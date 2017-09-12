 Количество нелегальных мигрантов в Украине в 2017 году выросло на 26%, - Слободян

Об этом спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян рассказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.
"Состояние дел принципиально не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Украина как была транзитным государством для незаконных мигрантов, так и остается. В то же время мы видим рост количества мигрантов в этом году в сравнении с прошлым годом. Это где-то около 26%. Чуть больше двух тысяч незаконных мигрантов в этом году мы уже задержали. Еще почти трем тысячам потенциальным незаконным мигрантам мы не дали въехать на территорию Украины", - рассказал Слободян.
Среди поставщиков незаконных мигрантов в Украину лидируют страны постсоветского пространства.
"На первом месте Молдова, Россия и Грузия. Именно в такой последовательности. Из этих постсоветских стран больше всего незаконных мигрантов мы обнаруживаем и среди тех, кто направляется в страны ЕС, и среди тех, кто незаконно находится на территории Украины", - отметил представитель Госпогранслужбы.
930 38
Задействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба(120)
Слободян о Саакашвили: "Нужно возбуждать уголовное дело, ловить и сажать в тюрьму"(157)
"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян(489)
Иностранцы смогут въезжать в Украину без биопаспортов, но должны будут сдавать отпечатки пальцев, - Госпогранслужба(44)
Слободян отказался финансировать ФК «Оболонь»(0)
Госпогранслужба планирует оборудовать 157 пунктов пропуска аппаратами для считывания отпечатков пальцев(8)
Российской поэтессе Астаховой запретили въезд в Украину на 3 года, - Слободян(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Просто працюйте!
Тіпа ніхто не знає як саме ви працюєте?
Кажуть що треба 50 років... Нє, просто треба 50 китайців.
Як раніш був німець - вкрав, визнав - розстріл, а якщо не визнав - шукаємо наклепника.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет, - МВД. ВИДЕО
Ответить
Ответить
Ответить
20% - наших, а 6% - пришлых? Либо 6% пришлых, а 20....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить