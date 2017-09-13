 Канада призывает Россию освободить Чийгоза, - МИД

Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Канада призывает освободить лидера крымских татар Чийгоза, осужденного на восемь лет, и других удерживаемых Россией политических заключенных из Крыма", - говорится в сообщении.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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У тексті доповіді також повідомляється, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти веб-сайту "Миротворець".
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