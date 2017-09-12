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Все про:Борисполь (517) взятка (4482) пограничники (1328)

 В аэропорту "Борисполь" задержали турка, предлагавшего взятку $500 пограничнику

борисполь

Пограничники контрольно-пропускного пункта аэропорта "Борисполь" сегодня, 12 сентября, задержали гражданина Турции, который предлагал пограничникам взятку в 500 долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что гражданин Турции прибыл в Украину рейсом "Стамбул-Киев". Во время прохождения пограничного контроля инспектор зафиксировал превышение турком срока пребывания на территории Украины во время предыдущего визита.

Иностранец попытался решить вопрос путем подкупа старшего смены пограничных нарядов и предложил денежное вознаграждение в размере 500 долларов.

По данному факту предложения взятки пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трех иранцев, выдававших себя за турок, задержали в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба
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и все Михо виноват.. теперь у погранцов большой шухер?
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" Доллярі??? Це не гроші!! Гривню давай!!!"
Старий фільм "Дежа-вю"
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пришла нацполиция. в 1к встало. а что нового?
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Ні, ну це вже натуральне свинство за якихось лише 500 вічнозелених. Наші поганці так мало не беруть😕😕😕
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Последние теплые деньки для секс-туристов..
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У нас при пересечении КПП на авто брали по 100 грн. с человека (или по полной процедуре), на автобусах по 20 с пасажира, это 16 год. 500 баксов невзял, ну наверное кто то СПАЛИЛСя. (турок мог быть ЗАРЯЖЕНЫМ). Всё равно пагранцы НЕЧИСТЫ на ЛАПУ остались, может не так как раньше, но ВСЁ там НЕПРОЗРАЧНО и МУТНО так и осталось.
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В аэропорту "Борисполь" задержали турка, предлагавшего взятку $500 пограничнику

ТЕПЕРЬ ЗА НЕГО НАШИ СУДЬИ ВОЗЬМУТСЯ...
станет он гол и бос... будет шаурмой на подоле торговать...

.
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Это уже неуважение к пограничникам, какие то жалкие 500 баксов предлагать.
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500 баксов?снять номер в белом отеле на выезде слева, снять девочку , купить пожрать и выпить,......... не не пойдет на утро не хватит
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В аэропорту "Борисполь" задержали турка, предлагавшего взятку $500 пограничнику - Цензор.НЕТ 9262Daniel Rodriguez18 хв · Ко-ко-ко уровня 9000 балов.Немецкий политический журнал Focus назвал Путина "собакой" - Москва в ярости и требует извиненийВлиятельное немецкое политическое издание Focus впало в немилость Кремля из-за статьи, где президента РФ Владимира Путина окрестили "собакой". Посольство России в Германии выступило со злобным комментарием, потребовав от журналистов извинений. Об этом сообщает "Диалог.ua". Скандальная статья вышла в 37-м номере журнала. Ее автор, применив прием игры слов, обозвал российского лидера "собакой". "Sie hatzwar Angstvor Putins Hund, aberkeine Angstvom Hund Putin", - написал он о взаимоотношениях Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Дословно это переводится так: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина". Кремль эта статья сильно задела. С комментарием по этому поводу выступил пресс-секретарь дипмиссии РФ В ФРГ Денис Микерин. "Стоит лишь надеяться на то, что появившееся в заглавной статье последнего номера Focus оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке", - заявил он, призвав редактора издания немедленно принести извинения за свою "оплошность".читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":https://www.dialog.ua/news/130694_1505235381 В аэропорту "Борисполь" задержали турка, предлагавшего взятку $500 пограничнику - Цензор.НЕТ 9343
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"Какая єта собака!?? Нє пазволю про сцаря такіє песні пєть!"
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Не понимаю... Вообще то немцы любят собак. Возможно имелась ввиду помесь с крысой?
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За дешево не продаюсь! - крикнул пограничник.
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Ургант заявил, что "Cоловьиный помет" - хорошее название для шоу на канале "Россия". Соловьев назвал это "объявлением войны"

https://www.youtube.com/watch?v=_lqs83lJY2M
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Пограничников было много, а 500 баксов одни
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сегодня в новостях такое было про аропорт Борисполь: чек за стоянку авто за ночь.Внимание! 690 грн. А за сутки- 720грн. Ни забора. ни крыши, ни какого либо сервиса, ни отвественнлсти за сохранность авто: только за кусок асфальта под машиной. А через проезжую часть ,на такой же стоянке- 480 грн. за сутки. Мужчина написавший об этом ,выложил фото чека за стоянку
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту "Борисполь" задержали турка, предлагавшего взятку $500 пограничнику
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