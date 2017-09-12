 Гражданин РФ, помогавший террористам, задержан в Мариуполе, - Нацполиция

в информации Нацполиции Донецкой области.
"Весной 2014 года 31-летний мужчина находился в составе "ополчения ДНР" реализовывал в Донецкой области пророссийский сценарий захвата власти", - сообщают в полиции.
Мужчина был обнаружен полицейскими во время операции "Мигрант". Проверяя законность пребывания на территории Украины иностранцев, правоохранители получили оперативную информацию, что гражданин РФ причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.
Установлено, что он живет в Мариуполе около 17 лет. Весной 2014 он добровольно присоединился к боевикам. С началом освобождения города перестал поддерживать контакты с террористами.
В отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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Сейчас он находится в лапах МГБ и ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 343 УК ЛНР - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
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а пытки конечно, дело такое, если он идейный, они скорее всего будут...
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