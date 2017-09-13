 Агрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак

Об этом заявил посол Майкл Козак, глава делегации США на заседании ОБСЕ в Варшаве, посвященном защите прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Он отметил, что 10 тысяч человек погибли и 24 тысячи получили ранения в результате российской агрессии. Около 1,7 млн украинских граждан вынуждены были оставить свои дома.
"Квази-российские силы в Донецке и Луганске, которые Россия силой удерживает у власти, вооружает и обучает, которыми Россия руководит и с которыми вместе она проводит боевые действия - представляют угрозу и запугивают местное население. В Крыму, российская власть преследует крымских татар, этнических украинцев и тех, кто противостоит оккупации", - говорится в заявлении посла.
По его словам, несмотря на нападения, народ Украины стойко утверждает свое достоинство и стремление к благосостоянию через усиление интеграции с Европой.
В то же время, РФ через запугивание и принуждение пытается сдержать Молдову и Грузию от суверенных решений углубить интеграцию с Европой.
"Агрессия России в Украине и Грузии, запугивание соседей и вмешательство в демократические процессы стран-членов ОБСЕ представляют угрозу всем странам-членам ОБСЕ", - заявил Козак.
"Там где уважение к правам человека и основным свободам является слабым, или отсутствует, там, где власть отвергает подотчетность, где правительство контролирует СМИ и подавляет независимые идеи, там, где репрессивные законы становятся политическим оружием и миролюбивое стремление изменений трактуется как угроза - стабильность не является такой уж и стабильной как кажется, демократический и экономический прогресс все сложнее поддерживать, и международный мир находится под угрозой", - подчеркнул посол.
Козак также отметил, что российская агрессия за рубежом идет рядом с внутренними репрессиями против оппозиционеров, независимых журналистов.
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Посольство России потребовало извинений у главного редактора издания Германские СМИ назвали президента России Владимира Путина собакой. Даная публикация появилась в немецком журнале "Focus".
В статье, посвященной немецкому канцлеру Ангеле Меркель, содержится следующая фраза: "Конечно, она боится собак Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин". (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin - автор, скорее всего, хотел добиться игры слов).
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"Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus
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Украина тогда как всегда проиграла((((
Когда уже мы начнем хоть в чем-то выигрывать????
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Напомнить, как Путин Грозный ровнял с землей? Вместе с детьми и женщинами?
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При том, что совершенно согласен со сказанным расширил и углубил бы понимание этой угрозы:
"Агрессия России является угрозой для" всего человечества и преступлением (по факту очевидности) против человечности.
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Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Автор: В. А. Симоненко
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