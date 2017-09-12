"Мы поддерживаем идею размещения международных сил ООН на Донбассе, - МИД Польши..."

Об этом во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей в Варшаве заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает польское внешнеполитическое ведомство, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Польша давно задействована в переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины и поддерживает идею размещения международных сил ООН на территории, страдает от агрессии и оккупации", - говорится в сообщении МИД Польши.
По словам Цихоцкого, Польша готова активно вмешаться в переговорный процесс по нормализации ситуации на Донбассе.
"Украина как стратегический партнер Польши может рассчитывать на наше участие в процессе восстановления уважения к международному строю", - заявил Цихоцкого.
По его словам, Польша как непостоянный член Совбеза ООН по 1 января 2018 осознает свою ответственность за "процесс подготовки формата возможной миссии в Украине".
Заместитель главы МИД РП также обратил внимание на необходимость обеспечения соответствующих условий для работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины и необходимость увеличения ее активности.
В контексте двустороннего сотрудничества стороны выразили готовность к проведению консультаций относительно нового закона об образовании в Украине.
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меня опять терзают смутные сомнения...
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І шо, миротворці виженуть звідти окупантів?
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А вы не поддерживайте, а размещайте. Все за мир, трактор в поли - дыр-дыр-дыр...
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МИД Польши так и нечего непонял. Еще раз внимательно читаем. Какие миротворцы и с какой целю путину нужны....
наличие миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - заявил Путин.
По его словам, речь может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", - добавил Путин.
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