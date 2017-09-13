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 Взрыв возле офисного центра прогремел в Запорожье, пострадавших нет

нацполиция

В Запорожье около 22 часов произошел взрыв у офисного здания, расположенного по улице Патриотической.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Национальной полиции региона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента", - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

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С офисным зданием на улице Патриотической уже происходил похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Полиция расследовала это событие по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (особо злостное хулиганство).

В здании, возле которого произошел взрыв, ранее был офис влиятельного местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас находится вне Украины. В период с 2011 по 2013 годы местные СМИ писали о его влиянии на запорожский бизнес и власть. Анисимов был крупнейшим спонсором местных организаций Партии регионов.

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Авакову с Геращенко пора перенести акценты своего внимания с Саакашвили и его сторонников на настоящий криминал и сепаров, которые раскачивают ситуацию такими взрывами...
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кстати эта новость пока не появтлась на цензоре


"Если Украина хочет строить правовое государство, Михаилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией", - заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Ох, как оптикаемо об Анисимове! "Бизнесмен", "крупнейший спонсор партии регионов", самый натуральный бандит, смотрящий по городу во времена Януковича. С чего это Цензор так миндальничает? Противно!
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Завтра пойду посмотреть, что там случилось -1 квартал, 2 мин. ходу. На параллельной улице Воссоединения Украины - Вознесеновский райотдел полиции. Анисим - уголовник в первую очередь - рекетир, которого называли "бизнесменом". С января 2014 г. он в бегах. Его выпустили при Януковиче (он был в киевском изоляторе), когда нужно было собрать запорожских уголовников в помощь мусорам для разгона майдановцев (26.01.2014).
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