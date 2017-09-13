 Беспилотники ОБСЕ зафиксировали бронетехнику наемников недалеко от линии разграничения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"В нарушение линий вывода в контролируемых правительством районах СMM увидела четыре стационарных многоразовых ракетных комплекса ("Град", 122 мм) около Хлебодаровки (65 км к юго-западу от Донецка) и шесть противотанковых пушек (MT-12 "Рапира", 100 мм) около Желанного (36 км к северо-западу от Донецка). За пределами назначенных мест хранения, в зоне, находящейся вне государственного контроля, мини-беспилотный летательный аппарат СMM обнаружил 40 стационарных танков (неизвестный тип) в комплексе вблизи Мануйловки (65 км к востоку от Донецка)", - говорится в сообщении миссии.
Кроме того отмечается, что в районах, находящихся за пределами государственного контроля, 11 сентября СMM увидел неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) около Сентиановки (ранее Фрунзе, 44 км к западу от Луганска), БТР-70, едущий на юг около Мичурино (61 км к югу от Донецка), стационарный БТР-2 в районе Солнцево (55 км к юго-востоку от Донецка) и стационарный БТР-70 в окрестностях Староласпы (51 км к югу от Донецка).
"Воздушные снимки показали присутствие 8 сентября восьми боевых бронированных машин и почти 60 военных машин в Кальмиуском (бывшее Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), в зоне, в которой запрещается развертывание тяжелых вооружений и военной техники", - проинформировали в миссии.
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