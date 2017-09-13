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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Львов (3704) авиасообщение (348) лоукост (60) Wizz Air (9)

 Wizz Air в следующем году увеличит количество рейсов из Львова во Вроцлав

air wizz wizzair

Лоукост Wizz Air планирует с июня 2018 года увеличить число полетов на линии Львов- Вроцлав до четырех рейсов в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Рейс Львов - Вроцлав компания запустила 13 апреля 2017 года, вернувшись во Львов после двухлетнего перерыва в полетах.

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Сейчас по данному маршруту рейсы осуществляются 2 раза в неделю.
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треба більше українських працьовитих рук... не всіе ще зроблено у Польщі.
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Ага, Польша во всём виновата, зараза такая, готова платить за ту же работу украинцам в 3-4 раза больше чем они дома имеют, а рукажопые лёжа на диване строчат в Цензор жалобы, как в партком при саветах, тьфу!
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Вот так возьмет и запустит??? А где же 100500 требованй к аэропорту и убытки аэропорта на 2 млрд. в год?
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Все на работу в Польшу. Чтобы ниодного шатуна в Украине не осталось и не мешали Барыге с Гнойсманом доворовывать страну.
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Школота, ни одного пиши раздельно, портфель собрал?, завтра в школу, а ты клаву насилуешь, почём зря, куда родители смотрят? :Wizz Air в следующем году увеличит количество рейсов из Львова во Вроцлав - Цензор.НЕТ 3199Все на ночную дойку! Чтобы ни одного недоенного мерина в Украине не осталось и не мешали Барыге с Гнойсманом доворовывать страну, (орфография аффтара сохранена, гы!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныWizz Air в следующем году увеличит количество рейсов из Львова во Вроцлав
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