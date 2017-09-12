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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (416) Польша (4086) Донбасс (16037)

 Мы поддерживаем идею размещения международных сил ООН на Донбассе, - МИД Польши

украина польша

Польша готова поддержать размещение миротворцев ООН на Донбассе и активно включиться в урегулирование ситуации на востоке Украины как непостоянный член Совбеза ООН с 1 января 2018 года.

Об этом во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей в Варшаве заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает польское внешнеполитическое ведомство, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Польша давно задействована в переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины и поддерживает идею размещения международных сил ООН на территории, страдает от агрессии и оккупации", - говорится в сообщении МИД Польши.

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По словам Цихоцкого, Польша готова активно вмешаться в переговорный процесс по нормализации ситуации на Донбассе.

"Украина как стратегический партнер Польши может рассчитывать на наше участие в процессе восстановления уважения к международному строю", - заявил Цихоцкого.

По его словам, Польша как непостоянный член Совбеза ООН по 1 января 2018 осознает свою ответственность за "процесс подготовки формата возможной миссии в Украине".

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Заместитель главы МИД РП также обратил внимание на необходимость обеспечения соответствующих условий для работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины и необходимость увеличения ее активности.

В контексте двустороннего сотрудничества стороны выразили готовность к проведению консультаций относительно нового закона об образовании в Украине.

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подозрительно ето как то все. проснемся а страну слили
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и х*йло как то подозрительно сразу согласился?
меня опять терзают смутные сомнения...
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Здається лугандон таки вирішили відділити.
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А Крым подарить.Эти две территории взаимосвязаны.
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хз. Казали що на всю окуповану територію, а Крим теж окупований.
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Поляки готовы принять два миллиона беженцев с Донбасса?
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ДОКИ НАТО НЕ БУДЕ СТОЯТИ НА СХОДІ УКРАЇНИ_ УКРАЇНА ТА ЕВРОПА НЕ БУДУТЬ В СПОКОЇ ЦЕ СЬОГОДНІШНЯ АКСІОМА
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"страдает от агрессии и оккупации"
І шо, миротворці виженуть звідти окупантів?
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Польша имеет историческое право сношать расию.
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"Мы поддерживаем идею размещения международных сил ООН на Донбассе, - МИД Польши..."
А вы не поддерживайте, а размещайте. Все за мир, трактор в поли - дыр-дыр-дыр...
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если примут резолюцию в редакции Хуйло-Меркельша, Пеце лучше в это время уже быть в Панаме
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Хорошо, давайте пофилосовствуем. Вот к примеру мы добились того что санкции начали наносить Мордору существенный урон. Донбасс им уже как кость поперек горла, ка же тогда они его вернут? Неужели )(уйло на коленях приползет на Майдан и будет просить забрать? Нет, он будет искать способ, как при плохой игре, сделать хорошую мину. ЧТо бы и ДОнбасс сдать, и мордорянам это как победу преподнести. Вариант с миротворцами очень даже для этого подходит. Вам Донбасс, мне славу "миротворца".
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100% и ещё нам геморрой на восстановление и кормление кормильцев
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Фуфло твои рассуждения.А вот санкции с Ху№ла снимут,как только "миротворцы" из Кацапии перекрасят свои Грады в белый цвет.
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)(уйло конечно бешеная и лживая собака, но если бы нас хотели сдать, сделали бы это еще 3 года назад.
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В ООН рекомендовали украинской власти провести расследование деятельности сайта "Миротворец".Такая рекомендация содержится в заключительной части опубликованного сегодня в Женеве докладе о нарушениях прав и свобод в Украине, пишет "ТАСС". Авторы доклада напоминают, что 7 июля Национальная полиция открыла уголовное производство относительно сайта."Управление Верховного комиссара приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - говорится в документе.Сайт "Миротворец", который СМИ связывают с народным депутатом Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года. Туда попадают имена людей, которые, по мнению сайта, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины..
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Тоня Херащенко, готовься к Гааге запроданец гребанный.
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Мы поддерживаем идею размещения международных сил ООН на Донбассе, - МИД Польши

МИД Польши так и нечего непонял. Еще раз внимательно читаем. Какие миротворцы и с какой целю путину нужны....
наличие миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - заявил Путин.
По его словам, речь может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", - добавил Путин.
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Очередной развод хуйла, а все ведутся, как дети малые.
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Головне, щоб ці "миротворці" не влилися в ряди окупантів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы поддерживаем идею размещения международных сил ООН на Донбассе, - МИД Польши
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