 Суд над главарями "ЛНР" по делу о гибели Ил-76 в луганском аэропорту не состоялся из-за повторного самоотвода судей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Судебное заседание было назначено на 12 сентября в Бабушкинском районном суде Днепра. Дело должна была рассматривать коллегия из трех судей - Натальи Карягинной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак. Однако все трое судей заявили о самоотводе, ссылаясь на предвзятость и необъективность при распределении этого судебного дела.
В частности, по их заявлениям, в июле-августе 2017 года автоматическое распределение дела происходило 10 раз, прежде чем была определена коллегия судей. Кроме того, по их словам, в документации есть противоречия: в одном из протоколов распределения дела председателем коллегии судей определена Наталья Карягина, в другом - Светлана Марущак.
Представитель потерпевших семей, адвокат Виталий Погосян отметил, что считает заявления судей необоснованными, а права родственников погибших военнослужащих нарушенными. Он отметил, что судьи Бабушкинского райсуда второй раз берут самоотвод, чтобы не рассматривать это дело.
Погосян пообещал подготовить представление относительно действий судей в Высший совет правосудия.
"Если они не хотят рассматривать, то, я считаю, будет представление председателя Бабушкинского суда и дело будет рассматривать другой суд. Однако сколько можно издеваться над потерпевшими? Матери, отцы погибших два года ходят по судам", - сказал адвокат.
После заявлений судей родственники погибших военных, которые присутствовали в зале, начали выкрикивать "Позор".
Кроме того, во вторник о своем самоотводе заявил и государственный защитник Гуреева. Он заявил, что "является временно перемещенным лицом", однако не уточнил, как именно это обстоятельство может повлиять на судебный процесс.
Адвокат Александр Логойда, назначенный государственным защитником одного из главарей "ЛНР" Патрушева, сообщил журналистам, что не смог выйти на связь со своим подзащитным.
20 июля 2017 года в Днепре из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по делу по обвинению главарей группировки "ЛНР" Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований Гуреева и Патрушева - относительно сбитого в 2014 году самолета Ил-76 с 49 украинскими военнослужащими на борту. Так, судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов, - что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.
Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала действия главарей "ЛНР" как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).
Напоминаем, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76, который загорелся и упал. На его борту находились 40 украинских военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
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Это не СУД, это ХРЕНЬ.
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В СБИТОМ ТЕРРОРИСТАМИ ИЛ-76 ПОГИБЛИ РЕБЯТА СО ВСЕЙ УКРАИНЫ (ПОЛНЫЙ СПИСОК)
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Дівчата зрозуміли що діло це тухле і смердить кізяками та швидко здриснули.... Є більш "баблових" справ де можна заробити непогані гроші.
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а в чем проблема то?!...
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наш президент был выбран народом, после того, как ставленник пидоРашки, устроил кровавую бойню на Майдане, призвал пидоРашку ввести войска в страну, которую был обязан защищать, и этим устроить еще большую бойню, а потом сбежал, в эту же пидоРашку...
Кровавый Пастор (с большой буквы, ты, чмошник))), тот человек, который морально поддерживает мочащих русню - Слава Кровавому Пастору!!!
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эти три шльондры уже вчера должны были быть изгнаны из судей с волчьими билетами.
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https://www.youtube.com/watch?v=0eZu9t9SHh0
очень интересно, кто еще сомневался...(
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Сами посудите: какие доказательства имеются против Плотницкого? Свидетели-очевидцы есть? Думаю что нет (более того - их уже и в живых нет). Орудие преступления есть? Нет. Да и подозреваемого-то нет. А что есть? Записи СБУ? Так они не могут являться доказательством для суда. Т.е. слушание такого дела в гражданском суде обречено на провал (по крайней мере из той инфы, что знаю я). Этот случай должен рассматриваться как военное преступление или терроризм.
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назвала матеріали ГПУ у "справі Пшонки" купою паперу https://ua.censor.net.ua/news/449851/suddya_nazvala_materialy_gpu_u_spravi_pshonky_kupoyu_paperu
Українські
суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі
https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi
11.07.17 17:21Ривненский
суд освободил раскаявшегося боевика
https://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika
14.06.17 12:47
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вирок для екс-мера Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизмі
В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.
https://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvynuvachuvaly_v
Охендовського
визнано постраждалим від дій НАБУhttp://www.pravda.com.ua/news/2017/03/17/7138505/
28.04.17 11:30ВРП відмовилася притягнути до відповідальності
суддю Ізовітову-Вакім за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядають
питання про її безстрокове призначення на посаду
http://ua.censor.net.ua/news/438169/vrp_vidmovylasya_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti_suddyu_
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прокурору Подольского района Киева Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве,
- Найем
http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu
07.04.17 16:40Суд отказал ГПУ в
заочном расследовании против экс-
министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981
Апеляційний суд
дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.
25.07.17
11:54http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/
Украинский суд обязал госпредприятие выплатить
миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у
законного владельца, - журналист.
ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/photo_news/449073/ukrainskiyi_sud_obyazal_gospredpriyatie_vyplatit_milliony_terroristam_lnr_kotorye_otjali_predpriyatie
19.05.16 Суд запретил НАБУ исследовать переписку
экс-помощницы нардепа Грановского на предмет причастности к отмыванию денег на
ОПЗ, - "Наші гроші"
http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat
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1. Коллегия судей только предлагает кандидатуры на должность судьи по профессиональным качествам.
2. Народ на выборах выбирает судей. Судья должен быть известен каждому гражданину в лицо. Никакой тайной жизни миллионеров в мантиях. Их жизнь должна быть прозрачна для любого гражданина.
3. ВР утверждает кандидатуру судьи или снимает его с должности..
4.За преступления они должны привлекаться, как и любой гражданин. Судить их должен особый суд.
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Это как так?
Самоотвод водителя, самоотвод повара, самоотвод учителя... Смешно?
А самоотвод судьи - это нормально. Идиотизм.
Зарплату судье тоже самоотведут???????
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так что лучше их не трогать, путь делают что хотят и когда хотят - лишь бы были они у нас, солнца наши ясные!...
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я не стороник Миши, но он то шило которое не дает спокойно сидеть Пете.
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