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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (417) Нью-Йорк (169) ООН (2217) Порошенко (13777)

 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу

оон

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начала работу 72-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новым председателем сессии стал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, которого привели к присяге накануне.

"Объявляю сессию 72-й Генеральной Ассамблеи ООН открытой", - заявил Лайчак во время торжественной церемонии в зале пленарных заседаний.

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Одним из главных событий сессии станут генеральные дебаты и встречи высокого уровня, которые начнутся 19 сентября. Ожидается, что на них в Нью-Йорк съедутся главы около 100 стран и правительств. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в этих мероприятиях, а также выступит на пленарном заседании Генассамблеи и встрече Совета Безопасности ООН.

Как сообщил накануне постоянный представитель Украины при ООН, наша делегация сосредоточит внимание на необходимости развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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