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 Беспилотники ОБСЕ зафиксировали бронетехнику наемников недалеко от линии разграничения

обсе

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил на Донбассе бронетехнику российских наемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"В нарушение линий вывода в контролируемых правительством районах СMM увидела четыре стационарных многоразовых ракетных комплекса ("Град", 122 мм) около Хлебодаровки (65 км к юго-западу от Донецка) и шесть противотанковых пушек (MT-12 "Рапира", 100 мм) около Желанного (36 км к северо-западу от Донецка). За пределами назначенных мест хранения, в зоне, находящейся вне государственного контроля, мини-беспилотный летательный аппарат СMM обнаружил 40 стационарных танков (неизвестный тип) в комплексе вблизи Мануйловки (65 км к востоку от Донецка)", - говорится в сообщении миссии.

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Кроме того отмечается, что в районах, находящихся за пределами государственного контроля, 11 сентября СMM увидел неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) около Сентиановки (ранее Фрунзе, 44 км к западу от Луганска), БТР-70, едущий на юг около Мичурино (61 км к югу от Донецка), стационарный БТР-2 в районе Солнцево (55 км к юго-востоку от Донецка) и стационарный БТР-70 в окрестностях Староласпы (51 км к югу от Донецка).

"Воздушные снимки показали присутствие 8 сентября восьми боевых бронированных машин и почти 60 военных машин в Кальмиуском (бывшее Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), в зоне, в которой запрещается развертывание тяжелых вооружений и военной техники", - проинформировали в миссии.

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Ото здивували! От, якби не зафіксували, або зафіксували її вивід, тоді б це справді була новина.
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В найомників немає бронетехніки. Бронетехніка в росіян. Треба назвати своїми словами.
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Їздять "шахтарі" туди-сюди за задумом, чи на п"яну голову?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотники ОБСЕ зафиксировали бронетехнику наемников недалеко от линии разграничения
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