 По результатам ВНО-2017 составлен рейтинг лучших школ Украины

Рейтинг лучших школ составил информационный образовательный ресурс "Освіта.ua", передает Цензор.НЕТ.
По результатам рейтинга, первое место в Украине занял киевский лицей "Интеллект", на втором месте расположился Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко, третье место занял Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат "Днепр".
В общем, в первую десятку рейтинга попали 6 учебных заведений из Киева, два учебных заведения из Днепра и по одному из Львова и Ивано-Франковска.
Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовская область. Второе и третье место заняли Тернопольская и Киевская области. Хорошие результаты тестирования получили также выпускники учебных заведений Сумской, Полтавской и Черкасской областей.
Тройка областных центров Украины, выпускники которых лучше всех прошли ВНО в 2017 году, выглядит следующим образом: Львов, Тернополь и Киев. Среди лидеров по результатам тестирования также оказались Винница, Ривне и Сумы.
Хуже всего прошли внешнее независимое оценивание выпускники Черновицкой и Закарпатской областей, а также Херсона и Николаева.
131 4
Минобразования исключило русский язык из перечня предметов ВНО на 2018 год(133)
Гройсман поручил Гриневич и Климкину проконсультировать послов ЕС о нормах закона об образовании: "Думаю, вопрос будет урегулирован"(10)
Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании: просит принять меры, чтобы он не вступил в силу(69)
Украина будет гарантировать свободное развитие языков нацменьшинств, – Климкин(74)
Скрепотехнологии. Об образовании в оккупированном Донецке(0)
Будапешт прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях из-за нового закона об образовании, - МИД Венгрии(340)
Польша призвала Украину к консультациям по применению норм нового закона об образовании о языках нацменьшинств в школах(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить