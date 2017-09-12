 Новый сайт для борьбы с российской пропагандой запустили в ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В сопроводительной информации сайта сказано о том, что он создан в рамках кампании "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию". Этот проект осуществлен по программе "ЕС против дезинформации" и доступен сразу на трех языках: русском, немецком и английском.
Его курирует рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Она была создана в марте 2015 года с целью "противодействия российским дезинформационным кампаниям".
Первый раздел сайта посвящен последним новостям и анализу прокремлевской дезинформации. Во втором разделе представлен сервисный продукт"Обзор дезинформации". Также есть функция о ключевой статистике. Здесь можно будет проверить, сколько случаев дезинформации было найдено в течение определенного времени.
"Отвечая на неоднократные запросы от исследователей, журналистов и государственных служащих, мы создали новую функцию единой комплексной базы данных, что позволяет искать в нашем реестре более 3300 случаев дезинформации по ключевым словам", - сказано на сайте euvsdisinfo.eu.
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Иначе придецца к окулисту идти.
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https://euvsdisinfo.eu/de/ - німецькою
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а все сайты с расширением ru - с ними уже вроде полная ясность и давно
так что нет никакого доверия к этому ресурсу, если речь об изложении на российской мове, ну и нехай, но почему расширение ru , а не ua ?
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в последней строке статьи
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Первая строчка статьи.
В ЕС запустили новый сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с
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Фейкометные РТ и Спутник пихают в кабельные пакеты (по сути навязывая), а прочитать разоблачение можно только, зная этот ресурс.
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А сейчас догадайтесь - что теперь ожидает кацапсинских свинособак:
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