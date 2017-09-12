 Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ

Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Мы проводили встречу с замгоссекретаря США Томасом Шенноном как звено в подготовке встречи на уровне министра и государственного секретаря. Ориентир взят на их встречу по ходу сегмента высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - сказал российский дипломат журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.
"Хотелось бы, конечно, чтобы наши руководители, главы внешнеполитических ведомств по итогам своей встречи направили странам и международному сообществу в целом позитивный сигнал в виде договоренности о решении хотя бы некоторых из имеющихся проблем", - сказал Рябков.
Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.
627 69
Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает"(102)
Введение миссии ООН на Донбасс нужно согласовать со всеми сторонами конфликта, - Лавров(90)
Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", - Лавров(131)
Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс(107)
The New York Times: В качестве ответной меры США обязали Россию закрыть генконсульство и некоторые дипподразделения(0)
Россия поставляет оружие талибам, что является нарушением международных норм, - Тиллерсон(84)
Тиллерсон обсудил с Фриланд ситуацию в Украине, Венесуэле и КНДР(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А як вам наліт Цахала на заводи з ізготовлєнія ХО в Сирії?
Я слишав што ес-четиріста сміялись в цей час, тому не вистрілили.
То це правда чи ні?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кацапы конечно дебилы, но не настолько чтобы замочить своего самого ценного агента в Украине.
Ответить
Ответить
Ответить
-------------------------------------------------------------------------------------------------
фотофакт: Тиллерсон с лавровым на поле Генассамблеи
Ответить
Ответить
позитивний сигнал-----іго-го
========
Забавный комент,но я под столом,не знаю почему....иго-го
Ответить
Ответить
Ответить
И это приподносится как счастье для козломордой дипломатии)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В «лугандоне» спортсмен достал флаг Украины и порвал грамоту «республики»
https://charter97.org/ru/news/2017/9/12/262691/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Моль! Когда вы уже запомните, ферфлюхте доннерветтер: мооооль!" - кричал в телефонную трубку красный от ярости посол.
Леонид Швец
Ответить
Ответить
Переименуйте страну, с#ки. Назовите ее: Фантасмагория.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
американского дипломата.. по-нормальному, с говорящей "дебилы" лошадью не то что встречаться, сесть на одном поле .рать - западло..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То есть , вне рамок обязательного текста .
Так что , и туалетные комнаты - тоже поля ...
Ответить