EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Происшествия
  250  4
Материалы по теме:
Все про:адвокат (993) Беларусь (2753) Крым (20655) Лукашенко (1682) оккупация (7302) репрессии (1853) ФСБ (1226)

 В доме крымчанина в поселке Нижнегорском прошел обыск, – адвокат Курбединов

фсб задержание

В среду, 13 сентября, в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные активисты в Фейсбуке.

Как отметил Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов, в данный момент Параламова увезли российские силовики, предположительно в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Как сообщают активисты, Параламов - мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессмертный: задержание Гриба - это совместная спецоперация Беларуси и России

Российские силовые структуры пока что ситуацию не комментируют.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
 перейти на форум
 
 
TUV0RVVYUmtReTh3V1VSUmRHUkhRakJaU0ZGMVRrTTBTVTVEZVVsT1F5c3dUSEpSZFhSSFJEQk1MMUYxVGtkQk1FdzNVWE4wUTNjd1RETlJkbVJES3pCTWQyY3dTbkpTWjA1SFREQk1lbEpuZVRoMk1FcDJVbWM1UXpZd1RFUlNhVTVETVRCTU0xRjFkRU1yVEhrdlVYTk9RekF3VEV4UmRuUkROakJNUkZKbmJucFJkblJETmpCTWNsSm5PVU12TUV4RVVtaDBRelF3V1RrNE1GbEVVWFJrUXk4d1dVUlJkR1JIUWpCWlNGRjFUa00wWms1RGF6QkxTRkZyV0hwUmEyUkRNVEJNZGxGelRrZEJNRmxRVW1ka1IwMW1Ua05oTUZsRVVtazVRemc9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор,не отвлекайся на методички,следим за Михо,он в Черновцах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нацыональная гвардия вчера окружила базу во львовской области батальона "Донбасс"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ездит в Крым и к Кадырову: под Киевом нашли агрессивного любителя "русского мира"13 сентября 2017, 08:507.5тЧитать новость на украинском
В сети рассказали о проживающем под Киевом любителе "русского мира" из Донецка, угрожающему людям оружием.
Соответствующий пост опубликовал на своей странице в Facebook журналист и волонтер Назар Приходько.
"Это Руслан. Руслан из Донецка, однако комфортно проживает в городе Вишневом под Киевом. Как видно по фотографиям - Руслан ярый фанат "русского мира", который "любит Грозный" и посещает Крым и Кремль в 2017 году", - написал он.

По словам Приходько, после "идеологической перепалки" с его другом в Facebook мужчина перешел к прямым угрозам и даже приезжал к нему домой с оружием.

В доме крымчанина в поселке Нижнегорском прошел обыск, – адвокат Курбединов - Цензор.НЕТ 5063https://www.obozrevatel.com/society/ezdit-v-kryim-i-k-kadyirovu-pod-kievom-nashli-agressivnogo-lyubitelya-russkogo-mira.htm
Вот таких нужно освобождать в ОРДЛО?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ доме крымчанина в поселке Нижнегорском прошел обыск, – адвокат Курбединов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти