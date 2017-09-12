EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  1467  27
Все про:Германия (2957) Меркель (1475) Путин (24231)

 "Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus

путин меркель

Российское посольство в Германии потребовало извинений от журнала Focus за "оскорбительные высказывания" в адрес президента России Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание Радио Свобода.

Немецкий журнал Focus опубликовал материал, посвящённый канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В тексте есть слова: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина".

В российском посольстве попросили главного редактора издания Роберта Шнайдера извиниться за эти строки.

В январе 2016 года Путин дал интервью немецкому изданию Bild, в котором рассказал о своей встрече с Меркель в 2007 году.

Во время переговоров собака Путина - лабрадор Кони - зашла в комнату.

По словам российского президента, Меркель испугалась собаки, а ему пришлось попросить у канцлера прощения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе, - журналист
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ясен хуй, что собаки-Хуйла она не боится.
Ведь комсомольцы не боятся Вождя.
Они ему служат без страха и упрёка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він їздить на роботу в метро ...
Він вільно розмовляє з пасажирами підземки. Він не піарить себе - це його життєва позиція. Хто він?!
Знайомтеся - мер міста Нью-Йорк, мільярдер Майкл Блумберг.
"Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus - Цензор.НЕТ 599 "Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus - Цензор.НЕТ 2971"Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus - Цензор.НЕТ 3747
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ладно. Наши чинуши вообще по бумагам бомжи. Из имущества только велосипед, сковородка и гараж-ракушка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яйценюк тоже как то летал на бюджетных авиалиниях. И конечно абсолютно случайно его тоже фотографировали на дорогую камеру со всех ракурсов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он каждый день так ездит или проехал 1 раз 1 остановку с вагоном журналистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трафик жуткий........ в американском метро можно встретить политиков и бизнесменов любого ранга. Равно как и в Лондоне, Париже и прочих городах, где в пробках можно часами стоять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это его двойник, тройник или удлинитель?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапи праві - не можна путіна обзивати собакою. Не можна. Весь світ знає, що путін - х*йло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо так відмивати, то німецькі "зелені" ніколи не будуть її підтримувати - бо собак ображати не можна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Учитывая, что бедную собачку )(уйло залюбил до смерти, то фрау теперь вообще ничего не боится!
А, требования мид парашки отошлите им назад с грустным смайликом на обороте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безпідставні звинувачення, бо весь світ знає, що воно - хуйло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Собака - це найкращий друг людини. Сотні тисяч років собака пройшла поруч з людиною і НІКОЛИ НЕ ЗРАДИЛА людину!
Такого друга як собака в людини ніколи не було, не має і напевно не буде.
Ще невідомо якими б ми були, якби ми розвивалися без собак.
Не можна ставити на один рівень ні в якому разі Собаку й того слизняка. Журнал повинен попросити вибачення в собак і людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боязливая Меркель какая-то. Проснулся и помни о Меркель, ибо стараи и труливая комсомолка всегда боялась собак. Но вот маленькому путину она говорила: ты не собака, а маленькое шайзе. Иди на путина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
собака, которую полюбил карлик, теперь сама представляет опасность и для людей и для животных как и сам гном вместе с мордором..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
путін-хуйло,ось як його звуть,да ще рогато-копитне...)птх-пнх !! Respect,Reuters! ! !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти