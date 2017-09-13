 ООН призывает Украину расследовать деятельность сайта "Миротворец"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном во вторник, 12 сентября, докладе о ситуации с правами человека в Украине.
В частности, в заключительном разделе доклада, содержащем рекомендации украинским властям, говорится, что Национальной полиции следует "незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец"".
В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 г. публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма". "УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - сказано в отчете.
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Видимо ООН очень не радо точу что данные на террористические организации находятся в свободном доступе. Кацапчат и других ублюдков хотят прикрыть
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https://myrotvorets.center/criminal/putin-vladimir-vladimirovich/
https://myrotvorets.center/criminal/medvedev-dmitrij-anatolevich/
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"В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец"
Удивительная новость, в Украине ВСЯ свободная пресса как то забыла сообщить, что Геращенко сам себя расследует.
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Это уже далеко не первый наезд ООН на Маротворец, тварям не доходит что плохо есть плоха, пока по ним Градом не шмальнуть видимо
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узбагойся, чмо.
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от всего этого шоу вокруг Саакашвили миротворцы могли бы просто дистанцироваться
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А, Организации Обеспокоенных Наций может заняться более важными делами???
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по крайней мере выждать паузу типа для сбора информации.
а так тупо слились на такой мелочи... как овощ в 2013... порох теми же следами идет...
еще вил говорил "из искры возгорится пламя"
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Он был создан для сепаров и террористов.
А теперь туда попали народные избранники.
А я надеялся...
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Интересно там "кто керует" -"а судьи-то кто!?" События вокруг лишения гражданства Украины Саакашвили и последовавшей позор - тест общества на порядочность...
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Такими темпами, скоро будем судить патриотов.
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Но, Симон небыл толстым и ни разу не похож на Антошку, а был он человек духа и принципов. После пережитого решил он что убийцы и садисты не должны уйти от ответственности. Должен сказать, что интернета тогда ещё небыло и Симон Визенталь собирал информацию по крупинках на каждую падлюку, куда бы она не сбежала. Люди уважали за это Симона и сносили ему информацию о беглых нацистах со всего мира, а он её систематизировал и когда было нужно делился с другими хорошими людьми принцыпов и чести. Теми, которые были моложе и любили поработать физически. Но, их фамилии не начиналися ни на Аваков, ни на Голубан, ни на Амброськин и уж точно они небыли такими как Грицак с компанией. Мог и Антошка стать уважаемым но, любовь к чечевице подвела, променял он первородство на миску похлёбки.
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Резкий скачок в российском экспорте происходит потому, что Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Северной Кореи, начинает резко усиливать экономическое давление на своего беспокойного соседа за его провокационное поведение. Например, за испытание мощной ядерной бомбы на прошлой неделе.
В понедельник Совет безопасности ООН утвердил пакет новых экономических санкций, которые включают ограничение поставок нефти в Северную Корею, что фактически сокращает поставки топлива на 30%, считают дипломаты. Предложение США об общем нефтяном эмбарго было отменено в обмен на поддержку со стороны России и Китая.
Рост торговли с Россией был основной причиной ряда правовых мер, объявленных в прошлом месяце чиновниками юстиции и казначейства, направленных против российских граждан, обвиняемых в помощи Северной Корее в уклонении от санкций. В судебных документах, поданных в поддержку этих мер, описывается сеть предполагаемых подставных компаний, созданных гражданами России с целью сокрытия деловых договоренностей с Пхеньяном.
В то время как российские компании занимались незаконной торговлей с Северной Кореей в прошлом, официальные лица США и эксперты по Северной Корее наблюдали резкий рост, начавшийся весной прошлого года, совпадающий с новыми санкциями ООН и запретом на поставки топлива в мае государственной китайской корпорацией National Petroleum Corp. Контрабандные товары в основном представляют собой дизельное и другие виды топлива, которые имеют жизненно важное значение для экономики Северной Кореи и не могут производиться в стране. В прошлом агентства США также отслеживали поставки российского промышленного оборудования и руд, а также предметов роскоши.
Трафик между Владивостоком и портом Раджин в Северной Корее стал настолько загруженным, что местные официальные лица в этом году начали выделение отдельной паромной линии между двумя городами. Услуга была временно приостановлена на прошлой неделе из-за финансового спора.
Китай, с его большой общей границей и традиционно тесными связями с Пхеньяном, остается самым важным торговым партнером Северной Кореи, на долю которого приходится более 90 процентов внешней торговли страны. Таким образом, сотрудничество Пекина является ключевым для любого режима санкций, который направлен на то, чтобы заставить Кима изменить свое поведение, заявляют нынешние и бывшие официальные лица США.
Тем не менее, Россия с ее огромными запасами нефти и готовностью к партнерству с сомнительными режимами может обеспечить достаточный импульс для того, чтобы экономика Северной Кореи двигалась дальше, позволяя ей снова сопротивляться международному давлению отказаться от своего стратегического оружия!!!!!, сообщают чиновники.
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А они не хотят настоятельно призвать Википедию к тому же?
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