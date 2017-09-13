 Корбан о прорыве Саакашвили: "Насколько же нужно ненавидеть собственный народ, чтобы ради одного политического фрика пойти на такое"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые друзья, последние дни многие настойчиво требуют чтобы и я начал свой прорыв украинской границы. По примеру событий двухдневной давности на пограничном пункте "Шегини". Возможно, разочарую, но я не собираюсь этого делать. Во-первых, у меня есть паспорт гражданина Украины. И выдан он мне фактически по закону территории и по рождению. Поэтому никакая человеческая особь, облеченная даже самой высокой властью в Украине не в состоянии меня его лишить. Во-вторых у меня достаточно мужества законно пересечь границу, не прикрываясь при этом - женщинами, детьми, а также людьми которых потом будет преследовать власть", - рассказал Корбан.
"В-третьих: я не нуждаюсь в сопровождении труппы политиков играющих роль восставших из ада. В-четвёртых: пиар, шум и кураж нужен тому, кто больше ни на что не способен. В-пятых: я не собираюсь с кем-то объединяться по принципу - враг моего врага - мой друг. Со своими врагами - свои счёты! Вернусь - не вернусь. Конечно же я приеду", - добавил он.
"Во-первых: я гражданин своей страны, а страна пока ещё нуждается в защите от внешнего врага. Война не окончена, а власть неспособна обеспечить победу Украины. Они даже не ведут дискуссию на эту тему. Во-вторых - Украина нуждается в полном переустройстве и очистке от лживого и обанкротившегося политического класса. И наконец, в-третьих: мне пока интересно наблюдать, как два аутсайдера борются за то, чтобы не вылететь из высшей политической лиги - в первую..! Ждите. Скоро. Без оркестра и куража. Я все равно понадоблюсь и послужу Украине", - отметил Корбан.
"Что у меня действительно вызвало полное омерзение от действий власти в сериале "государственная граница", так это устный запрет на движение поезда "Интерсити". Насколько же нужно ненавидеть собственный народ, чтобы ради одного политического фрика пойти на такое. Вспомнил, как в разгар войны я требовал от начальника Укрзалiзницi и министров остановить движение поездов из Донецка, которые шли через Днепропетровскую и Запорожскую области во все концы Украины. Помню также, что пришлось поставить КАМАЗы на рельсы, потому что все эти чиновники не соглашались это сделать под видом страха уголовной ответственности. Их не интересовало, что составы с кавказскими боевиками могли устроить настоящий ад прямо на вокзалах Днепра, Запорожья, Одессы и Киева. А оказывается, можно проще - звонок", - резюмировал он.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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В крайнем случае, чтобы прорываться через границу как Михо, надо чтобы нашлись люди , которые захотят пойти безоружными на вооруженную полицию, и внести тебя в Украину на руках, как Саакашвили.
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