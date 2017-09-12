 Два новых подразделения Нацгвардии будут развернуты в Одесской области

Об этом сегодня, 12 сентября, во время рабочей поездки в Одессу сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВД.
В рамках поездки он посетил место дислокации работников одесского батальона полиции особого назначения и Южного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Во время встречи с личным составом обеих частей были определены проблемы, которые существуют, вопрос повышения качества службы и взаимодействия между гвардейскими и полицейскими подразделениями.
Одесский регион - особый, это связано, в первую очередь, с границей с Приднестровьем, повышением уровня преступности во время курортных сезонов.
Только в этом году здесь было около 5 млн. отдыхающих. И это показало, что регион нуждается в большем уровне защиты. Сегодня правоохранительные подразделения работают в штатном режиме и активно привлекаются к обеспечению общественной безопасности, особенно во время массовых мероприятий, в Одесском регионе.
Постоянно проводится проверка мест массового скопления людей, чтобы усиливать безопасность дополнительными подразделениями Нацгвардии, Нацполиции и патрульной полиции.
По словам Юрия Аллерова, уже с понедельника запланировано инспектирование войск, проверка готовности к стратегическим учениям. Также вместе с Вооруженными Силами Украины подразделения НГУ участвуют в отражении внешнего врага.
"Южный регион - очень сложный. Поэтому сегодня в реформировании Национальной гвардии это вносит изменения в характер работы на массовых мероприятиях, охране особо важных объектов, а также участия в обеспечении правопорядка в приграничных регионах", - отметил командующий Национальной гвардии Украины.
4847 76
Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(62)
"Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО(60)
Аллеров о продолжительности войны на Донбассе: Либо будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, либо его просто не станет(51)
"Российский оккупант больше всего боится добровольческих батальонов", - Аваков, Князев и Аллеров наградили бойцов добробатов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(108)
Какие изменения ждут Нацгвардию(6)
Если требования полиции откажутся выполнять - мы, как силовая составляющая, будем вынуждены это сделать, - Аллеров о деблокировании Донбасса Нацгвардией(418)
Будем уничтожать всех преступников, мешающих суверенитету нашей страны, - Аллеров о зачистке освобожденного Донбасса(82)
Курт Волкер - представник президента Трампа по Україні : «Якщо Україна хоче будувати правову державу, Михайлу Саакашвілі потрібно дати можливість відстояти своє громадянство в суді. Порошенко слід менш драматично підходити до Саакашвілі і зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією»
Курт Волкер - представитель президента Трампа по Украине : «Если Украина хочет строить правовое государство, Михаилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией»
Ответить
«Якщо Порошенко і правда європейський лідер, він не повинен поводитися як Янукович і не намагатися заарештувати Саакашвілі. Саакашвілі особливий політик, який нікого не може лишити байдужим. Він може дуже не подобатися Порошенко, але це не привід переступити всі цивілізовані норми », - Ден Фрід, заступник держсекретаря США в адміністрації Буша, Обами і Трампа в 2004-2017.
«Если Порошенко и правда европейский лидер, он не должен повести себя как Янукович и не пытаться арестовать Саакашвили. Саакашвили особенный политик, который никого не может оставить равнодушным. Он может очень не нравиться Порошенко, но это не повод переступить все цивилизованные нормы», - Дэн Фрид, заместитель госсекретаря США в администрациях Буша, Обамы и Трампа в 2004-2017.
Ответить
Він один з героїв київського і черкаського майданів, дуже порядний, чистий та сміливий хлопець. А на відео пропагандиста Авакова зовсім інша людина.--------------------------------------------------------------------------------------------
Барыжная власть опубликовала видео с «титушкой и боевиком Саакашвили» Андреем Котыченко, которого задержали. Проблема в том, что они опять соврали. Настоящий Андрей Котыченко пьет со мной кофе на площади у ратуши.
Он один из героев киевского и черкасского майданов, очень порядочный, чистый и смелый молодой человек. А на видео пропагандиста Авакова совсем другой человек.--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить
2 ч ·
Чотирьох з п'яти незаконно затриманих активістів відпустили.
Фактично це було викрадення людей! Їх затримували серед ночі без жодних пояснень.
Одного - вивезли з Черкас до Львова.
Іншого - вивезли з Івано-Франківська до Львова.
Третього затримали, коли він їхав у машині з сином і дружиною на похорони.
Ці люди були відпущені, тому що затримання було незаконним!
Більше деталей за посиланням:
http://info.rns.org.ua/…/kotichenko-zayaviv-scho-na-vdeo-y…/
Четверо из пяти нелегальных задержанных.
На самом деле, это было похищение. Их zatrimuvali среди ночи без объяснений
Один из них из čerkas во Львов.
Другая - из Ивано-Франковск во Львов.
Третий нападающий, когда он ехал в машине со своим сыном и его женой.
Эти люди были безумие, потому что задержание было незаконным!
Более подробная информация по ссылке:
http://info.rns.org.ua/posts/kotichenko-zayaviv-scho-na-vdeo-yake-oprilyudniv-g/
Котиченко заявив, що на відео, яке оприлюднив Геращенко, не він
https://www.youtube.com/watch?v=kInz5y6GeIc
Ответить
Ответить
Ответить
ОК
Ответить
спасибо за новости.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
власти обосрались Мишико и приготовились его встречать в Одессе..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вже й так смерід кругом.
Ответить
или.... я не про тот сезон ляпнул?
тот только начинается?
Ответить
Ответить
не читал!
сразу по клавишам - чтобы не забыть!
каюсь
Ответить
Узнал? Многим нынешним далеко до нее!!!
Ответить
Вот опять ты меня... подштрыкнул...
а я не всегда тороплюсь...
просто умная мысля приходит... и уходит...
прочтешь кого-то (или посмотришь внимательно! долго...) - и фсе!
забыл! или кто-то с языка снял...
абыдно чесслово!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или у вас мнение что в Украине таких нет , только в ольгино ?
Вообще , идея хорошая , особенно насмотревшись арапов в ЕС.. Но , в век глобализации ,
это уже затруднительно.
Ответить
А сам призыв по сути отвратителен. Всех под одну гребенку и нах. Чисто ольгивнянский набивший оскомину приемчик....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я би подивився тоді на їхні сім.ї
За Авакова тільки виродки, які уникли посадки, довічного ув.язнення підуть.
Не сміши тут народ, мужик.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смысла в этих подразделениях ноль, в Крыму тоже дохрена было "куррортных" войск - где они? кому служат?
С людьми надо работать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
15 мин ·
Біля херсонського відділку поліції люди зібрали мітинг проти затримання активістів
https://www.facebook.com/gromhvylya/videos/838612279654185/
Ответить
- прикордонники промовчали
http://milnavigator.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82-%D0%B1%D0%B5/
Ответить
Ответить
Ответить
За словами Юрія Аллерова, вже з понеділка заплановано інспектування військ, перевірка готовності до стратегічних навчань. Також разом із Збройними Силами України підрозділи НГУ беруть участь у відсічі зовнішнього ворога. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n455032
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Мало, "братва", мало. Ультраси відстояли Одесу, нашу Перлину біля моря, а ви аж тепер туди сунете беркутасів? Смажені птахи - нє відал?
Хоча, можливо це хитрий план - напід.расити всюди нацгвардійців, та сказати що це ще й мало.
Вони реально Україну сегментують! Плюс ще той патріот мовляв - Міша, кум того самого. Взагалі виходить Муженко, чи хто там - як в Єгипті мусить брати владу - бо ці дебіли зовсім заглинились(болото, або "шоколад")
Хоча - парашники грають свою роль на своїх 100%.
Так що - а шо, хтось є лучше?(о5 сремось, а кацапня користується)
Ответить
Ответить
Ответить
бійтесь холопи, мовчіть бо з вами таке буде
Ответить