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Все про:армия (8153) пьянство (819) Военная прокуратура (585) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (3)

 Капитан Кушнирук из 80-й ОДШБ, в пьяном виде угрожавший подчиненным взорвать гранату, подозревается в списывании топлива на 2 млн, - бывший офицер

Бывший офицер ВСУ Юрий Темченко обнародовал информацию об одном из военнослужащих 80-й бригады, капитане Руслане Кушнируке, которого обвиняет во многих неблаговидных поступках, в том числе списывании горючего на 2 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Знакомьтесь: это капитан Руслан Кушнирук. Существо, совсем не интересное, но более мазаного у#бана, я не встречал.

Капитан Кушнирук из 80-й ОДШБ, в пьяном виде угрожавший подчиненным взорвать гранату, подозревается в списывании топлива на 2 млн, - бывший офицер 01


Теперь, по порядку: Русь (такой его позывной) был мобилизован в 6-ю волну в 80-ю бригаду. Стал командиром вновь созданной танковой роты и начал бухать. Бухал, списывал горючее, не появлялся на совещания командиров, не вел ротную документацию, не писал заявки на очередные комплекты формы для бойцов, а просто, бухал.

Каждый, кому не нравились запои, Русь, старательно выживал из роты. Более-менее мирно он выжил старшего прапорщика Сергея Подымана. Выживая другого военнослужащего из роты, Русь не пускал его к врачам с травмой колена (которую военнослужащий получил при работе на танке). В результате чего, данный боец ​​получил железяку, вместо коленного сустава и II группу инвалидности. Но это сошло с рук Руслану.

1 мая 2016, находясь в Чаплинке, Русь напился до белки и посреди ночи забежал в палатку с автоматом, угрожая всех расстрелять. Был связан, но бухать и сдавать горючее не прекратил. И это ему сошло с рук.

Позже, 25 мая, мне удалось его освидетельствовать и оформить документы на административное взыскание. Но Русь не перестал бухать и сдавать топливо.

Об абсолютно всех случаях сообщалось командиру бригады. Но почему-то, кроме фразы "разберемся", ничего никуда не двигалось.

С безнаказанностью, Русь начал чувствовать себя Богом. Потребовал подати из солдат. При этом, продолжал сдавать топливо.

В феврале 2017., находясь в зоне АТО, за в хлам пьяным Русланом 5 раз, лично приезжал командир 80-й бригады. Вечером забирал, а утром привозил, без всякого расследования, экспертизы на употребление алкоголя и без наказания.

В конце июня, я добрался до путевых листов за период август 2015 - ноябрь 2016 и обнаружил тупое списания топлива. В бригаде все отмахнулись. Даже командир бригады. Несмотря на незаконно списанное количество. Но прокуратуру это заинтересовало:-)

Но и здесь, какая-то сила вмешалась... Русю инкриминировали часть 1 статьи 425 УК: "Небрежное отношение к военной службе", при том, что доказана прокуратурой количество незаконно списанного горючего достигала более 100000 литров, что составляет сумму ущерба государству более 2 млн грн! И полностью игнорируя часть ІІІ данной статье "преступление совершеное во время особого периода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный командир роты ВДВ на Черкасщине угрожал подчиненным подрывом гранаты, - военная прокуратура

Но Русь не остановился и на этом. Получив награду КВДВ и отличие командира бригады, находясь под следствием, Руслан решил, что все делает правильно. И, набухавшись в день танкиста (10.09.2017 р.), решил подорвать личный состав. Выстроив роту, вытащил чеку из гранаты Ф1 и начал всем угрожать. Благодаря подготовке в разведроте, одному из военных, удалось положить на землю Руся, при этом, телом он лег на руку с гранатой. К счастью, Русь не успел выпустить гранату из руки и его удалось разоружить без последствий. Были вызваны соответствующие органы, составлены протоколы, собранные показания. Но и здесь, какая то макака пытается отмазать у#бана. Ведь ему инкриминируют превышение полномочий. Если кого-то интересует, где взять такую ​​мазу, как у Руслана - обращайтесь к нему лично".


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там небыло Саакашвилли! партнеры летали
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нет Саша, я сам служил, и долго. Столько подобного дерьма насмотрелся... Поэтому для меня это не новость, а так, факт что в данном направлении все осталось как и было...
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Блин, пишут же, что это не прошлое, а настоящее!
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"факт что в данном направлении все осталось как и было..."
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комадующий ВМС алкаш и вор а вы тут про кэпа.
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с таким "главнокомандующим" и начальником ГШ - этому вору и аватару прямая дорога в генералы.
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"Пальне списував, та пропивав..." На 2 (два) мільйони пропив! (Оце так печінка!!!)
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Я якраз саме про це: поставили бухарика-цапа відбувайла, "вумні дяді" мільйони мали, а це чмо засцяте буде тепер за всіх віддуватись!(А тим часом "полкани" будуть тихенько збоку посміхатись"як вони чьотко розвели лохів!")
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Списував та ділився ? Ну, таке пояснення багато чого розкриває, що такий "керівник" вигідний для керівництва.
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Дрібязковий факт для того щоб взагалі писати януковичі, порошенки , яценюки розіікрали країну на помножити на 1000 разів більше
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Как была армия бардаком,так и осталась,от совка не отступили ни на крок.
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Для юры и его КАНТОРЫ, главное Саакашвилли ЗАСАДИТЬ, остальное Разбирайтесь САМИ.
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как всегда позновато но светить фото офоцера ВДВ в СМИ это чисто патриотично и демократично по-украински обосрать без суда тов СУДЬЯ бывший офицер всу тимченко
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Я на месте "бывшего офицера ВСУ" Тимченка поступил бы точно так же, ибо приведенные им факты вопиющи! Сраному сизоносому бухарю-капитану, к тому же вору, никто не может дать ладу! Думаю, что после такого резонанса этому идиоту рога пообломают.
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но этоже только слова без фактов а кража капитаном на 2000000 топлива это не реально а где проверки просто он спился и на него попутно повесили но интересно почему тимченко хранил эту тайну 2 года
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Забейте в поисковике фамилию этого вороватого капитана и Вы удивитесь: о его подвигах уже неоднократно писали
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Да с такой мазой извенятся и ещё одну награду дадут
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И к бабке не ходи-делился с высшим командыванием.
А моюет и исполнял их указ.
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Так бывает когда комбриг крадет, а капитан списывает...
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1 мая 2016 Был связан, но бухать и сдавать горючее не прекратил.Источник: https://censor.net.ua/n455040

25 мая 2016 Но Русь не перестал бухать и сдавать топливо.Источник: https://censor.net.ua/n455040

Были вызваны соответствующие органы Источник: https://censor.net.ua/n455040

Реготав що дитина, коли читав цю маєчню....
Згадав слова гідранта: "...Збройні сили України за минулі три роки увійшли в десятку найсильніших армій на континенті. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту на Львівський бронетанковий завод.
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И что так развеселило? Если какое-то чмо, строящее из себя офицера, бухает и ворует, то армия не может быть в десятке сильнейших? Россосийская, вон, вообще вторая в мире. Или скажешь, что там не бухают и не пи..дят?
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Щось я вас не розумію. На якій мові пишете?
"У 2018 році в Україні з переліку предметів, з яких на основі загальної повної середньої освіти здають зовнішнє незалежне оцінювання, буде виключена російська мова"
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І що так розвеселило? Якщо якесь чмо, яке вдає із себе офіцера, бухає та краде, то армія вцілому не може увійти в десятку найсильніших? Россосіянська оно, так зовсім друга у світі. Чи скажеш, що там не бухають іне пи...дять?

Undеrstаnd?
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О, вмієте коли змусять...
Відповідь там, де ви не дочитали:" В феврале 2017., находясь в зоне АТО, за в хлам пьяным Русланом 5 раз, лично приезжал командир 80-й бригады. Вечером забирал, а утром привозил, без всякого расследования, экспертизы на употребление алкоголя и без наказания.Источник: https://censor.net.ua/n455040
То б то все гівно починається згори... Це найкраща армія? Ви собі уявляєте схожу картинку у бундесвері?
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Хвилинку! Акцент у Вас як раз на тому, що Вам смішно через те, що "герой" статті і його криша бухають і крадуть, а армія десята на континенті.

У другій армії у світі те ж саме, але вона все одно друга у світі.

Зрозуміло, що потрібно рівнятися на той же Бундесвер, але поки так.
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Кто там поближе, разверните тепловизор одного толика( военного прокурора) в нужную сторону.
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Петюни портрет не рвал? Просто рвал?.. Тады панять, прастить..
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вообще, странно что на передке, его подчиненный не придумали как решить проблему...
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ценный кадр потому что,на два лимона списать дизеля и ни с кем не поделиться?Ведь в статье об этом ни гу-гу..
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Какой нахрен передок, господа?!
По-порядку про 2 млн.
Для обывателя фразы "сливал горючее", "сдавал топливо" - это в его понимании дизель.
А реально это 80 тонн авиационного керосина.
Вот пускай кто нибудь объяснит толково, кому нахрен нужен керосин в таком количестве?
Что на керосине кроме авиации и танков Т-80 работает?
А проверяльщик Юрик нашёл неправильно оформленные путевые листы. И вот сразу, с 09.30 до 13.00 всё и раскопал. Герой бля. Всё.
И заметьте - он бывший. А почему?
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http://na.mil.gov.ua/37129-nachalnyk-generalnogo-shtabu-zs-ukrayiny-nagorodyv-peremozhtsiv-konkursu-na-krashhyj-tankovyj-vzvod-zbrojnyh-syl-ukrayiny
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Начальник Генерального штабу ЗС України нагородив переможців конкурсу на кращий танковий взвод Збройних Сил України
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не страна - сказка, если какой-то капитан сумел слямзить 2 млн, что говорить о начальстве и руководстве, разворовываем и гордимся
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Вы читать внимательно умеете или увидев цифирь - сразу флагом размахиваете?
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я давно подозревал что наша власть кормит сепаров,выходит если это был керосин,то в таком количестве он мог ехать только туда.
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Хрен его знает, если я ничего не путаю,то керосин используют еще и как топливо для воздушно-турбинных систем помимо танков или дозвуковых самолетов.Вопрос в другом,в таком количестве как оно из части уезжало,в канистре такое не унесешь.Может оно не приезжало фактически вообще,а просто по бумажкам получали и он списывал его частями.Короче в любом случае он крайний остался.
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Судя по фотке около 40 лет,у него непереносимость алкоголя,т.е. пить ему совсем нельзя,дуреет.
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он,- видимо, с наследственным алкоголизмом
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2.000.000...в одной роте...страшно подумать про всю армию...
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Вот где надо "РЫТЬ" азеру,с его двумя"плейбоями"-оружехуносцами"!!!И педика с Военной-ТУДА ЖЕ бы "прихватили" ,за компанию!!!и правда...четыре,блин,"фронтовика"???...и бунтовщики ещё "те"???...и "картавый" где-то "рядом"???...а про КАБАНОВ промолчу...И где же ЛОГИКА в Этом Всем???Имею ввиду послеМайдановских "надежд"???...
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Мммммм-дааа, в последнее время невозможно читать коментарии. одни Зрадофилы! причем агрессивней чем раньше. Чи то вы все с отпуска поприезжали, чи денег в Ольгино подкинули? Вы там договаривайтесь между собой, а то если будете хаять всем скопом начинает в печенках сидеть, распределитесь по 40% максимум от всех коментарий, а то неправдоподобно уже, "голодные украинцы" вы наши.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКапитан Кушнирук из 80-й ОДШБ, в пьяном виде угрожавший подчиненным взорвать гранату, подозревается в списывании топлива на 2 млн, - бывший офицер
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