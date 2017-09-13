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 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Враг 27 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

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12 сентября российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если до 18 часов боевики проявляли незначительную активность, то вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов наших позиций, используя при этом минометы различных калибров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наиболее неспокойно было на донецком направлении: "Здесь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов российские наемники 4 раза били по нашим позициям вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениям возле Песков. Кроме того, около 20 часов в районе Каменки враг выпустил 12 мин калибром 82 миллиметра".

На приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали укрепления сил АТО на подступах к Водяному.

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На луганском направлении единственной горячей точной было поселок Крымское. Здесь после 18 часов противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Двое украинских защитников получили ранения. Учитывая прямую угрозу жизни украинских военнослужащих во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь", - сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, 11 сентября российские наемники 36 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Враг 27 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб 01


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Колись модератор пообіцяв за таке в бан відправляти. Но то таке...
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думаю, что чем ближе будет рассмотрение кацапского предложения о "миротворцах", тем сильнее будут обстрелы. Наверное Петя объявит очередное "перемирие".
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Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак...
(полностью читать: ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ДОГОВОРНЯК )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Враг 27 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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