 Запрет на ядерное оружие противоречит национальным интересам России, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов в интервью газете "Коммерсантъ".
"Он (ДЗЯО. - Ред.) противоречит национальным интересам России и нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения", - сказал Ульянов.
Дипломат отметил, что построение безъядерного мира - "это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию".
"Наверное, на каком-то этапе такой запрет станет целесообразным, но это произойдет на одной из последних стадий процесса ядерного разоружения - чтобы обеспечить необратимость достигнутых результатов. Сейчас ставить вопрос о запрещении ядерного оружия явно преждевременно", - подчеркнул он.
"Мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения более трезво и реалистично. Себе в ущерб разоружаться никто не будет", - подчеркнул Ульянов.
По его словам, "в нынешних условиях ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов - несерьезно и даже безответственно".
При этом Ульянов подчеркнул, что ядерное оружие "предназначено, по большому счету, не для применения, а для сдерживания, и с этой своей ролью оно на протяжении многих десятилетий справляется вполне успешно".
12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН, в рамках которой 20 сентября будет открыт к подписанию ДЗЯО.
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ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов - несерьёзно и даже бехответственно.
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Тогда нужно уравнивать численность населения.
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РФ тоже разрабатывает гиперзвуковые ракеты.
Но на твоём месте я бы больше беспокоился об Украине. Но тебе виднее.
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Сталин почему-то отказал.
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Израиль вон весь арабский мир сдерживает. Не спорю, при помощи американского оружия в том числе, но тем не менее, при мизерном населении и территории.
А кацапстан будет уничтожен изнутри, никто и не будет воевать с ним.
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Израиль воюет против папуасов, которые вооружены самодельными ракетами. И миллионы этих папуасов не штурмуют границы Израиля.
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нужно разделять и управление вводить. иначе всю Землю засрут.
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быкуй, воруй, убивай детей, предавай солдат, еби котов, дави гусей, жри с помойки, метай лепехи, жги сибирь, лепи петухов, выращивай сталагмиты, молись диктаторам, жри боярышник, топи ракеты, жги корабли, пизди, пизди, пизди!
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Але мова йде про гарантії держав, які не мають ЯЗ. Як показав Будапештський меморандум, надані гарантії Україні за відмову від ЯЗ не варті - виїденого яйця. І саме цікаво, що це відноситься до всіх держав Ядерного клубу, які надали гарантії. Відповідно держави, які не мають ЯЗ будуть вимушені забезпечити собі певний захист від непередбачених дій ідіотів з ЯЗ. В світі уже існує до десяти держав, які уже мають неофіційну ЯЗ. Також 15-20 держав можуть створити ЯЗ оскільки мають відповідні ресурси - наукові, фінансові, матеріальні.
І тут виникає питання, а що робити тим державам, які не можуть створити ЯЗ і відповідно забезпечити собі спокійний розвиток та стримання ідіотів з ЯЗ. У них два шляхи. Перший - іти під парасольку військового союзу (НАТО), ставати в кільватер ідіота з ЯЗ. Другий шлях - створити якусь зброю, яка б відлякувала ідіота з ЯЗ. За звичай, це хімічна, біологічна, бактеріологічна. Як кажуть - дешево і сердито. Правда сьогодні появилась ще кібернетична зброя, яка використовується в інформаційних війнах шляхом пропаганди.
Але наука не стоїть на місті. На сьогодні вже можуть йти розробки по створенню вірусу на генному рівні, який буде мати певні параметри - інкубаційний період, запускатися в дію і зупинятися під впливом певного фактору. Вся справа в тому, що це може створити один яйцеголовий ідіот в підвалі свого будинку чи в гаражі. Яйцеголовий ідіот приїздить в Мацкву, випускає вірус в метро, мацквічі нічого не підозрюючи заражаються вірусом, передають вірус іншим гражданам певним шляхом. Всі стають носіями вірусу, але вірус не діє, він сидить в організмі і чекає певного сигналу, який запустить вірус в дію.
Звичайно, це фантастика. Але політ на Місяць, теж був фантастикою.
А тепер нехай Китай надасть гарантії не застосування ЯЗ проти паРаші і хай буде щастя ваті.
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