В аэропорту "Борисполь" задержали турка, предлагавшего взятку $500 пограничнику
Пограничники контрольно-пропускного пункта аэропорта "Борисполь" сегодня, 12 сентября, задержали гражданина Турции, который предлагал пограничникам взятку в 500 долларов.
Сообщается, что гражданин Турции прибыл в Украину рейсом "Стамбул-Киев". Во время прохождения пограничного контроля инспектор зафиксировал превышение турком срока пребывания на территории Украины во время предыдущего визита.
Иностранец попытался решить вопрос путем подкупа старшего смены пограничных нарядов и предложил денежное вознаграждение в размере 500 долларов.
По данному факту предложения взятки пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции.
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станет он гол и бос... будет шаурмой на подоле торговать...
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