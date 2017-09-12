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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (824) рост (85) экономика (3467) Гройсман (3390)

 Приватизация и усовершенствование управления госкомпаниями позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%, - Гройсман

гройсман

Приватизация государственных активов с одновременным изменением менеджмента в государственных компаниях, которые не могут быть проданы, позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Национального совета реформам при Президенте Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Обращаясь к участникам заседания,премьер подчеркнул, что государство доказала свою неэффективность, как владелец значительного объема имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватизация госсобствености должна происходить без инвесторов страны-агрессора", - Порошенко на Нацсовете реформ

"К приватизации предлагаем крупные предприятия и предприятия, работающие в нерегулируемых отраслях. В их числе - госкомпания "Центрэнерго" на весну 2018 года, Объединенная горно-химическая компания, ГПЗКУ, Аграрный фонд, Одесский нефтеперерабатывающий завод, который возвращен в госсобственность, ОПЗ, Укргазбанк, "Турбоатом", "Укрспирт" и другие ", - сказал глава правительства.

"Медлить дальше нельзя. Мы 26 лет тянули. Зато, если сделаем изменения за месяцы - уверен, рост экономики в 6-7% в год станет достижимым, а развитие конкуренции позволит нам занять достойное место на международных рынках. И так мы сможем инвестировать в качество жизни людей", - подчеркнул Гройсман.

Также читайте: Война не является препятствием для проведения реформ, - Порошенко
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Ответственности
за все у государства все меньше... все отдать на поток и разграбление...а
чиновников с их супер-зарплатами (чтоб не крали) - все больше...
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Володя Парасюк пластмасовим поліціянтам авакова розказує хто вони такі.
https://www.facebook.com/Vyzvolennia.Ukr/videos/1935242886750333/
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Гнойсман иди нах. От твоей рожи толстой и брехливой уже тошнит. И отдай парик Кобздону обратно.
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ну прямо бенефис сегодня, как у народного-инородного артиста больших и малых ролей...
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Сколько для Украины стоит война в Донбассе: потрясающие цифры..-В 2016 году экономическая стоимость войны на Востоке Украины составляла 66 миллиардов 749 миллионов долларов./ За год промпроизводство в Украине сократилось более чем на 13%, - Госстат 21.01.16 /.К сожалению, вопреки прогнозам Гройсмана уровень жизни украинцев до окончания войны будет снижаться.Ни одна война не обогатила украинцев.
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Ты и те кто тебя поставил уже достигли минус 25% ВВП ... хватит
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"Дешёвые" лекарства уже закончились ?
Так и не начавшись ?
Вова , лучше бы ты и не родился .
Вместе со своим патроном .
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Почему у нас госпредприятия убыточные?.Да все потому, что их руководителями ставят не технократов - профессионалов а своих партократов из "семьи", которые научились делать только пальцы веером, сопли - бульками. И они разваливают предприятия - умышленно или по скудости ума - это дело прокуратуры. То же самое предприятие в частных руках - прибыльное. Значит дело не в предприятии а в руководителях.
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Ой , да если и технократы !
Существует масса способов ухода от налогов !
Самый простой пример , есть фирмочка в Европе , куда товар от украинского производителя отгружают по минимальной цене . Там его перемаркируют и перепродают по мировым ценам . Фирмочка входит в консорциум , руководители ( и только) первичного украинского предприятия получают зар.плату от консорциума . очень большую .
К примеру , высший топ.менеджмент предприятия - от 100 тыщ , но якобы не от завода , а от консорциума , а зарплата спецов по предприятию от 3000 до 12 000 .
Буквально на днях работники прокатного цеха хотели организовать забастовку - маленькие зар.платы . Приходит такой поц от управления и говорит - Вас тут никто не держит . Не нравится - нах за забор . Валите в Польшу . Даром мы вам безвиз делали ???
Зачинщика уволили , к остальным - репрессии , хотя на заводе и так тюремные порядки .
Рабочий совершенно безправен .
Таковы реалии .
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Они становятся убыточными, когда какое-нибудь базарное чмо хочет их прихватизировать. порошунко урвал какие-то оборонные предпрития еще при Ющенко. Сейчас для их эффективности война не прекращается. Второй базарный винницкий жид себе тоже хочет
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Но досягнення года это несомненно баржа с арбузами, месяц везде трубили
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посмотрите что на карте россии творится https://mapsrussia.ru гройсамну и не сн илось
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!(04.09.17 12:18) https://censor.net.ua/news/453930/

этот "президент", этот парламент и этот кабмин должны "
отправиться нах ...

и чем скорее это произойдёт
тем лучше будет для всех пересичных Граждан Украины и для Государства УКРАИНА
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винницкие брехуны...еврейской наружности
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Если в стране
неэффективна государственная собственность - значит страну грабят те, кто
дорвался к власти...
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Ну походу да. Они же назначают управленцев на эти предприятия. Тогда это правительство или подбирает неэффективный менеджмен на госпредприятия или тупо ворует прибыль с них через разные схемы. Иначе как объяснить их неэффективность. И в том и в другом случае это результат прежде всего работы правительства и президента.
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на рахунок приватизації "землі, заводів ,параходів " не хвилюйтесь все можна забрати )) йуля раз вже показала як ))
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"Я вам покажу, як керувати державою" -- " государство доказала свою неэффективность"
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На цій гілці Саша Крест ( САША ЗЛОДІЙ) не може навіть коментар залишити . АСТАНАВІТЄСЬ !!!!!!!
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тот дрыщатик - это форумный соевый кончебель, его просто спамить)))
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Почему-то я Гройсману больше верю чем пузатому джигиту
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национальность, видать, у тебя соответственная
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и я верю,когда он бодро рапортует об отремонтированных(с гарантией 5 лет)))!!!дорогах в областях,а сам,упитанный и умный еврейский мальчик летит в области на вертолете так как хер проедешь по его виртуальным дорогам и веселым розовощеким еврейским мальчиком в морской форме плывет на баржах в виде херсонских арбузов...бл*ядь,ну доверие вызывает полное,осталось только прихватить несколько оставшихся прибыльных бюджетообразующих предприятий и украсть украинскую землю для продажи иностранцам и всё,полнейшее всенародное одобрение,доверие и поддержка...поддержим немного и отпустим,пусть его дальше веревка держит...)))
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Объясните сирому и убогому - если все предприятия из списка продавца трусов такие убыточные, то зачем же они нужны инвесторам?
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свозите вовчика на китайские ГОСУДАРСТВЕННЫЕ корпорации и банки посмотреть...
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В свое время
приватизацию оправдывали тем, что появится хозяин, и предприятия будут работать
эффективно... Под эти лозунги и "шумок" народную собственность
разворовала партийно-комсомольская номенклатура, сросшаяся с уголовными
элементами. Результатом такой приватизации явилось разворовывание Украины
кучкой бандитов и стагнация и деградация в экономике... Уровень приватизации в
Украине превосходит уровень приватизации в большинстве классических
"рыночных" стран... А нам опять пудрят мозги, что мало
приватизировали...
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пора бы уже понять что государство никогда небыло и не будет эффективным менеджером. пока прозрачно не приватизируют все гос компании ни о каком росте экономики нефиг мечтать. гос компании это источник левого бабла у власти. заходят команды управляющих по партийным квотам и пилят пилят пилят.
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государство клептократов никогда не будет эффективным менагером, таки- да
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педрило, после того как распродали облэнерго по твоей логике Украина уже должна доганять Польшу
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"Хотя, с точки зрения банальной логики, Путин, пожалуй, единственный, кому от Украины действительно ничего не нужно. Кроме возврата страны в адекватное и мирное состояние…"

ВОТ ТАК ВОТ....А ВЫ ХЛО ДА ХЛО,,)))))
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"-Скажите,это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? -Нас._Боже,пропал дом"...(с).
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Гройсману можно верить. Ему бы ещё образование какое никакое дать.
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Дык продаватель труселей офшорнику на должность главной воровайки Подошел кстати как никто Уверен они друг друга понимают с полуслова Как маланеец маланца как вор вора Как проститутка проститутку
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Офшорные активы поРошении составлят 16 процентов от ВВП Украины
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Почему он всегда говорит о том что будет? Он что, гадалка или астролог? Расскажи о том что сделал.
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не понимаешь почему?вот он хочет занять у тебе 1000, а у тебя только 500, знаешь что он тебе скажет?.... будешь 500 должен
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Гройсман бреше. В Україні державні компанії виробляють лише 9% ВВП, 91% ВВП виробляють приватні компанії. Чи так вже сильно впливає 9 % на всю економіку? Причина не в державних компаніях, а в приватних. 35 % приватних компаній в Україні є збиткові, а середній рівень рентабельності не перевищує 3,5 %. Більшість з приватизованих підприємств було порізано на металобрухт. Нові власники не поспішають з інвестиціями чи модернізацією виробництва, а використовують старий ресурс. Натомість звільняють працівників та скорочують робочі місця. Україна потребує націоналізації стратегічних підприємств. Олігархам доведеться повернути награбоване.
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а шо с ней? она панацея? придет и все будет хорошо?
когда же вы поймете что там воруют все!! просто кто то больше, а кто то меньше
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Ну если придерживаться простой математической логики, то если меньше воровать - больше будет оставаться для развития страны. Не?
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Все воруют, это правда. И будут воровать, пока по рукам не бить. Честного не найдете. И Юля воровать придет, но если она воплотит хоть одну свою идею по части энергетики (солнечные батареи, биотоплаво), она за газ договариваться к арабам ездила, у нее хоть какие-то идеи и решения есть. Сравните с нынешним тупорылым поднятием тарифов, причем уже даже без всяких обоснований - просто харя круглеет, тарифы поднимаются. Если Юля их хоть немного опустит или поднимать не будет уже хорошо. А воруют все, нам все-равно из воров выбирать
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UA GayParade
национальность, видать, у тебя соответственная
=========
Увы,не смог...поляяков,литовцев нашёл,и кацапов на четвертушку......а вот так и гоем остался
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Приблизительно так я вижу постройку реформ с участием этих барыг
Приватизация и усовершенствование управления госкомпаниями позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9370
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Жоден, хто став мільярдером в убогій країні, ні чесним, ні порядним бути не може.
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Жду не дождусь, когда барыги типа "рыжего рената", прихватят гос.активы. Возможно денег в бюджете прибавится, откаты всем нуждающимся министрам и депутатам раздадут.....но они же не альтруисты . Если "наши" люди, "шоколадные", то можно готовиться к очередному покращенню.
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Приватизация и усовершенствование управления госкомпаниями позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%, - Гройсман

Уже многое приватизировали и усовершенствовали за 26 лет. Ну и где рост экономики? Почему народ за 26 лет так и не вышел с нищеты, а все хуже и хуже?
Гройсман Украине нужна не приватизация, а реприватизация активов барыг-олигархов
Приватизация и усовершенствование управления госкомпаниями позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5626 ......
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В принципе с высказыванием согласен. Но вот ваши методы... Довести ПРИБЫЛЬНОЕ государственное предприятие до банкротства, передать в управление олигархам, субсидировать оставшиеся никому не нужные предприятия... так было с предприятиями, которые покупал Ахметов. Он за бесценок выкупал СТРАТЕГИЧЕСКИЕ предприятия, которые за пару лет до этого вполне себе успешно работали, потом вдруг перед продажей разорились, а сразу после их выкупа стали вновь приносить прибыль. Схема та же?
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Как могут быть не убыточными госпредприятия, если их
руководители и правящая верхушка назначают себе заоблачные миллионные зарплаты,
в сотни раз превосходящие оплату реального труда работающих? Наверняка делятся
с вышестоящими гос-чиновниками...
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а на каких основаниях, думаете, кто-то вообще на госдолжности назначения получает? Неужели экономику развивать?
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Ну да - не ээфективное государство +- "прихватизация". Государство, как территориальную общность... гос и право, мы можем! изменить, но стоит ли иметь 28 -"украин?", а вот не "умелых управленцев" - менять, просто обязаны, либо точно будем уметь уделы и наделы - вместо права и государства.
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Ниф-Ниф и Нуф *Нуф винницкие.
Вже й спінжаки з карманами не сходиться і репи в екрани не влазять.

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Из обещаний о всевозможных реформах выросла целая башня, которая подперла небеса. Она под стать Вавилонской башне,но уже от Гройсмана. И очевидно ее ожидает такая же судьба.
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Рост 6-7 процентов это нужно еще лет 10 ждать чтоб украинцы смогли жить на том же уровне, что жили в 2013. 10 лет...
Грося считает это достижением.
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ПІД ДЕВІЗОМ -РОЗІКРАСТИ РОЗІКРАСТИ РОЗІКРАСТИ ,ДОКИ ПРИ ВЛАСТІ
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Оно это "серьйозно" озвучило???У этих кабанов с мозгами точно "не в порядке"!!!...
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А Вы заметили что Грося ни словом не обмолвился о том что чтото надо строить,производить,увеличевать обемы,внедрять?Оказывается что для этого дебила рост экономики страны заключается в правильном распределени рабовладельцев и надзирателей дающий одним болше власти над рабами а другим повышая безмерно зарплаты.А Вы не заметили что этот евнух Яйценюк хот бегал как кролик по миру но с кем то о чем то договаривался а Гройсмана боятся и куда то выпустить чтоб не опозориться,гавно и есть говно.
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воно, кажется, считает себя умным. Ну да, тонна базарного ума нужна чтобы себе что-нибудь урвать за копейки, тарифы поднять каждые полгода тоже додуматься не каждый сможет, в верх интеллектуальности - вознаграждение депутатов за ударное воровство поднятием зарплаты . Воно ще й таке пихате, що бридко дивитися.
А эти тупые обоснования просто бесят, неужели у нас такой тупой народ, что самые достойные вроде этого мерзенького бегемота-одуванчика
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А кому из владельцев нефтепереробатывающих предприятий нужно качественная продукция?Украинцы схавают любое говно.Почему на рынок топлива не пустят хоть одного европейского хотя бы сбытчика европейского топлива?Тогда наши ,,благодетели,, сядут на жопы лил придется им выпускать качественную продукцию.А самое обидное то что это происходит во всех отраслях Украины.
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Ваше экономика уже выросла до 27 грн\бакс, и обещаете рост еще до 29,3 - Астанафитесь!!!
Такой рост нам не нужен!
Не знаю, какие институты вы кончали, но падение курса национальной валюты за год на 14%, прогнозируемая инфляция 7% (а реальная много выше), как следствие - рост цен на все и обнищание населения, уж никак нельзя назвать ростом эконмики и всеобщим благом для украинцев! Или вы про рост другой экономики трындите?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриватизация и усовершенствование управления госкомпаниями позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%, - Гройсман
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