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 Новый сайт для борьбы с российской пропагандой запустили в ЕС

пропаганда

В ЕС запустили новый сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с дезинформацией со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В сопроводительной информации сайта сказано о том, что он создан в рамках кампании "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию". Этот проект осуществлен по программе "ЕС против дезинформации" и доступен сразу на трех языках: русском, немецком и английском.

Его курирует рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Она была создана в марте 2015 года с целью "противодействия российским дезинформационным кампаниям".

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Первый раздел сайта посвящен последним новостям и анализу прокремлевской дезинформации. Во втором разделе представлен сервисный продукт"Обзор дезинформации". Также есть функция о ключевой статистике. Здесь можно будет проверить, сколько случаев дезинформации было найдено в течение определенного времени.

"Отвечая на неоднократные запросы от исследователей, журналистов и государственных служащих, мы создали новую функцию единой комплексной базы данных, что позволяет искать в нашем реестре более 3300 случаев дезинформации по ключевым словам", - сказано на сайте euvsdisinfo.eu.

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А в Украине Порошенко сделал сайт по борьбе с украинцами )) Во всяком случае порохоботов наштамповал немало ..))
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удивительно, но адреска этого сайта не просматривается ни на ЦН, ни по ссылке на зн.уа. Кто в курсе, киньте ссылку.
Иначе придецца к окулисту идти.
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Вы жестоко ошарашили близорукую "женщину"
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не ошарашили, но удивили и задуматься принудили - смотрите, люди добрые, eu, de, ru в наличии, ua нетути
а все сайты с расширением ru - с ними уже вроде полная ясность и давно
так что нет никакого доверия к этому ресурсу, если речь об изложении на российской мове, ну и нехай, но почему расширение ru , а не ua ?
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Как его можно не увидеть на Зеркале Недели?

Первая строчка статьи.

В ЕС запустили новый сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с
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Рашко-вумники вже занесли сайт до чорних списків?
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Дельный ресурс. Вопрос только в том сколько человек о нем знает.
Фейкометные РТ и Спутник пихают в кабельные пакеты (по сути навязывая), а прочитать разоблачение можно только, зная этот ресурс.
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если ресурс стоящий - адрес нужно публиковать и доносить до общественности везде и всюду, а не писать, мол "создан ресурс" где-то кем-то хз
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Ну вот да. Ресурс мало создать и разово наполнить. Его надо раскручивать и поддерживать, наполняя актуальным и свежим контентом.
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настолько хорошая новость, что даже не верится. Откуда инфо?
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Джентльмены,
А сейчас догадайтесь - что теперь ожидает кацапсинских свинособак:

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