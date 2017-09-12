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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2861) суд (21534) судья (1904) Плотницкий (225)

 Суд над главарями "ЛНР" по делу о гибели Ил-76 в луганском аэропорту не состоялся из-за повторного самоотвода судей

плотницкий

В Днепре из-за самоотвода судей в очередной раз не состоялся суд над главарями группировки "ЛНР" Игорем Плотницкий, Александром Гуреевым и Андреем Патрушевым по делу о сбитом самолете Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Судебное заседание было назначено на 12 сентября в Бабушкинском районном суде Днепра. Дело должна была рассматривать коллегия из трех судей - Натальи Карягинной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак. Однако все трое судей заявили о самоотводе, ссылаясь на предвзятость и необъективность при распределении этого судебного дела.

В частности, по их заявлениям, в июле-августе 2017 года автоматическое распределение дела происходило 10 раз, прежде чем была определена коллегия судей. Кроме того, по их словам, в документации есть противоречия: в одном из протоколов распределения дела председателем коллегии судей определена Наталья Карягина, в другом - Светлана Марущак.

Представитель потерпевших семей, адвокат Виталий Погосян отметил, что считает заявления судей необоснованными, а права родственников погибших военнослужащих нарушенными. Он отметил, что судьи Бабушкинского райсуда второй раз берут самоотвод, чтобы не рассматривать это дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко

Погосян пообещал подготовить представление относительно действий судей в Высший совет правосудия.

"Если они не хотят рассматривать, то, я считаю, будет представление председателя Бабушкинского суда и дело будет рассматривать другой суд. Однако сколько можно издеваться над потерпевшими? Матери, отцы погибших два года ходят по судам", - сказал адвокат.

После заявлений судей родственники погибших военных, которые присутствовали в зале, начали выкрикивать "Позор".

Кроме того, во вторник о своем самоотводе заявил и государственный защитник Гуреева. Он заявил, что "является временно перемещенным лицом", однако не уточнил, как именно это обстоятельство может повлиять на судебный процесс.

Адвокат Александр Логойда, назначенный государственным защитником одного из главарей "ЛНР" Патрушева, сообщил журналистам, что не смог выйти на связь со своим подзащитным.

Также читайте: Из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по обвинению Плотницкого в гибели Ил-76 в аэропорту Луганска

20 июля 2017 года в Днепре из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по делу по обвинению главарей группировки "ЛНР" Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований Гуреева и Патрушева - относительно сбитого в 2014 году самолета Ил-76 с 49 украинскими военнослужащими на борту. Так, судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов, - что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала действия главарей "ЛНР" как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

Читайте: Главарь террористов Плотницкий пообещал "отжимать" пустые квартиры в Луганске

Напоминаем, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76, который загорелся и упал. На его борту находились 40 украинских военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
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Странное дело, почему фсб арестовывает нашего пацана в Минске и спокойно увозит его,а эту мразь арестовать и вывезти к нам в СИЗО неззя никак,вот почему так,а петр алексеевич?Почему он до сих пор гражданство имеет?
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петраалексеевича больше "ВОПРОС УРЕГУЛИРОВАНИЯ Рынка земли беспокоит", остальное для него ЛИШНИЕ ХЛОПОТЫ,
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Ну правильно,вот и хрен какой-то из МВФ приперся видать по всему спрос делать насчет земельной реформы.Думаю на днях будет наше отребье в ВР голосовать закон.
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а еще их всех, включая геращенко, авакова,луценка, петренка, "миротворца"- очень беспокоит преступление по возврату саакашвили в украину. тут то они всем обещают кузькину мать по всей строгости закона невзирая на личности. все силы брошены на защиту западной границы от граждан Украины.
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Кузька,твою мать обещают показать только на мордовии, так что ты спалился...
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Не защищая харанта , спрошу: разве не дело спецслужб заниматься такими вещами , а през должен армией и внешней политикой!? И чо то мне кажется что эти спецслужбы не очень то подчиняются харанту? Плюс смотрите как жрут сейчас Саакашвили за жесткое наведение порядка , чего мы требуем от Пети!
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Ну НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ, пусть идут в ДРУГОЕ МЕСТО. Что за народ такой, Хотим работаем-Хотим НЕ РАБОТАЕМ, дают ВОЗЬМЁМ, не дают ПОПРОСИМ.
.
Это не СУД, это ХРЕНЬ.
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тунеядцы, алкоголики... Никто не хочет поработать.
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Нє ну Саакашвілі набагато небезпечніший. Тут і мови не має.хто такі захєрченко з плотніцьким ? А от Міхо !!!!!!!!!! Реально небезпечна людина для пороха.
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ОБОСРАЛСЯпетралексеевич, наделал в ШТАНИШКИ. (вот с испугу то и накасячил). Бизнесмен, видать уже с Кавказцами уже сталкивался, аж до сих пор ССЫКОТНО чувачку.
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"...коллегия из трех судей - Натальи Карягинной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак...."

Дівчата зрозуміли що діло це тухле і смердить кізяками та швидко здриснули.... Є більш "баблових" справ де можна заробити непогані гроші.
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кто самоотводится от судов над кровавыми бандитами и террористами - увольнять...
а в чем проблема то?!...
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Ты имеешь ввиду суд над кровавым пастырем. Или все идиоты, одна хунта права?
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хунта, захватившая власть военным путем, сидит в пидоРашке....
наш президент был выбран народом, после того, как ставленник пидоРашки, устроил кровавую бойню на Майдане, призвал пидоРашку ввести войска в страну, которую был обязан защищать, и этим устроить еще большую бойню, а потом сбежал, в эту же пидоРашку...
Кровавый Пастор (с большой буквы, ты, чмошник))), тот человек, который морально поддерживает мочащих русню - Слава Кровавому Пастору!!!
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Натальи Карягинной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак.

эти три шльондры уже вчера должны были быть изгнаны из судей с волчьими билетами.
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Возвращение Саакашвили - 16 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=0eZu9t9SHh0
очень интересно, кто еще сомневался...(
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Этот ролик нужно сейчас 24 часа в сутки крутить по всем каналам.
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Вот бы так работать.Завтра начальству скажу -хочу дома посидеть .Зарплату пускай домой носят.
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Значит с необразованного их начальника Югика и нужно спрашивать,суд это или нет?
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То нехай потерпілі разом з адвокатом погосяном звернуться до судді самоткан з павлоградського суду, вона ж один вирок уже склепала з виплатою по 500 тис. кожному. Так і цим - з ЛНР - винесе любий вирок і ще по 500 тис. стягне.
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Судьи конечно же уроды. Но вы сами себя на их место поставьте. Я догадываюсь об уровне прокуроров, которые это дело вели. У нас одного Генпрокурора достаточно, чтобы сложить мнение о системе в целом.
Сами посудите: какие доказательства имеются против Плотницкого? Свидетели-очевидцы есть? Думаю что нет (более того - их уже и в живых нет). Орудие преступления есть? Нет. Да и подозреваемого-то нет. А что есть? Записи СБУ? Так они не могут являться доказательством для суда. Т.е. слушание такого дела в гражданском суде обречено на провал (по крайней мере из той инфы, что знаю я). Этот случай должен рассматриваться как военное преступление или терроризм.
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ось такі вони "реформовані і люстровані" парашенком суди
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Бздливое судейское племя ..Эти твари могут только слабого и беззащитного упечь на нары ..НИ Плотницких , ни Шуфричей эти гниды судить не будут ..Сцут от страху , ублюдки .
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31.07.17 21:55Суддя
назвала матеріали ГПУ у "справі Пшонки" купою паперу https://ua.censor.net.ua/news/449851/suddya_nazvala_materialy_gpu_u_spravi_pshonky_kupoyu_paperu

Українські
суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі

https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi

11.07.17 17:21Ривненский
суд освободил раскаявшегося боевика

https://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika

14.06.17 12:47
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14.06.17 12:47Виправдувальний
вирок для екс-мера Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизмі

В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.

https://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvynuvachuvaly_v

Охендовського
визнано постраждалим від дій НАБУhttp://www.pravda.com.ua/news/2017/03/17/7138505/

28.04.17 11:30ВРП відмовилася притягнути до відповідальності
суддю Ізовітову-Вакім за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядають
питання про її безстрокове призначення на посаду

http://ua.censor.net.ua/news/438169/vrp_vidmovylasya_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti_suddyu_
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Суд полтора года не выносит приговор бывшему
прокурору Подольского района Киева Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве,
- Найем

http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu

07.04.17 16:40Суд отказал ГПУ в
заочном расследовании против экс-

министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981
Апеляційний суд
дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.

25.07.17
11:54http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/

Украинский суд обязал госпредприятие выплатить
миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у
законного владельца, - журналист.
ДОКУМЕНТ

https://censor.net.ua/photo_news/449073/ukrainskiyi_sud_obyazal_gospredpriyatie_vyplatit_milliony_terroristam_lnr_kotorye_otjali_predpriyatie

19.05.16 Суд запретил НАБУ исследовать переписку
экс-помощницы нардепа Грановского на предмет причастности к отмыванию денег на
ОПЗ, - "Наші гроші"

http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat
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я бы с тобой согласился, если бы суд был в Луганске... а тут наоборот выходит. судьи ведь не дураки, наверняка понимали какую бучу своим самоотводом вызовут. и тем не менее сделали это. а ты говоришь: "сцут"...
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Не будуть Бо бояться що слідуючою владою будуть Юльки Бойки Мураєві Рабіновичи в біля ниж і Плтніцкий з Захарченком
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Млять! Как ночами конвейеры приговоров майдановцам это у них легко, как дело о преступлениях против Украины- сплошные самоотводы... они хотят чтоб к ним обращались "ваша честь"? серьезно?
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А ответь, антимайдановец за Украину и против хунты или же враг Украины?
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Ето цирк в котором не смеются. Судьи у нас оказывается выбирают самые прибыльные дела с наименьшей долей риска и большими гонорарами. Зато когда чиновник будет судиться с рабом у которого надо отжать дом или имущество у судей будет аншлаг на ету подработку. Ето уже предприниматели частные.
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Что должно произойти в Украине,чтобы вы вышли на улицы?
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Война ..Вот что тормозит народ ..Завтра порошковые ублюдки развяжут войну с Расией , введут военное положение и от этого никому легче не станет . Это мрази , от которых нужно избавляться только на выборах .По другому в это время - никак .
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А ведь Януковощ и Киля Азиров полные дебилы которые сейчас кусают себе локти. Они могли бы уже давно вернуться в Украину как ето сделали все рыги и выиграть все суды по возвращению не только имущества а и своей власти, тем более что судьи те же что они еще их прикормили.
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Настав час Жити по Новому,а не слухати казочки від Бариг!
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мне интересно еще и другое... а тех - кто отправил без прикрытия, в зону боевых действий, этот несчастный транспортник - судить будут?!!! начиная от и.о. президента, раздававшего тогда бездумные распоряжения налево и направо и заканчивая старшим офицером, непосредственно отдавшим команду?!!! очень бы хотелось - увидеть всех виновных на скамье подсудимых.
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Несомненно надо дорабатывать судебную реформу. Никаких не должно быть компромисов, когда дело касается безопасности и будущего страны и ее граждан. Главное лишить судей даже возможности самих себя выбирать и назначать. В наших условиях это преступная круговая порука, грабеж государства и граждан.
1. Коллегия судей только предлагает кандидатуры на должность судьи по профессиональным качествам.
2. Народ на выборах выбирает судей. Судья должен быть известен каждому гражданину в лицо. Никакой тайной жизни миллионеров в мантиях. Их жизнь должна быть прозрачна для любого гражданина.
3. ВР утверждает кандидатуру судьи или снимает его с должности..
4.За преступления они должны привлекаться, как и любой гражданин. Судить их должен особый суд.
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Я чогось не доганяю? У суддів що родичі в Лоханську??? Ну от визнають вони Плотніцького винним, і що? чого боятися??
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Вони просто ще в тій системі, яка орієнтована на хуйла та його посіпак. Усе просто.
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вы с такой уверенностью это пишете. я даже засомневался.
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Самоотвод судей....
Это как так?
Самоотвод водителя, самоотвод повара, самоотвод учителя... Смешно?
А самоотвод судьи - это нормально. Идиотизм.
Зарплату судье тоже самоотведут???????
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нет, а то они работать перестанут.... а некоторые еще обещали (если им з/п не повысят) вообще, взятки брать...
так что лучше их не трогать, путь делают что хотят и когда хотят - лишь бы были они у нас, солнца наши ясные!...
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а что смешного в "самоотводе" водителя, повара и учителя? люди этих профессий запросто могут взять больничный или уволиться. и что? страна развалится? и с судьями также. мир не рухнет из-за их самоотвода.
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захарченко и плотницкий, бойко и шуфрич, медведчук и ефремов, царев и кивалов - граждане Украины, а Саакашвили нет.
я не стороник Миши, но он то шило которое не дает спокойно сидеть Пете.
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Це вже звична справа, нажаль. Тільки після такого потім не треба верещати, що все має бути по закону.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над главарями "ЛНР" по делу о гибели Ил-76 в луганском аэропорту не состоялся из-за повторного самоотвода судей
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