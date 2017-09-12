 В аэропорту "Борисполь" задержали турка, предлагавшего взятку $500 пограничнику

Сообщается, что гражданин Турции прибыл в Украину рейсом "Стамбул-Киев". Во время прохождения пограничного контроля инспектор зафиксировал превышение турком срока пребывания на территории Украины во время предыдущего визита.Иностранец попытался решить вопрос путем подкупа старшего смены пограничных нарядов и предложил денежное вознаграждение в размере 500 долларов.По данному факту предложения взятки пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции.