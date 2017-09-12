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Все про:Госдепартамент США (668) Лавров (1491) МИД РФ (1062) Тиллерсон (154)

 Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ

лавров тиллерсон

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут провести встречу "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Мы проводили встречу с замгоссекретаря США Томасом Шенноном как звено в подготовке встречи на уровне министра и государственного секретаря. Ориентир взят на их встречу по ходу сегмента высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - сказал российский дипломат журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.

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"Хотелось бы, конечно, чтобы наши руководители, главы внешнеполитических ведомств по итогам своей встречи направили странам и международному сообществу в целом позитивный сигнал в виде договоренности о решении хотя бы некоторых из имеющихся проблем", - сказал Рябков.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.

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Я так понял что Барыга на Ассамблею не едет?
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Неправильно понял, едет он и в Нью Йорку, а оттэда ещё и в Торонту
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Передай там через кума - пусть берет с собой побольше вазелина и запасные памперсы.
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Снова мечтаете? Три года уже.........не надоело?
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Рашка має бути знищена як держава- оце може бути єдиною домовленістю.
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Тисячу гривен за добу-за знешкодження сепара ще й премія..
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Красивые лозунги толкать, это вы мастер. Вот только за этим вашу гнилую сущность не закрыть.
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кто то говорил за свободный форум, а тут претензии?
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Ти не плутай свободу обговорення новини та порушення правил форуму.
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а ты настучи в СФ, недели 2 из спама не вылезешь, правила форума аналогия регламенту Зрады, не мы были первые
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Дивіться тільки, щоб кінь там своїми копитами паркет не зіпсувал.
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Барига ПОклав на асамблею СЛІПИЙ ТРАСТ ПРЯМО В КЛОЗЕТІ . ТЕПЕР ЖДЕМО ЩО ТАМ СКАЖУТЬ
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Хачу спрасіть у присутніх тут запарєбріковців.
А як вам наліт Цахала на заводи з ізготовлєнія ХО в Сирії?
Я слишав што ес-четиріста сміялись в цей час, тому не вистрілили.
То це правда чи ні?
Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2057
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не чипай дутое кацапское вяличие ...хыыыы
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Петя сам всрался, теперь ему подтирать со всех сторон бегут....
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Не відволікайся, або пестуй в кацапляндію
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не бреши, они за барыгу- узнали кто их агент
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Ты шо сдурел?
Кацапы конечно дебилы, но не настолько чтобы замочить своего самого ценного агента в Украине.
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Бачиш? Все як я казав. Саме під цим твоїм постом вони згадують тільки про Пєтю, і жодного слова про с-чотириста, або кацапів. Ото тупі потвори!)))))))
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Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН,

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фотофакт: Тиллерсон с лавровым на поле Генассамблеи


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UA Светлана Хоришко 85134d78
позитивний сигнал-----іго-го
========
Забавный комент,но я под столом,не знаю почему....иго-го
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Люди, вы слышите риторику: могут встретиться!!!
И это приподносится как счастье для козломордой дипломатии)))
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Дьявол кроется в деталях!!! Счастье козломордой дипломатии в формулировке "Лавров и Тиллерсон могут встретиться..." преподносится как будто от лаврова зависит эта возможная встреча, а не на оборот
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на полях, это правильно, пусть лошадь покушает
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Значит снова в туалете будут встречаться.
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С печальной лошадью никто на одном поле не сядет...ну сами поняли чего.
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к сожалению не совсем верная информация(про миротворцев по всей территории)
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почему? Иначе они согласия Украины не получат, а без него, ни один "мандат" ООН не проканает.
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Птавда, это не Трамп распорядился, а это меры, принятые Конгрессом в рамках последних санкций против ху)ло-шайки, и которые Трампу законодательно запрещено менять, и которые он подписал только под угрозой импичмента.
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Цензор, есть возможность выяснить правда ли это?
В «лугандоне» спортсмен достал флаг Украины и порвал грамоту «республики»

https://charter97.org/ru/news/2017/9/12/262691/
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дайте им по лопате, им есть что сказать друг другу
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Российское посольство в Германии потребовало от журнала Focus извинений за то, что в одном из материалов Путин был назван собакой.
"Моль! Когда вы уже запомните, ферфлюхте доннерветтер: мооооль!" - кричал в телефонную трубку красный от ярости посол.

Леонид Швец
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Не совсем так. Журнал заявил, что госпожа Меркель боится собаки Путина, но не боится собаки-Путина.
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Прочитал, что на паРаш-Мацкве бросили коктейль Молотова в еврейский центр и подумал: с царем они носятся, как дурень с писаной торбой, казаков - пруд пруди, теперь вот и до еврейских погромов дело дошло. Бляха-муха, как будто бы 100 лет не было и 100 миллионов убитых.
Переименуйте страну, с#ки. Назовите ее: Фантасмагория.
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А могут и не встретиться......кто их там, Тиллерсонов разберёт Может же и послать........упаковывать вещи в консульство.
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Тиллерсон будет пасти мерина на полях Генаассамблеи ООН.
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непростая задача у
американского дипломата.. по-нормальному, с говорящей "дебилы" лошадью не то что встречаться, сесть на одном поле .рать - западло..
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а кацапсины-троли постоянно тут сидят? им реально сколько платят за тупые посты? или просто платят за любые посты? начинаю подозревать, что кацап-троли полные лузеры по жизни
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Поскольку натуральных полей в Нью-Йоркщине нет , подразумеваются иные поля , книжные .
То есть , вне рамок обязательного текста .
Так что , и туалетные комнаты - тоже поля ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ
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