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 Политика Украины, За рубежом
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 Канада призывает Россию освободить Чийгоза, - МИД

чийгоз

Министерство иностранных дел Канады призвало Россию освободить осужденного на восемь лет колонии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и других политических заключенных.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Канада призывает освободить лидера крымских татар Чийгоза, осужденного на восемь лет, и других удерживаемых Россией политических заключенных из Крыма", - говорится в сообщении.

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Канада призывает Россию освободить Чийгоза, - МИД 01

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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