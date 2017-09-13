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 С начала суток наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов в районе Старогнатовки, - пресс-центр штаба АТО

карта ато

Террористы использовали стрелковое оружие.

Террористы НВФ в среду, 13 сентября, открыли огонь по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Старогнатовка на мариупольском направлении. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, передает Цензор.НЕТ.

По словам Стельмаха, террористы выпустили в сторону украинских военных один снаряд. Наемники РФ использовали стрелковое оружие.

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"С начала суток у нас зафиксирован один обстрел наших позиций, это, в частности, стрелковое оружие противника работало неподалеку Старогнатовки", - заявил он.
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Оккупанты. Ну что за понятие " наемники РФ"? Кто придумал?
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Наша власть придумала. Скажешь про армию РФ путин нападет, скажешь война, а не АТО путин нападет, и т.д.
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Сейчас админ на меня будет ругаться, но мне , как человеку образованному, режет слух этот бред. Может тот, кто придумал это словосочетание ПРОСТО НЕОБРАЗОВАН?
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Нет, просто так ничего не бывает. Они боятся даже в сводках правильно называть врага. Торговые, ведь, партнеры.
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Плакат на входе в ботоферму:
"В порохоботов какашками не бросаться, а то они их едят!"
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Вот интересно, если напротив окопов наемников РФ поставить саакашвили, садового, семенченко, лещенко...они будут по ним стрелять или они в своих не стреляют?
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Не стреляют они тока в своих торговых партнеров, клоун
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Судя по последнему посту про Ольгино больше знаете Вы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов в районе Старогнатовки, - пресс-центр штаба АТО
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