 С начала суток наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов в районе Старогнатовки, - пресс-центр штаба АТО

Террористы НВФ в среду, 13 сентября, открыли огонь по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Старогнатовка на мариупольском направлении. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, передает Цензор.НЕТ.
По словам Стельмаха, террористы выпустили в сторону украинских военных один снаряд. Наемники РФ использовали стрелковое оружие.
"С начала суток у нас зафиксирован один обстрел наших позиций, это, в частности, стрелковое оружие противника работало неподалеку Старогнатовки", - заявил он.
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