 "Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание Радио Свобода.
Немецкий журнал Focus опубликовал материал, посвящённый канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В тексте есть слова: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина".
В российском посольстве попросили главного редактора издания Роберта Шнайдера извиниться за эти строки.
В январе 2016 года Путин дал интервью немецкому изданию Bild, в котором рассказал о своей встрече с Меркель в 2007 году.
Во время переговоров собака Путина - лабрадор Кони - зашла в комнату.
По словам российского президента, Меркель испугалась собаки, а ему пришлось попросить у канцлера прощения.
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Ведь комсомольцы не боятся Вождя.
Они ему служат без страха и упрёка.
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Він вільно розмовляє з пасажирами підземки. Він не піарить себе - це його життєва позиція. Хто він?!
Знайомтеся - мер міста Нью-Йорк, мільярдер Майкл Блумберг.
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А, требования мид парашки отошлите им назад с грустным смайликом на обороте.
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Такого друга як собака в людини ніколи не було, не має і напевно не буде.
Ще невідомо якими б ми були, якби ми розвивалися без собак.
Не можна ставити на один рівень ні в якому разі Собаку й того слизняка. Журнал повинен попросити вибачення в собак і людей.
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