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 Запрет на ядерное оружие противоречит национальным интересам России, - МИД РФ

мид рф

В Москве считают преждевременным ставить вопрос о полном отказе от ядерных вооружений, пока не намерены присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Он (ДЗЯО. - Ред.) противоречит национальным интересам России и нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения", - сказал Ульянов.

Дипломат отметил, что построение безъядерного мира - "это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию".

"Наверное, на каком-то этапе такой запрет станет целесообразным, но это произойдет на одной из последних стадий процесса ядерного разоружения - чтобы обеспечить необратимость достигнутых результатов. Сейчас ставить вопрос о запрещении ядерного оружия явно преждевременно", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерное оружие США стало намного сильнее и мощнее, чем когда-либо, - Трамп

"Мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения более трезво и реалистично. Себе в ущерб разоружаться никто не будет", - подчеркнул Ульянов.

По его словам, "в нынешних условиях ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов - несерьезно и даже безответственно".

При этом Ульянов подчеркнул, что ядерное оружие "предназначено, по большому счету, не для применения, а для сдерживания, и с этой своей ролью оно на протяжении многих десятилетий справляется вполне успешно".

12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН, в рамках которой 20 сентября будет открыт к подписанию ДЗЯО.
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90% людей знають про скунса тільки завдяки тому, що він смердить!
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- Это от отсутствия технических навыков, - заключил Остап. - Не будьте божьей коровой (с)
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да, ведь тогда им нечем будет грозить врагам! (т.е. - всем кто им не хочет жопу лизать)
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Потому что кроме ЯО кацапам нечем больше крыть...только петухи лепить
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У них еще танки из говна симпотичные получаются
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У них еще INOI R7 выпустили... Это вААЩе шедевр... Даже димке пАдарили Адин...
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Вообще после нарушения Будапештского Меморандума никто не откажется от ЯО.
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Мне кажется что Кацапы этого и добивались,напав на Украину.
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Лицемерные говнюки, значит Украине Будапештский меморандум, а себе
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Источник: https://censor.net.ua/n455062
ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов - несерьёзно и даже бехответственно.
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Я так понял кацапы согласятся кАдА РАБсия встанет с кАлен? А учитывая Шо Ана вечновстаюШШая, то отказ буИИтЬ прАисхАдить вечно....
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Даже если подпишут Договор, кто поверит, будучи в здравом уме, что Оркостан будет его придерживаться? Читаем Бисмарка, он кратко и точно изложил суть подписания договоров с нарассией.
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А как же иначе! Чем она тогда мир пугать будет и превращать в радиоактивный пепел?
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Интересно как без ЯО сдерживать Китай с его потенциальным миллиардом штыков? Тут не то что РФ, тут даже США падут, просто большей кровью.

Тогда нужно уравнивать численность населения.
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УГУ..ДОЛБАНИТЕ ПО КИТАЮ..УРАВНЯЙТЕ НЕМНОГО
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Китай ЯО не сдержит,они Кацапию изнутри оккупируют и захватят на выборах))
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Скорее они захватят США таким образом, путём эмиграции и плодовитости. Да и исследовательские центры китайцам лучше в США строить.
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А до этого - будут потихоньку, по кусочку забирать за долги. Вот как недавно забрали за долги 14% акций "Роснефти". )
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и на Байкале уже хозяйничают. Не говоря уже о ДВ.
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А розкажи нам москалику як ЯЗ дозволила московітам зберегти Даманський, за який при СРСР люди життя віддали ? Розкажи чому при Гітлері зникло з карт менше російськиї деревень ніж при плешивому ?
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Смисл в тому, що кацапам запропонували здати ядерну зброю по хорошому. Вони всих послани нахер, але є ракети, які літають з швидкістю десь в 6 разів швидше звука. Зрозуміло, що це перспективні розробки, але і роззброєння питання перспективи. Та і смисл пропозиції може лежати глибше. Зараз усі відмовляються від ДВЗ і переходять на водень і електрику. 60% видобутку нафти йде на ДВЗ. Кацапи тільки на цьому і живуть, але при зниженні доходів від нафти, а тим більше при ембарго на нафту фінансування ядрьоного арсеналу буде мяко кажучи затрудняться. Кацапи цього уперто не розуміють, а могли б хоч якось підвищити імідж свій похеривши ЯЗ. В принципі вибору в них немає. Спочатку буде нафта за сухарі, а потім ядерні боєголовки за сухарі.
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Да, придётся РФ или жить впроголодь, или учиться зарабатывать без нефти.

РФ тоже разрабатывает гиперзвуковые ракеты.

Но на твоём месте я бы больше беспокоился об Украине. Но тебе виднее.
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))) Тут у мене вибору немає, чим бистріше паРашка загнеться тим краще буде для України.
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Китай просился в СССР.
Сталин почему-то отказал.
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Миллиард штыков, уравнять численность... Причем тут численность населения в современных условиях. Вы что, в Средневековье живете?...
Израиль вон весь арабский мир сдерживает. Не спорю, при помощи американского оружия в том числе, но тем не менее, при мизерном населении и территории.
А кацапстан будет уничтожен изнутри, никто и не будет воевать с ним.
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Когда границу пересечёт 10 миллионов пехоты тебе не помогут современные способы войны. Тем более против технологичного Китая. Только ЯО по тылам врага и тактическое ЯО на фронте.

Израиль воюет против папуасов, которые вооружены самодельными ракетами. И миллионы этих папуасов не штурмуют границы Израиля.
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У папуасов Яз відсутня, а в КНР є. Кацапів по тилам теж можуть пошустрить, і якщо китайців трохи прорідять то від кацапів тільки рожки та ножки залишаться.
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Да никого не останется. В том-то и смысл ядерного сдерживания.
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Ну понятно. Ведь ЯО-это чуть ли не единственное,на что осталось дрочить этой гребаной территории. Нефть и газ скоро в аут,а скрепами быдло не сильно стимулируешь. И так уже прцессы гниения этой недостраны идут полным ходом.
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китайцы хотят прекратить производство машин на двс и дизеле.
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Первая и последняя страна в мире которая отказалась от ядерного оружия, это Украина. Больше отказываться никто не будет.
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Умные учатся на чужих ошибках, дурак - на своих. Жаль, никто не отказался с последствиями до Украины - небыло на ком учиться...
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Говорите прямым текстом:обосрались по самые лапти.
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нет чтоб людей накормить, газ во все города и поселки провести, медицину реанимировать и т.д.... им все бомбы!
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Правильнее было бы устанавливать не безъядерный мир, а безтоталитарный. Потому что только для сдерживания тоталитарных режимов это ядерное оружие и нужно на планете. Потому что, только тоталитарные режимы стараются его иметь, дабы обезопасить себя и свои феодальные владения от справедливого наказания.
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Поэтому кацапа победить сложно - это не комплимент, а скорее определение их статуса подножного корма. Бабы нарожают, а этих кинут в любую мясорубку, кацапу не нужна медицина и условия, он рабочий муравей с маткой в кремле. Поэтому и побеждали их не извне, а изнутри.
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правльно. это саранча.
нужно разделять и управление вводить. иначе всю Землю засрут.
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национальные интересы рф:
быкуй, воруй, убивай детей, предавай солдат, еби котов, дави гусей, жри с помойки, метай лепехи, жги сибирь, лепи петухов, выращивай сталагмиты, молись диктаторам, жри боярышник, топи ракеты, жги корабли, пизди, пизди, пизди!
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Никто никогда не откажется от ЯО !!! Это великое изобретение! Представте себе на заре цивилизации, например отказаться от луков!! Это не возможно!! Вернее возможно только после ядерной войны, когда оставшиеся племена будут воевать луками!! И в их преданиях будут ходить легенды о былой цивилизации!!
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" Запрет на ядерное оружие противоречит национальным интересам России, - МИД РФ", а так-же идёт вразрез с их национальной идеей - быть откровенными 3/14дарасами!
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Конечно рано. Ведь оно кацапам скоро понадобится для обмена на еду.
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Не надо копать глубоко. Старый товарищ ( полуватник), работавший в Северске ( Томск-7 ) во время "чайной царемонии" в гараже проговорился, что в великой и вечновстающей просто нет мозгов и современных технологий, а проводится ПОСИЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ наличного ЯО.
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без гнилої кнопки їх даже молдова подолає . не говорячи про Україну
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Сам факт того, что московиты начали обсуждать тему ядерного разоружения говорит о том, что у них появилась дрожь в коленках. До них наконец начало доходить осознание катастрофических последствий их ядерной авантюры. И от такой слабости в коленках думаю многие в кремле присели...
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Сам факт того, что московиты начали обсуждать тему ядерного разоружения говорит о том, что им нужно хоть что то об этом говорить когда обсуждается ситуация напрямую их касающаяся! Учитывая как они дрочат на войну убежища массовые убийства постъядерное существование до них абсолютно не доходят последствия их ядерной авантюры! А в кремле приседают от того что Минфин США заблокируют их счета а вот массово убивать другие народы да и свое расиянское мясо - завсегда пожалуйста!
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Тут я не согласен. Они настолько трусливые, что боялись даже американской ПРО. Истерически визжали когда очередная страна размещала у себя эти комплексы. А тут пошел движ не только ставить ПРО, но и делать новые ядерные вооружения, а так же средства доставки. И вот от этого известия у многих в кремле поотвисали челюсти. Они привыкли пугать европацифистов ядерным пеплом, но категорически не хотят в этот пепел сами превращаться. При этом они лишаются последнего рычага влияния. И это на самом деле для них катастрофа. Но пуйло не для того пришел в мир, чтобы сеять доброе и вечное. Он пришел, чтобы свести всех кого сможет и до кого дотянтся в могилу. А потому мы будем в дальнейшем видеть повышение ядерных ставок, аж до апокалипсиса. И этого апокалипсиса,к сожалению, уже не избежать.
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Желающих иметь ЯО оружие пока намного больше, чем желающих отказаться от него
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/////В середині 18 сторіччя ЧУКЧІ НАПЛІЧ РОЗГРОМИЛИ РОСІЯН але підступні москалі завезли багато горілки і тепер чукчів зосталось близько 30 тисяч(російсько-юкагірські війни)
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А вот как ответил один высокопоставленный генерал из своры кремлёвских фашистстов вражеской паРаши, в ответ адмиралу США который заявил что лапотной паРаши хватит только на несколько часов боя для с НАТО, чтобы её полностью уничтожить. Кацапский генерал фашист гордо ответил что его лапотная педерация просто на своей территории даже на месте расположения подорвёт весь свой хоть и допотопный но огромный ядерный арсенал и этим погубит не только себя но и весь мир. Да в этих безумнух словах этого опричника фашиста )(уйла есть доля горькой правды. Ведь всем хорошо известно что козломордым зомбированным фашизмом и спитым в кизяк примитивным рабам этим гадким москалям -кацапам этой нищей лапотной нечисти всё равно как подыхать. А вот преуспевающим, всем обеспеченным, счастливым жителям богатых демократических стран вроде и погибать то незачем. Вот чем и подло пользуется ужасный кровавый фашистский Кремль со своим кровавым маньяком фюрером )(уйлом - путлиным, но которого уже ничто даже ядерное оружие не спасёт.
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"Удивительное дело: после развала СССР "агрессивный" блок НАТО вместо того, чтобы завоевать россию, сократил свои войска в Европе. Но путин в 2014 году начал исправлять эту ситуацию… Кацапы льстят себе, считая что кто то горит желанием напaсть, анексировать и присоединить к себе их помойку населенную стадом ленивых, рукожопых дикарей. Какая может быть потеря суверенитета у шайки воров?! Давайте вспомним: - В самом начале 90-х годов, когда вся западная граница была открыта полностью, а доблестные советские орденоносные полковые офицеры и генералы (почти за бесценок в открытую) продавали на запад секретное стратегическое военное оборудование, когда Рашка была уже готова упасть в небытие истории, будучи полностью деморализована…,но ЕЕ вдруг, (ах эти западные «гуманисты"-придурки) начали спасать-дружить, забыв о том, с каким хитрым и подлым Зверем имеют дело ! (рассея на их месте такой шанс бы не упустила).... Медведь-шатун немного оклемался, отъелся на западных инвестициях - и снова взялся за свое: крошить-крушить что ни попадя...- а ведь нужно было только подтолкнуть легонько наглую, хищную Зверюгу в Небытие!.. Но ржавое колесо Истории , к сожалению, пока что идёт на Третий круг... сегодня в России есть почти все атрибуты дикарской жизни: Вождь, Святейший Шаман Всея Руси, поклонение мумифицированному идолу, сакральные жертвоприношения, ритуальные пляски в рубищах, примитивные взгляды на мироустройство, системная отсталость, стремление к изоляции от цивилизованного мира. Причем, путинская Россия - это отнюдь не мирная общность людей, а агрессивное племя войны, регулярно совершающее набеги на соседей, занимающееся территориальными грабежами, постоянно конфликтующее либо провоцирующее вооруженные столкновения с другими народами. Без сомнения что Рассея в таком виде как сейчас, в скором времени будет упразднена. Запад больше не будет терпеть эту раковую опухоль на теле земли."
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Вся справа в тому, що ЯЗ не є гарантом стабільності держави, яка володіє тою ЯЗ. Доказом сказаного є 11 вересня в США.
Але мова йде про гарантії держав, які не мають ЯЗ. Як показав Будапештський меморандум, надані гарантії Україні за відмову від ЯЗ не варті - виїденого яйця. І саме цікаво, що це відноситься до всіх держав Ядерного клубу, які надали гарантії. Відповідно держави, які не мають ЯЗ будуть вимушені забезпечити собі певний захист від непередбачених дій ідіотів з ЯЗ. В світі уже існує до десяти держав, які уже мають неофіційну ЯЗ. Також 15-20 держав можуть створити ЯЗ оскільки мають відповідні ресурси - наукові, фінансові, матеріальні.

І тут виникає питання, а що робити тим державам, які не можуть створити ЯЗ і відповідно забезпечити собі спокійний розвиток та стримання ідіотів з ЯЗ. У них два шляхи. Перший - іти під парасольку військового союзу (НАТО), ставати в кільватер ідіота з ЯЗ. Другий шлях - створити якусь зброю, яка б відлякувала ідіота з ЯЗ. За звичай, це хімічна, біологічна, бактеріологічна. Як кажуть - дешево і сердито. Правда сьогодні появилась ще кібернетична зброя, яка використовується в інформаційних війнах шляхом пропаганди.
Але наука не стоїть на місті. На сьогодні вже можуть йти розробки по створенню вірусу на генному рівні, який буде мати певні параметри - інкубаційний період, запускатися в дію і зупинятися під впливом певного фактору. Вся справа в тому, що це може створити один яйцеголовий ідіот в підвалі свого будинку чи в гаражі. Яйцеголовий ідіот приїздить в Мацкву, випускає вірус в метро, мацквічі нічого не підозрюючи заражаються вірусом, передають вірус іншим гражданам певним шляхом. Всі стають носіями вірусу, але вірус не діє, він сидить в організмі і чекає певного сигналу, який запустить вірус в дію.
Звичайно, це фантастика. Але політ на Місяць, теж був фантастикою.
А тепер нехай Китай надасть гарантії не застосування ЯЗ проти паРаші і хай буде щастя ваті.
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Ну вот вам и документальное подтверждение агрессора. Его же словами. У кого были сомнения?
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какая наглая и бесстыжая брехня в исполнении МИДа РФ, в очередной раз, но от этого не менее убогая. У эрэфии нет и не может быть национального интереса. По той простой причине, что нет никакой "нации РФ", там нет единого народа на самом деле. Зато есть подавляемые москальским населением народы. При этом сами москали не народ, у этого недоразумения нет идеи, способной объединять поколения и тем создать нацию. Вместо идеи у москалей инстинкт паразита, тем и живут. Назвать это словосочетанием "национальные интересы" может только ордынский вырожденец, потому МИД РФ такое и ему подобное тиражирует пачками, суть публикуемых этими вырожденцами слов их вообще не интересует, типичное подражательство.
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Конечно, а как же они будут творить, что хотят.
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Другим языком--ЯО это единственная и последняя составляющая их вяличия.
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Дипломат отметил, что построение безъядерного мира - "это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию".-ипанаы рашистские ...зрят на ядерное разоружение Украины, разрушая стратегическую стабильность и национальные интересы.как и оккупируя территорию Украины.которая отказалась от ЯО...твари..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗапрет на ядерное оружие противоречит национальным интересам России, - МИД РФ
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