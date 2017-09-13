 Wizz Air в следующем году увеличит количество рейсов из Львова во Вроцлав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Рейс Львов - Вроцлав компания запустила 13 апреля 2017 года, вернувшись во Львов после двухлетнего перерыва в полетах.
Сейчас по данному маршруту рейсы осуществляются 2 раза в неделю.
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