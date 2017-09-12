 Капитан Кушнирук из 80-й ОДШБ, в пьяном виде угрожавший подчиненным взорвать гранату, подозревается в списывании топлива на 2 млн, - бывший офицер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Знакомьтесь: это капитан Руслан Кушнирук. Существо, совсем не интересное, но более мазаного у#бана, я не встречал.
Теперь, по порядку: Русь (такой его позывной) был мобилизован в 6-ю волну в 80-ю бригаду. Стал командиром вновь созданной танковой роты и начал бухать. Бухал, списывал горючее, не появлялся на совещания командиров, не вел ротную документацию, не писал заявки на очередные комплекты формы для бойцов, а просто, бухал.
Каждый, кому не нравились запои, Русь, старательно выживал из роты. Более-менее мирно он выжил старшего прапорщика Сергея Подымана. Выживая другого военнослужащего из роты, Русь не пускал его к врачам с травмой колена (которую военнослужащий получил при работе на танке). В результате чего, данный боец получил железяку, вместо коленного сустава и II группу инвалидности. Но это сошло с рук Руслану.
1 мая 2016, находясь в Чаплинке, Русь напился до белки и посреди ночи забежал в палатку с автоматом, угрожая всех расстрелять. Был связан, но бухать и сдавать горючее не прекратил. И это ему сошло с рук.
Позже, 25 мая, мне удалось его освидетельствовать и оформить документы на административное взыскание. Но Русь не перестал бухать и сдавать топливо.
Об абсолютно всех случаях сообщалось командиру бригады. Но почему-то, кроме фразы "разберемся", ничего никуда не двигалось.
С безнаказанностью, Русь начал чувствовать себя Богом. Потребовал подати из солдат. При этом, продолжал сдавать топливо.
В феврале 2017., находясь в зоне АТО, за в хлам пьяным Русланом 5 раз, лично приезжал командир 80-й бригады. Вечером забирал, а утром привозил, без всякого расследования, экспертизы на употребление алкоголя и без наказания.
В конце июня, я добрался до путевых листов за период август 2015 - ноябрь 2016 и обнаружил тупое списания топлива. В бригаде все отмахнулись. Даже командир бригады. Несмотря на незаконно списанное количество. Но прокуратуру это заинтересовало:-)
Но и здесь, какая-то сила вмешалась... Русю инкриминировали часть 1 статьи 425 УК: "Небрежное отношение к военной службе", при том, что доказана прокуратурой количество незаконно списанного горючего достигала более 100000 литров, что составляет сумму ущерба государству более 2 млн грн! И полностью игнорируя часть ІІІ данной статье "преступление совершеное во время особого периода".
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Но Русь не остановился и на этом. Получив награду КВДВ и отличие командира бригады, находясь под следствием, Руслан решил, что все делает правильно. И, набухавшись в день танкиста (10.09.2017 р.), решил подорвать личный состав. Выстроив роту, вытащил чеку из гранаты Ф1 и начал всем угрожать. Благодаря подготовке в разведроте, одному из военных, удалось положить на землю Руся, при этом, телом он лег на руку с гранатой. К счастью, Русь не успел выпустить гранату из руки и его удалось разоружить без последствий. Были вызваны соответствующие органы, составлены протоколы, собранные показания. Но и здесь, какая то макака пытается отмазать у#бана. Ведь ему инкриминируют превышение полномочий. Если кого-то интересует, где взять такую мазу, как у Руслана - обращайтесь к нему лично".
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Російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління Ка-52 "Алігатор" вилетів з анексованого Криму і літав над селищем Павлівка Чаплинського району Херсонської області.
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в Генштаб тепер...
чи що?
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А моюет и исполнял их указ.
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25 мая 2016 Но Русь не перестал бухать и сдавать топливо.Источник: https://censor.net.ua/n455040
Были вызваны соответствующие органы Источник: https://censor.net.ua/n455040
Реготав що дитина, коли читав цю маєчню....
Згадав слова гідранта: "...Збройні сили України за минулі три роки увійшли в десятку найсильніших армій на континенті. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту на Львівський бронетанковий завод.
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"У 2018 році в Україні з переліку предметів, з яких на основі загальної повної середньої освіти здають зовнішнє незалежне оцінювання, буде виключена російська мова"
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Undеrstаnd?
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Відповідь там, де ви не дочитали:" В феврале 2017., находясь в зоне АТО, за в хлам пьяным Русланом 5 раз, лично приезжал командир 80-й бригады. Вечером забирал, а утром привозил, без всякого расследования, экспертизы на употребление алкоголя и без наказания.Источник: https://censor.net.ua/n455040
То б то все гівно починається згори... Це найкраща армія? Ви собі уявляєте схожу картинку у бундесвері?
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У другій армії у світі те ж саме, але вона все одно друга у світі.
Зрозуміло, що потрібно рівнятися на той же Бундесвер, але поки так.
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По-порядку про 2 млн.
Для обывателя фразы "сливал горючее", "сдавал топливо" - это в его понимании дизель.
А реально это 80 тонн авиационного керосина.
Вот пускай кто нибудь объяснит толково, кому нахрен нужен керосин в таком количестве?
Что на керосине кроме авиации и танков Т-80 работает?
А проверяльщик Юрик нашёл неправильно оформленные путевые листы. И вот сразу, с 09.30 до 13.00 всё и раскопал. Герой бля. Всё.
И заметьте - он бывший. А почему?
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https://journalist.today/boec-ato-boretsya-protiv-vorovstva-v-armii-video/
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чи що?
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