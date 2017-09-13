 В доме крымчанина в поселке Нижнегорском прошел обыск, – адвокат Курбединов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные активисты в Фейсбуке.
Как отметил Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов, в данный момент Параламова увезли российские силовики, предположительно в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.
Как сообщают активисты, Параламов - мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.
Российские силовые структуры пока что ситуацию не комментируют.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
250 4
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США(3)
Великобритания призывает освободить Чийгоза: процесс над ним не соответствует международным стандартам, - министр по делам Европы Дункан(4)
МИД Турции о "приговоре" оккупантов Чийгозу: Это еще одно несправедливое решение в отношении крымских татар(10)
Оккупанты в деле Чийгоза нарушили ряд статей Конвенции о правах человека, - правозащитник(0)
Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы(60)
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить Чийгоза и Умерова(12)
Ответить
Ответить
Ответить
В сети рассказали о проживающем под Киевом любителе "русского мира" из Донецка, угрожающему людям оружием.
Соответствующий пост опубликовал на своей странице в Facebook журналист и волонтер Назар Приходько.
"Это Руслан. Руслан из Донецка, однако комфортно проживает в городе Вишневом под Киевом. Как видно по фотографиям - Руслан ярый фанат "русского мира", который "любит Грозный" и посещает Крым и Кремль в 2017 году", - написал он.
По словам Приходько, после "идеологической перепалки" с его другом в Facebook мужчина перешел к прямым угрозам и даже приезжал к нему домой с оружием.
https://www.obozrevatel.com/society/ezdit-v-kryim-i-k-kadyirovu-pod-kievom-nashli-agressivnogo-lyubitelya-russkogo-mira.htm
Вот таких нужно освобождать в ОРДЛО?
Ответить