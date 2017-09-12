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Все про:Госпогранслужба (3067) мигранты (514) нелегалы (243) Слободян (250)

 Количество нелегальных мигрантов в Украине в 2017 году выросло на 26%, - Слободян

слободян

В течение 2017 года в Украине выросло число нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в страны ЕС,

Об этом спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян рассказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Состояние дел принципиально не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Украина как была транзитным государством для незаконных мигрантов, так и остается. В то же время мы видим рост количества мигрантов в этом году в сравнении с прошлым годом. Это где-то около 26%. Чуть больше двух тысяч незаконных мигрантов в этом году мы уже задержали. Еще почти трем тысячам потенциальным незаконным мигрантам мы не дали въехать на территорию Украины", - рассказал Слободян.

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Среди поставщиков незаконных мигрантов в Украину лидируют страны постсоветского пространства.

"На первом месте Молдова, Россия и Грузия. Именно в такой последовательности. Из этих постсоветских стран больше всего незаконных мигрантов мы обнаруживаем и среди тех, кто направляется в страны ЕС, и среди тех, кто незаконно находится на территории Украины", - отметил представитель Госпогранслужбы.

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Гражданин Украины приехал домой в Украину, но по понятиям шавок вора Порошенко, это нелегальный мигрант... Значит, тогда и Порошенко - нелегальный мигрант
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ошибочка.. в статье сказано о нелегальных мигрантах, которые стремяться попасть в ЕС. А Мишка наоборот из ЕС вернулся в Украину.
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Я так полагаю,что народа в Украине осталось миллионов 20 не больше ,благодаря офшорным патриотам .
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Зараз перед сезоном ще раз тарифи підвищать і тоді навіть кульгаві у Польщу втечуть.
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Представляю себе эту картину,как хромые шуруют на костылях ,немощные ползут на животах,инвалиды на колясках,слепые на ощуп покидают родные пенаты ...
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26% це дуже багато, а тут ще Саакашвілі своїм проривом погіршить і без того невтішну статистику.
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26% це ж в Європу,а позавчора проривались з Європи)))
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пол часа назад Михо на NewsOne дрюкал шоколадного во все щели
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добровольцы, воюющие за Украину входят в список, наверняка.
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Тримайтеся хлопці, коли російський шафа почне падати ... ще не те почнеться .... поповзом почнуть пролазити ...
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Пока наши туда в Россию за деньгами ползут миллионами))))
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частина УКРАЇНИ уже в Панамі остались ми - раби педрохуйла , як він вважає
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ФДа? Эта та граница на замке,которую попрал бессовестный Саакашвили?
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Ну и что вы, мразота, сделали для того чтоб граница на замке?
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На першому місці Молдова, Росія і Грузія. Саме в такій послідовності. З цих пострадянських країн найбільше незаконних мігрантів ми виявляємо і серед тих, хто прямує до країн ЄС, і серед тих, хто незаконно перебуває на території України Джерело: https://ua.censor.net.ua/n455035\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Просто працюйте!
Тіпа ніхто не знає як саме ви працюєте?
Кажуть що треба 50 років... Нє, просто треба 50 китайців.
Як раніш був німець - вкрав, визнав - розстріл, а якщо не визнав - шукаємо наклепника.
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О, а вот тут слова офшорника, шо ему "все равно" как раз уместны! Да, ему все равно, как сюда попали все эти нелегалы. Причем на 26% больше, но никто не говорит от какого колличества!
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Нелегалы?А вы хрены хоть пробывали ввести визовый режим?Построили эту долбаную ,,Стену,,,в которую закопали сотни миллионов на 1км сетки от крыс?За то у вас ушлепков очень получилось построить долбаную ,,Стену,,за сутки на Украино-Польськом кордоне и думаю что на это угрохали не меньше миллиарда денег из наших налогов и кредитов Украины.
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Но, есть интересненькое, на

По нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет, - МВД. ВИДЕО
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"В то же время мы видим рост количества мигрантов в этом году в сравнении с прошлым годом. Это где-то около 26%..."
20% - наших, а 6% - пришлых? Либо 6% пришлых, а 20....
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фотка у него е%анутая спочатку я подумал что ето у него на голове фуражка как у дембеля потом каравай тюлькин или роги
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Брин, ну и фото! Я думал у Слободяна на голове коса выросла! Юлька заразила?
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Я о Саакашвили ничего писать не буду, а то 3 дня в бане был. Молчу...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество нелегальных мигрантов в Украине в 2017 году выросло на 26%, - Слободян
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