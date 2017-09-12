 Гражданин РФ, помогавший террористам, задержан в Мариуполе, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится

"Весной 2014 года 31-летний мужчина находился в составе "ополчения ДНР" реализовывал в Донецкой области пророссийский сценарий захвата власти", - сообщают в полиции.Мужчина был обнаружен полицейскими во время операции "Мигрант". Проверяя законность пребывания на территории Украины иностранцев, правоохранители получили оперативную информацию, что гражданин РФ причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.Установлено, что он живет в Мариуполе около 17 лет. Весной 2014 он добровольно присоединился к боевикам. С началом освобождения города перестал поддерживать контакты с террористами.В отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.