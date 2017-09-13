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Все про:ОБСЕ (2814) посол (1181) права человека (725) Россия (72231) США (13382) Козак (29)

 Агрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак

козак

Агрессия Российской Федерации против Украины грубо отвергает принципы Хельсинкского соглашения и представляет угрозу всем странам-членам ОБСЕ.

Об этом заявил посол Майкл Козак, глава делегации США на заседании ОБСЕ в Варшаве, посвященном защите прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он отметил, что 10 тысяч человек погибли и 24 тысячи получили ранения в результате российской агрессии. Около 1,7 млн украинских граждан вынуждены были оставить свои дома.

"Квази-российские силы в Донецке и Луганске, которые Россия силой удерживает у власти, вооружает и обучает, которыми Россия руководит и с которыми вместе она проводит боевые действия - представляют угрозу и запугивают местное население. В Крыму, российская власть преследует крымских татар, этнических украинцев и тех, кто противостоит оккупации", - говорится в заявлении посла.

По его словам, несмотря на нападения, народ Украины стойко утверждает свое достоинство и стремление к благосостоянию через усиление интеграции с Европой.

В то же время, РФ через запугивание и принуждение пытается сдержать Молдову и Грузию от суверенных решений углубить интеграцию с Европой.

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"Агрессия России в Украине и Грузии, запугивание соседей и вмешательство в демократические процессы стран-членов ОБСЕ представляют угрозу всем странам-членам ОБСЕ", - заявил Козак.

"Там где уважение к правам человека и основным свободам является слабым, или отсутствует, там, где власть отвергает подотчетность, где правительство контролирует СМИ и подавляет независимые идеи, там, где репрессивные законы становятся политическим оружием и миролюбивое стремление изменений трактуется как угроза - стабильность не является такой уж и стабильной как кажется, демократический и экономический прогресс все сложнее поддерживать, и международный мир находится под угрозой", - подчеркнул посол.

Козак также отметил, что российская агрессия за рубежом идет рядом с внутренними репрессиями против оппозиционеров, независимых журналистов.
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Ответ неверный. Империя зла - РФ-я распадется сама по себе из-за своей несостоятельности.
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- Англичане ж сволочи, - ответил Ипполит Матвеевич. - Так им и надо. Они всегда Россию продавали.
- Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря - «Кто Россию не продавал», и приступил к делу... (с)
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Скот и существует для того, чтоб им торговали
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там уже начался процесс уничтожения, правда только режима ботокса и абсурда, но ......
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Скандал: Европейские СМИ назвали Путина собакой

Посольство России потребовало извинений у главного редактора издания Германские СМИ назвали президента России Владимира Путина собакой. Даная публикация появилась в немецком журнале "Focus".
В статье, посвященной немецкому канцлеру Ангеле Меркель, содержится следующая фраза: "Конечно, она боится собак Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин". (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin - автор, скорее всего, хотел добиться игры слов).


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Ну ця новина ще висить на ленті ЦН і не втікла зі сторінки .
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в правилах форума нет обязонности читать и запоминать все что написано цензором..
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но не имеет страха против Собаки-Путина. Это дословно
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Афоризмы немцев всегда очень точны. Помню их афоризм об игре сборной Италлии со сборной Украины, "Играют вечно уставшие скользкие паразиты с украинскими лесорубами.")))
Украина тогда как всегда проиграла((((
Когда уже мы начнем хоть в чем-то выигрывать????
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Навіть американці в Україні якісь... бандерівці. 😎
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Алексей Викторов с Александром Соколовым.12 ч · Добрый вечер...Из забавного)Агрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак - Цензор.НЕТ 8624😁Сегодня днем в оккупированном Енакиево, в районе водоема, т.н. ,,енакиевского моря,, ,произошёл конфликт между местными попочленцами и кадровыми российскими ихтамнетами. В ход пошло изобретение Хуго Шмайссера( типа Калашникова Агрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак - Цензор.НЕТ 1807 😂). Результат порадовал - один бабуин едет домой в цинке, под родные березки( вроде как в Тамбов ), другой будет удобрять мои любимые донецкие степи ( краснокнижный ковыль серебристый на грани исчезновенияАгрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак - Цензор.НЕТ 8855☺). Две обезьяны доставлены во 2-ю горловскую больницу... Минские соглашения нарушены не были. Ответственность за случившееся взяли на себя стекломой с боярышником. Вывод прежний - нехуй шастать..
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Йди в дупу зі своїм "семейним междусобойчиком", які до біса родичі всй ці мокшанці .
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Навезенные и переехавшие на Донбасс и Крым москали-ублюдки не есть нам родичами, а есть коллаборанты. Беда в том, что этой мрази понавезли в украинский Крым и Донбасс в свое время очень много. Но наши земли - это наши земли, не взирая на то, какая мразь туда понаехала из рассейки.
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Какого суворова. Расейка как государство было придумано только Петром 1, до этого были рабы султанам да хану. Вся Московия - суть азиатчина. Все ушаковы, суворовы и прочие недавние истории - это не точка отсчета. Поэтому кацапсинская мразь будет изгнана с земель Украины.
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Он кацап и путинская подстилка. Это все объясняет. Живет на гранты русофашиков.
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Кацапский дебил пережрал кремлевской пропаганды???
Напомнить, как Путин Грозный ровнял с землей? Вместе с детьми и женщинами?
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он просто тролль, не помогайте ему зарабатывать на буханку хлеба и плавленный сырок, пусть сдохнет.
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Та да, и в норд осте - это ельцин заложников поубивал. И на каширке мирных жителей перед выборами Путина - это тоже не Путин взрывал, да?))
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"Алекс", а у кремлёвских жополизов типа "Виктора Сурового", "Пети Фукина", "Хирскла" - память "избирательная: "Тут - помню... Тут - не помню...". (Герой Леонова из "Джентльменов удачи"). Или - "Тут - читать... Тут - не читать... А здесь мы селёдку заворачивали..."
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Кацапи молчите ,а Америка бобила, а ви режите народ ви хуже Америке, ви ИГИЛ терористи . Українцам отрубивали руки за сивол своей страни падли кацапи, ви таракани недобитие всю свою жизнь убиваете народ ,лазите по чужих государствах ,сколько в кативнях у кацапских мирного народа по зшитие приговори. Америка бомби то мирним людям жрать дает ,а ви убиваете мироное население , дома разрушаете твари посиледние в мире нет таких головорезов как ви.
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Посол США Козак: "Агрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ."

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При том, что совершенно согласен со сказанным расширил и углубил бы понимание этой угрозы:

"Агрессия России является угрозой для" всего человечества и преступлением (по факту очевидности) против человечности.
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Посол дурак. По сути он сказал как член ОБСЕ Россия представляет угрозу для самой себя. Причём тут ОБСЕ. Каламбур.
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Справжній козак!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!



Автор: В. А. Симоненко
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАгрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак
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