 Новый транш МВФ станет возможным после принятия Радой пенсионной реформы, - Денисенко

В случае принятия Верховной Радой пенсионной реформы Украина может получить новый денежный транш от МВФ до конца 2017 года. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил представитель Кабмина в Раде Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что кредиторы больше не требуют от Украины проведения земельной реформы, а новый транш станет возможным после поддержки парламентом пенсионной реформы.
"Земельный вопрос не стоит на повестке дня как актуален. Главные вопросы, которые обсуждались и будут обсуждаться, это вопрос пенсионной реформы. Если мы сейчас сможем принять в парламенте пенсионную реформу, думаю, это будет некой лакмусовой бумажкой для того, чтобы получить возможный транш уже в 2017 году", - заявил он.
По словам Денисенко, законопроект о пенсионной реформе после принятия и обработки всех поправок готов к внесению на голосование.
"Профильный комитет принял все правки. Надеюсь, на следующей сессионной неделе, в четверг, мы имеем все шансы проголосовать пенсионную реформу", - добавил Денисенко.
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Если вы не поймете что нужно менять власть, эта война будет вечной
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Которая НЕ способна отдавать кредиты за счет работающей экономики, только за счет обворовывания пенсионеров!
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Я устал жить на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Отпустите. Просто дайте людям работать, как уже было в двухтысячных годах при куёвом Кучме. И тогда, может быть наши правнуки, начнут жить в нормальном правовом государстве, иначе же они будут всю жизнь отдавать долги, которые напизтела наша быдлота, засевшая во власти.
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Это барыги сами предлагают МВФ: давайте мы поднимем цену на газ, лишим часть украинцев пенсий, вот и отдадим!! Вместо того чтобы развивать промышленность, строить фабрики с заводами и за счет работающей экономики отдавать кредиты и повышать жизненный уровень украинцев! Лохотрон продолжается!
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