EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  208  8
Материалы по теме:
Все про:посол (1180) Франция (1980) крымские татары (1686) Чийгоз (164)

 Франция не признает аннексию Крыма и юрисдикцию оккупационного суда, - посол

франция

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон выразила обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Крыму и приговором одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я напоминаю, что Франция не признает юрисдикцию "Верховного суда" Крыма, ни незаконную аннексию Крыма. Также не признает результатов выборов, организованных незаконными органами власти", - заявила Дюмон.

Она напомнила о "преданности Франции территориальной целостности Украины" и о постоянных усилиях ее страны в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США


Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Читайте: Великобритания призвала Россию освободить Чийгоза
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обеспокоенность приелась, уже что-то реального бы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А видите, как Власть съехала с темы пенсий. Тот же Рева свистит, что коэф. 1,35 "штучный". Он не штучный. Он в Законе прописан. А сейчас его уберут. Прощай 35% пенсии!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция не признает аннексию Крыма и юрисдикцию оккупационного суда, - посол
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти