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 Политика Украины
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Все про:ВР (22995) Кабмин (10546) кредит (2079) МВФ (2446) пенсионная реформа (986) Денисенко_Вадим (20)

 Новый транш МВФ станет возможным после принятия Радой пенсионной реформы, - Денисенко

мвф

Пятый транш от МВФ Украина может получить до конца 2017 года.

В случае принятия Верховной Радой пенсионной реформы Украина может получить новый денежный транш от МВФ до конца 2017 года. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил представитель Кабмина в Раде Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что кредиторы больше не требуют от Украины проведения земельной реформы, а новый транш станет возможным после поддержки парламентом пенсионной реформы.

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"Земельный вопрос не стоит на повестке дня как актуален. Главные вопросы, которые обсуждались и будут обсуждаться, это вопрос пенсионной реформы. Если мы сейчас сможем принять в парламенте пенсионную реформу, думаю, это будет некой лакмусовой бумажкой для того, чтобы получить возможный транш уже в 2017 году", - заявил он.

По словам Денисенко, законопроект о пенсионной реформе после принятия и обработки всех поправок готов к внесению на голосование.

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"Профильный комитет принял все правки. Надеюсь, на следующей сессионной неделе, в четверг, мы имеем все шансы проголосовать пенсионную реформу", - добавил Денисенко.
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так и земля ваша не очень еворопейцам нужна, у нас был страшный переполиох, когда принимали закон разрешающий продавать землю иностранцам, 2014 года они могут ее покупать, но что-то не слышно чтобы они рвались ее покупать, а землявладельцы ждали 2014 года и держали цену на землю, думали вот понаедут и дорого заплатят, но получился пиш, правда, покупать могут только натовцы
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Цікава думка на тему, що таке українська влада
Новый транш МВФ станет возможным после принятия Радой пенсионной реформы, - Денисенко - Цензор.НЕТ 931
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Тяжело понять провластных людей- на фронте война, а они Михо заняты!
Если вы не поймете что нужно менять власть, эта война будет вечной
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Чтобы Барыга с Гнойсманом и Пашинским получили еще деньжат от МВФ народу придется отказаться от пенсий. Вот и все рехвормы от Рошена.
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А на этот транш потратить на то, что бы отправить в космос корабль, прошу идеи с экипажем...
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Экипаж народ изберет, а вот лететь предлагаю на Солнце, но токо ночью.
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Нах. Этот "экипаж" и в космосе найдет что спиздить. Еще солнце нам отключат и заставаят платить за свет. )))
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За Солнце я почему-то спокоен - не того калибра отключатели.
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"Новый транш МВФ станет возможным после принятия Радой пенсионной реформы",- а МВФ про это знает, или только Денисенко?
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У МВФ есть шкурные интересы по возврату кредитов, вот и страхуется нашёл крайних - пенсов. У шоколадных свои шкурные интересы - получить новые кредиты, круг замкнулся, нужен новый виток. Повысить налоги и акцизы на .... .
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МВФ ничего сам не находит- все предложение от местной власти...
Которая НЕ способна отдавать кредиты за счет работающей экономики, только за счет обворовывания пенсионеров!
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НЕ ДАВАЙТЕ ИМ НИКАКОГО ТРАНША !!!!!
Я устал жить на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Отпустите. Просто дайте людям работать, как уже было в двухтысячных годах при куёвом Кучме. И тогда, может быть наши правнуки, начнут жить в нормальном правовом государстве, иначе же они будут всю жизнь отдавать долги, которые напизтела наша быдлота, засевшая во власти.
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Вроде Хьюг Мингарелли сказал, что пока мораторий на продажу кругляка не снимут - не будет никакого транша.
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МВФ никогда не требует никаких повышений, урезаний пенсий, повышений пенсионного возраста, Роттердамов+ и Мадагаскаров 2+ но спрашивает - как собираетесь отдавать кредиты?
Это барыги сами предлагают МВФ: давайте мы поднимем цену на газ, лишим часть украинцев пенсий, вот и отдадим!! Вместо того чтобы развивать промышленность, строить фабрики с заводами и за счет работающей экономики отдавать кредиты и повышать жизненный уровень украинцев! Лохотрон продолжается!
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МММ ( помните - куплю жене сапоги ) это и есть ВР , КМ и АП
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый транш МВФ станет возможным после принятия Радой пенсионной реформы, - Денисенко
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