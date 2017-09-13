 Франция не признает аннексию Крыма и юрисдикцию оккупационного суда, - посол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я напоминаю, что Франция не признает юрисдикцию "Верховного суда" Крыма, ни незаконную аннексию Крыма. Также не признает результатов выборов, организованных незаконными органами власти", - заявила Дюмон.
Она напомнила о "преданности Франции территориальной целостности Украины" и о постоянных усилиях ее страны в этом направлении.
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