельников и какую она пользу приносит,кроме говорильни
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Oна направляет своих агентов в различные страны, и раскачивает там внутриполитическую ситуацию. ООН вообразила себя "мировым правительством". Существование суверенных государств подрываёт цели ООН: установление всемирной левосоциалистической диктатуры.
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бояра или кокс? шо там у вас на московии сейчас в приоритете?
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Пока в ООН не запретят раисе ВЕТО накладывать самой на себя, пусть ООН не указывает КАК надо в других странах бороться с террористами
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Ну як жирдяй довыйопывался? Всю работу людей переспал. Аккурат после внесения Миши и Юльки. 3,14др
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зрозуміло , якщо вже почали конкурентів Педра записувати в миротворець
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Сейчас Тоня завоет о беспределе. А превратить хорошее дело в личную вендетту "ума" много нужно было?
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Бу га га! А ради чего Майдан стоял, если не ради Миротворца?
"В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец"
Удивительная новость, в Украине ВСЯ свободная пресса как то забыла сообщить, что Геращенко сам себя расследует.
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ООН не радует что в базе Миротворца находятся террористы и их пропагандоны? То есть терроризм по мнению ООН это нормально, подстрекательство к нему нормально, а вот публиковать инфу о таких выродках плохо....хм...

Это уже далеко не первый наезд ООН на Маротворец, тварям не доходит что плохо есть плоха, пока по ним Градом не шмальнуть видимо
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ООН забыла проконсультироватся со стецьками
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За то у вас кацапов постоянно берет указания
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Ну, последних туда явно вносить не следовало. А если и следовало, то после Новинского, Мураева и прочей шлоїбени. Нарушителей границы на востоке хоть пруд пруди, в Киеве далеко не безопасно, а они затеяли бурю в стакане. Делать не хер...
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нє, ООН не радує, шо в один список разом із терористами і їх пропагандонами записують політичних противників педро ліпецького.
узбагойся, чмо.
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Не "Миротворец" нужно проверять, а всю шокорылую шоблу - геращенко, собакова, зоряна и шкиряка, и т.д..
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Да что там расследовать. Новая власть возьмет Антонину за жабры и тот все расскажет.
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Как только запахнет жареным, тоня скажет, что не имеет и никогда не имела к "Миротворцу" никакого отношения.
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Миротворец превратился в перечень личных врагов рошеновского президента.
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" Миротворец " ресурс нужный и полезный ( сепары всех мастей его ну очень " любят " ) но при одном условии если Геращенко не будет его превращать в свою собственную интернетплощадку для выражения своих личных антипатий

от всего этого шоу вокруг Саакашвили миротворцы могли бы просто дистанцироваться
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Именно так, Антонина и Собаков из-за своих личных обид могут уничтожить полезный сайт.
А, Организации Обеспокоенных Наций может заняться более важными делами???
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не могли, а должны были дистанцироватся!
по крайней мере выждать паузу типа для сбора информации.
а так тупо слились на такой мелочи... как овощ в 2013... порох теми же следами идет...
еще вил говорил "из искры возгорится пламя"
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Раньше бы это Управление было послано нах,то после того,как антошка сам же этот сайт в гавно засунул-пох.
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рекомендации ООН?... рассмотрели и проигнорировали...
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Не секрет, кто "прима" в ООН и запрос из этой организации на сайт "Миротворец", - всего-лишь "увертюра" к "концерту"... Ну что, "слашавые фронтовики", потеть и худеть "от нервов" ещё не стали? Потейте интенсивно, - это только самое начало конца вашей власти в Украине! Вам же знающие люди говорили, что "жадность фраера сгубила", а вы всё: "лохи схавают, лохи схавают"... Лохи может и "схавают", - а вот амеры хрен с редькой!!! Так что "потей", антошка, разом со своим шефом и всей вашей "гоп-командой", - потей!!! Интересно, какую "предъяву" и в каком тоне предъявят "гаранту беспредела"? Думаю, что скоро и увидим и услышим!
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Лохи тоже хавать не хотят - нахавались за три года до тошноты.
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ООН вмешивается в суверенные права государства Украина на стороне террористов и преступников без срока давности ?
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Геращенко дескридитировал свой сайт "Миротворец".
Он был создан для сепаров и террористов.

А теперь туда попали народные избранники.
А я надеялся...
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Сайт Миротворец постепенно начинает бороться с инакомыслием, это и взбодрило ООН.
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сайт "Миротворец" попал в руки недобросовестных людей, которые привыкли навешивать для чьей-то выгоды навешивать ярлыки...
Интересно там "кто керует" -"а судьи-то кто!?" События вокруг лишения гражданства Украины Саакашвили и последовавшей позор - тест общества на порядочность...
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В каком смысле «попал в руки»? Саакашвили туда занёс лично создатель сайта - Роман Зайцев. Администрация сайта тоже не менялась.

ООН призывает Украину расследовать деятельность сайта "Миротворец" - Цензор.НЕТ 939
ООН призывает Украину расследовать деятельность сайта "Миротворец" - Цензор.НЕТ 3706
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ООН призывает ? Ого!
Такими темпами, скоро будем судить патриотов.

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Антоха довносился! А ведь хорошее дело было задумано. Но шоколадная диета не пошла на пользу.
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Логический конец для Херащенко - преспел в зализывании и облизывании, даже ООН отметила. Пример как хорошее дело превращается в хорошее дерьмо.
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В принципе все правильно! Кто признал эти группировки на Донбассе террористами? Кто? Если у нас, их никто не признал, террористами!!У нас все ,называют эти территории оккупированными и все. И наши войска, как это не странно звучит е воюют с террористами!! Поэтому недоимперия открывает уголовные дела спокойно на наших ребят и не только!Больше маразма, наверное не было нигде в мире! Скажем спасибо нашим депутатам ,за которых все мы свами голосовали,что не хотят голосовать за признание РФ оккупантами и пособниками терроризма на Донбассе!
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Когдато давно, в прошлом веке, жил был такой себе еврейчик по фамилии Визенталь, а звали его Симон и жил он в Вене, хотя и родился в городе Бучач, Тернопольской области. Во время Второй мировой он был в Львовском гетто, бежал, был схвачен и отправлен в Маутхаузен. Выжил и был освобождён американцами. Живи себе и радуйся, делай гешефт, строй виллы по европах.
Но, Симон небыл толстым и ни разу не похож на Антошку, а был он человек духа и принципов. После пережитого решил он что убийцы и садисты не должны уйти от ответственности. Должен сказать, что интернета тогда ещё небыло и Симон Визенталь собирал информацию по крупинках на каждую падлюку, куда бы она не сбежала. Люди уважали за это Симона и сносили ему информацию о беглых нацистах со всего мира, а он её систематизировал и когда было нужно делился с другими хорошими людьми принцыпов и чести. Теми, которые были моложе и любили поработать физически. Но, их фамилии не начиналися ни на Аваков, ни на Голубан, ни на Амброськин и уж точно они небыли такими как Грицак с компанией. Мог и Антошка стать уважаемым но, любовь к чечевице подвела, променял он первородство на миску похлёбки.
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После внесения Михо и Тимохи на сайт всем стали понятны критерии подхода сайта:мстительность,зависть,обида.И жертвой таких подходов пали сотни людей.Оклеветаны,вынуждены бежать из страны,лишаясь имущества,ну и все остальные сопутствующие прелести.И всё это благодаря кучке никчемных личностей.Это преступление гос.масштаба
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Тут сама собой напрашивается другая история. В древнегреческой мифологии есть сказка о алчном царе Мидасе, который к чему не прикасался, всё становилося золотом но, теперь другая эпоха, другие люди. Правда, украинские чиновники чем то напоминают Мидаса, с той разницей, что к чему бы они не прикоснулися, всё превращается в дерьмо. Будь то экономика или финансы, социальная сфера или медицина, наука, образование, пенсии, патриотическое воспитание, безопасность или армия... Всё, к чему ни прикаснутся украинские чиновники превращается в дерьмо.
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ну почему? хорошая компания там. рядом с хуйлом и айфоном.
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Российские контрабандисты спешат на помощь Северной Корее с поставками нефти и другими жизненно важными товарами, которые могут помочь этой стране выдержать новые суровые экономические санкции, заявляют официальные лица США, оценивая с большой долей сомнения то, что смогут ли только финансовые меры заставить диктатора Ким Чен Ына отказаться от своей программы создания ядерного оружия. Об этом пишет The Washington Post.
Резкий скачок в российском экспорте происходит потому, что Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Северной Кореи, начинает резко усиливать экономическое давление на своего беспокойного соседа за его провокационное поведение. Например, за испытание мощной ядерной бомбы на прошлой неделе.
В понедельник Совет безопасности ООН утвердил пакет новых экономических санкций, которые включают ограничение поставок нефти в Северную Корею, что фактически сокращает поставки топлива на 30%, считают дипломаты. Предложение США об общем нефтяном эмбарго было отменено в обмен на поддержку со стороны России и Китая.

Рост торговли с Россией был основной причиной ряда правовых мер, объявленных в прошлом месяце чиновниками юстиции и казначейства, направленных против российских граждан, обвиняемых в помощи Северной Корее в уклонении от санкций. В судебных документах, поданных в поддержку этих мер, описывается сеть предполагаемых подставных компаний, созданных гражданами России с целью сокрытия деловых договоренностей с Пхеньяном.

В то время как российские компании занимались незаконной торговлей с Северной Кореей в прошлом, официальные лица США и эксперты по Северной Корее наблюдали резкий рост, начавшийся весной прошлого года, совпадающий с новыми санкциями ООН и запретом на поставки топлива в мае государственной китайской корпорацией National Petroleum Corp. Контрабандные товары в основном представляют собой дизельное и другие виды топлива, которые имеют жизненно важное значение для экономики Северной Кореи и не могут производиться в стране. В прошлом агентства США также отслеживали поставки российского промышленного оборудования и руд, а также предметов роскоши.
Трафик между Владивостоком и портом Раджин в Северной Корее стал настолько загруженным, что местные официальные лица в этом году начали выделение отдельной паромной линии между двумя городами. Услуга была временно приостановлена на прошлой неделе из-за финансового спора.
Китай, с его большой общей границей и традиционно тесными связями с Пхеньяном, остается самым важным торговым партнером Северной Кореи, на долю которого приходится более 90 процентов внешней торговли страны. Таким образом, сотрудничество Пекина является ключевым для любого режима санкций, который направлен на то, чтобы заставить Кима изменить свое поведение, заявляют нынешние и бывшие официальные лица США.
Тем не менее, Россия с ее огромными запасами нефти и готовностью к партнерству с сомнительными режимами может обеспечить достаточный импульс для того, чтобы экономика Северной Кореи двигалась дальше, позволяя ей снова сопротивляться международному давлению отказаться от своего стратегического оружия!!!!!, сообщают чиновники.
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"УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта".
А они не хотят настоятельно призвать Википедию к тому же?
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Прошу занести в базу "миротворця" мого кота,який насцяв в мій тапок.


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