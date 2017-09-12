 Приватизация и усовершенствование управления госкомпаниями позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Национального совета реформам при Президенте Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Обращаясь к участникам заседания,премьер подчеркнул, что государство доказала свою неэффективность, как владелец значительного объема имущества.
"К приватизации предлагаем крупные предприятия и предприятия, работающие в нерегулируемых отраслях. В их числе - госкомпания "Центрэнерго" на весну 2018 года, Объединенная горно-химическая компания, ГПЗКУ, Аграрный фонд, Одесский нефтеперерабатывающий завод, который возвращен в госсобственность, ОПЗ, Укргазбанк, "Турбоатом", "Укрспирт" и другие ", - сказал глава правительства.
"Медлить дальше нельзя. Мы 26 лет тянули. Зато, если сделаем изменения за месяцы - уверен, рост экономики в 6-7% в год станет достижимым, а развитие конкуренции позволит нам занять достойное место на международных рынках. И так мы сможем инвестировать в качество жизни людей", - подчеркнул Гройсман.
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за все у государства все меньше... все отдать на поток и разграбление...а
чиновников с их супер-зарплатами (чтоб не крали) - все больше...
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Так и не начавшись ?
Вова , лучше бы ты и не родился .
Вместе со своим патроном .
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Существует масса способов ухода от налогов !
Самый простой пример , есть фирмочка в Европе , куда товар от украинского производителя отгружают по минимальной цене . Там его перемаркируют и перепродают по мировым ценам . Фирмочка входит в консорциум , руководители ( и только) первичного украинского предприятия получают зар.плату от консорциума . очень большую .
К примеру , высший топ.менеджмент предприятия - от 100 тыщ , но якобы не от завода , а от консорциума , а зарплата спецов по предприятию от 3000 до 12 000 .
Буквально на днях работники прокатного цеха хотели организовать забастовку - маленькие зар.платы . Приходит такой поц от управления и говорит - Вас тут никто не держит . Не нравится - нах за забор . Валите в Польшу . Даром мы вам безвиз делали ???
Зачинщика уволили , к остальным - репрессии , хотя на заводе и так тюремные порядки .
Рабочий совершенно безправен .
Таковы реалии .
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этот "президент", этот парламент и этот кабмин должны "
отправиться нах ...
и чем скорее это произойдёт
тем лучше будет для всех пересичных Граждан Украины и для Государства УКРАИНА
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неэффективна государственная собственность - значит страну грабят те, кто
дорвался к власти...
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приватизацию оправдывали тем, что появится хозяин, и предприятия будут работать
эффективно... Под эти лозунги и "шумок" народную собственность
разворовала партийно-комсомольская номенклатура, сросшаяся с уголовными
элементами. Результатом такой приватизации явилось разворовывание Украины
кучкой бандитов и стагнация и деградация в экономике... Уровень приватизации в
Украине превосходит уровень приватизации в большинстве классических
"рыночных" стран... А нам опять пудрят мозги, что мало
приватизировали...
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ВОТ ТАК ВОТ....А ВЫ ХЛО ДА ХЛО,,)))))
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когда же вы поймете что там воруют все!! просто кто то больше, а кто то меньше
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национальность, видать, у тебя соответственная
=========
Увы,не смог...поляяков,литовцев нашёл,и кацапов на четвертушку......а вот так и гоем остался
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Уже многое приватизировали и усовершенствовали за 26 лет. Ну и где рост экономики? Почему народ за 26 лет так и не вышел с нищеты, а все хуже и хуже?
Гройсман Украине нужна не приватизация, а реприватизация активов барыг-олигархов
......
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Дурак!
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Как могут быть не убыточными госпредприятия, если их
руководители и правящая верхушка назначают себе заоблачные миллионные зарплаты,
в сотни раз превосходящие оплату реального труда работающих? Наверняка делятся
с вышестоящими гос-чиновниками...
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Вже й спінжаки з карманами не сходиться і репи в екрани не влазять.
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Грося считает это достижением.
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А эти тупые обоснования просто бесят, неужели у нас такой тупой народ, что самые достойные вроде этого мерзенького бегемота-одуванчика
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Такой рост нам не нужен!
Не знаю, какие институты вы кончали, но падение курса национальной валюты за год на 14%, прогнозируемая инфляция 7% (а реальная много выше), как следствие - рост цен на все и обнищание населения, уж никак нельзя назвать ростом эконмики и всеобщим благом для украинцев! Или вы про рост другой экономики трындите?
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