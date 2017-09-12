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Все про:Мариуполь (4154) терроризм (20560)

 Гражданин РФ, помогавший террористам, задержан в Мариуполе, - Нацполиция

нацполиция

Полиция Донецкой области задержала гражданина РФ, который подозревается в участии в захвате госучреждений Мариуполя в 2014 году

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Нацполиции Донецкой области.

"Весной 2014 года 31-летний мужчина находился в составе "ополчения ДНР" реализовывал в Донецкой области пророссийский сценарий захвата власти", - сообщают в полиции.

Мужчина был обнаружен полицейскими во время операции "Мигрант". Проверяя законность пребывания на территории Украины иностранцев, правоохранители получили оперативную информацию, что гражданин РФ причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.

Установлено, что он живет в Мариуполе около 17 лет. Весной 2014 он добровольно присоединился к боевикам. С началом освобождения города перестал поддерживать контакты с террористами.

В отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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В концлагерь в Мариуполе. Сегодня раша сми сообщали о наличии такого
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С награждения в подвал.В момент церемонии награждения на соревнованиях в г. Стаханове (оккупированая территория) мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко набросил на плечи украинский флаг и порвал грамоту лнр.
Сейчас он находится в лапах МГБ и ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 343 УК ЛНР - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.Гражданин РФ, помогавший террористам, задержан в Мариуполе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9407
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Зря он так. Отдавать свое здоровье непонятно за что.
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у людей нервы сдают, то же было и в самом начале - помнишь привязанных к столбам...
а пытки конечно, дело такое, если он идейный, они скорее всего будут...
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" С началом освобождения города перестал поддерживать контакты с террористами."- звідки така впевненість?
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А что делал гражданин РФ в Украине? Ах, да, он же торговый партнер а им визы не нужны для поездок в Украину.
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Почти 4 года Пецин торговый партнер лазил по Украине делал что хотел. И неизвестно сколько дестков тысяч таких же как он безнаказанно еще у нас находятся. Спасибо *нашей* власти за безвиз с врагом.
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Просто в тему, раньше не видел, капец человек кульно вату бомбит. https://www.youtube.com/watch?v=lAtB_Gi64KM
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