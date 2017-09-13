 РФ предлагает ввести миротворцев ООН на Донбасс на полгода, а численность и нацсостав согласовать с представителями ОРДЛО, - ТАСС

Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
В соответствии с документом, предложенная Миссия ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на юго-востоке Украины будет учреждена "после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период шесть месяцев", а ее глава "будет докладывать непосредственно генеральному секретарю" ООН Антонио Гутерришу. Согласно проекту резолюции, миссия "будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ", которые осуществляют "круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон".
В случае принятия документа генсеку ООН будет поручено "незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава" будущей миссии, а также ее полномочий. Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
В проекте резолюции говорится о "полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", а также подчеркивается, что урегулировать конфликт на Донбассе "можно только путем полного выполнения" комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года и одобренного резолюцией Совбеза 2202. В этой связи Россия предложила членам СБ призвать к "полному, всестороннему и последовательному выполнению" минских соглашений, а также согласованию в рамках трехсторонней контактной группы "практических шагов по выполнению договоренностей о разведении сил и средств" от линии соприкосновения.
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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