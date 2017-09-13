 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Враг 27 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если до 18 часов боевики проявляли незначительную активность, то вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов наших позиций, используя при этом минометы различных калибров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наиболее неспокойно было на донецком направлении: "Здесь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов российские наемники 4 раза били по нашим позициям вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениям возле Песков. Кроме того, около 20 часов в районе Каменки враг выпустил 12 мин калибром 82 миллиметра".
На приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали укрепления сил АТО на подступах к Водяному.
На луганском направлении единственной горячей точной было поселок Крымское. Здесь после 18 часов противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Двое украинских защитников получили ранения. Учитывая прямую угрозу жизни украинских военнослужащих во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь", - сообщили в пресс-центре АТО.
Напомним, 11 сентября российские наемники 36 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак...
(полностью читать: ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ДОГОВОРНЯК )
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