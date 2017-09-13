 Взрыв возле офисного центра прогремел в Запорожье, пострадавших нет

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Национальной полиции региона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента", - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
С офисным зданием на улице Патриотической уже происходил похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Полиция расследовала это событие по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (особо злостное хулиганство).
В здании, возле которого произошел взрыв, ранее был офис влиятельного местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас находится вне Украины. В период с 2011 по 2013 годы местные СМИ писали о его влиянии на запорожский бизнес и власть. Анисимов был крупнейшим спонсором местных организаций Партии регионов.
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"Если Украина хочет строить правовое государство, Михаилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией", - заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
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