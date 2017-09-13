 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Новым председателем сессии стал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, которого привели к присяге накануне.
"Объявляю сессию 72-й Генеральной Ассамблеи ООН открытой", - заявил Лайчак во время торжественной церемонии в зале пленарных заседаний.
Одним из главных событий сессии станут генеральные дебаты и встречи высокого уровня, которые начнутся 19 сентября. Ожидается, что на них в Нью-Йорк съедутся главы около 100 стран и правительств. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в этих мероприятиях, а также выступит на пленарном заседании Генассамблеи и встрече Совета Безопасности ООН.
Как сообщил накануне постоянный представитель Украины при ООН, наша делегация сосредоточит внимание на необходимости развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
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