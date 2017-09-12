 Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Липтон прибыл в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в представительстве МВФ в Украине.
В среду, 13 сентября Д.Липтон и директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен встретятся с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Помимо этого, в пресс-службе Минфина агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили участие заместителя министра финансов Сергея Марченко в этой встрече.
Кроме того, в рамках визита, Д.Липтон встретится с президентом Петром Порошенко и правлением Национального банка Украины (НБУ).
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...и, будут просит еще
А па "бамажкам расходным" у них всё будет гладко и красиво...
Что-что, а это они умеют делать...
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из-за коррупции...или он тоже в доле?
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поэтому эту систему уже давно пора менять,ИМХО
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Гонтарева уже вернулась ???
Тут же денежками запахло !
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