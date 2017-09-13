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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1623) рейтинг (1109) школа (1822) ВНО (168)

 По результатам ВНО-2017 составлен рейтинг лучших школ Украины

школа

В Украине определены лучшие общеобразовательные школы по итогам внешнего независимого оценивания 2017 года.

Рейтинг лучших школ составил информационный образовательный ресурс "Освіта.ua", передает Цензор.НЕТ.

По результатам рейтинга, первое место в Украине занял киевский лицей "Интеллект", на втором месте расположился Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко, третье место занял Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат "Днепр".

В общем, в первую десятку рейтинга попали 6 учебных заведений из Киева, два учебных заведения из Днепра и по одному из Львова и Ивано-Франковска.

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Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовская область. Второе и третье место заняли Тернопольская и Киевская области. Хорошие результаты тестирования получили также выпускники учебных заведений Сумской, Полтавской и Черкасской областей.

Тройка областных центров Украины, выпускники которых лучше всех прошли ВНО в 2017 году, выглядит следующим образом: Львов, Тернополь и Киев. Среди лидеров по результатам тестирования также оказались Винница, Ривне и Сумы.

Хуже всего прошли внешнее независимое оценивание выпускники Черновицкой и Закарпатской областей, а также Херсона и Николаева.

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В Ровно какие способные дети - и янтарь копают и учиться успевают )
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сколько наших бабок налогоплатильщиков заплатили за составление "Освіта.ua" этого рейтинга нафик никому ненужного!?
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Почему не нужно ? Я бы лучшем премии давал . В Дании например лучшим школам дают дополнительные деньги. Кто старается, то и имеет ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо результатам ВНО-2017 составлен рейтинг лучших школ Украины
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