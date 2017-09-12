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 Общество
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Все про:Одесская область (1682) Национальная гвардия (1266) Аллеров (71)

 Два новых подразделения Нацгвардии будут развернуты в Одесской области

нацгвардия

Для обеспечения общественной безопасности новые подразделения Нацгвардии будут созданы в Измаильском и Болградском районах Одесской области.

Об этом сегодня, 12 сентября, во время рабочей поездки в Одессу сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВД.

В рамках поездки он посетил место дислокации работников одесского батальона полиции особого назначения и Южного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Во время встречи с личным составом обеих частей были определены проблемы, которые существуют, вопрос повышения качества службы и взаимодействия между гвардейскими и полицейскими подразделениями.

Одесский регион - особый, это связано, в первую очередь, с границей с Приднестровьем, повышением уровня преступности во время курортных сезонов.

Только в этом году здесь было около 5 млн. отдыхающих. И это показало, что регион нуждается в большем уровне защиты. Сегодня правоохранительные подразделения работают в штатном режиме и активно привлекаются к обеспечению общественной безопасности, особенно во время массовых мероприятий, в Одесском регионе.

Постоянно проводится проверка мест массового скопления людей, чтобы усиливать безопасность дополнительными подразделениями Нацгвардии, Нацполиции и патрульной полиции.

По словам Юрия Аллерова, уже с понедельника запланировано инспектирование войск, проверка готовности к стратегическим учениям. Также вместе с Вооруженными Силами Украины подразделения НГУ участвуют в отражении внешнего врага.

"Южный регион - очень сложный. Поэтому сегодня в реформировании Национальной гвардии это вносит изменения в характер работы на массовых мероприятиях, охране особо важных объектов, а также участия в обеспечении правопорядка в приграничных регионах", - отметил командующий Национальной гвардии Украины.
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12.09.2017

Курт Волкер - представник президента Трампа по Україні : «Якщо Україна хоче будувати правову державу, Михайлу Саакашвілі потрібно дати можливість відстояти своє громадянство в суді. Порошенко слід менш драматично підходити до Саакашвілі і зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією»

Курт Волкер - представитель президента Трампа по Украине : «Если Украина хочет строить правовое государство, Михаилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией»
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12.09.2017

«Якщо Порошенко і правда європейський лідер, він не повинен поводитися як Янукович і не намагатися заарештувати Саакашвілі. Саакашвілі особливий політик, який нікого не може лишити байдужим. Він може дуже не подобатися Порошенко, але це не привід переступити всі цивілізовані норми », - Ден Фрід, заступник держсекретаря США в адміністрації Буша, Обами і Трампа в 2004-2017.

«Если Порошенко и правда европейский лидер, он не должен повести себя как Янукович и не пытаться арестовать Саакашвили. Саакашвили особенный политик, который никого не может оставить равнодушным. Он может очень не нравиться Порошенко, но это не повод переступить все цивилизованные нормы», - Дэн Фрид, заместитель госсекретаря США в администрациях Буша, Обамы и Трампа в 2004-2017.
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Барижна влада опублікувала відео з «тітушкою і бойовиком Саакашвілі» Андрієм Котиченко, якого затримали. Проблема в тому, що вони знову збрехали. Справжній Андрій Котиченко п'є зі мною каву на площі біля ратуші.
Він один з героїв київського і черкаського майданів, дуже порядний, чистий та сміливий хлопець. А на відео пропагандиста Авакова зовсім інша людина.--------------------------------------------------------------------------------------------

Барыжная власть опубликовала видео с «титушкой и боевиком Саакашвили» Андреем Котыченко, которого задержали. Проблема в том, что они опять соврали. Настоящий Андрей Котыченко пьет со мной кофе на площади у ратуши.
Он один из героев киевского и черкасского майданов, очень порядочный, чистый и смелый молодой человек. А на видео пропагандиста Авакова совсем другой человек.--------------------------------------------------------------------------------------------
Два новых подразделения Нацгвардии будут развернуты в Одесской области - Цензор.НЕТ 4036
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РУХ НОВИХ СИЛ
2 ч ·

Чотирьох з п'яти незаконно затриманих активістів відпустили.
Фактично це було викрадення людей! Їх затримували серед ночі без жодних пояснень.
Одного - вивезли з Черкас до Львова.
Іншого - вивезли з Івано-Франківська до Львова.
Третього затримали, коли він їхав у машині з сином і дружиною на похорони.
Ці люди були відпущені, тому що затримання було незаконним!
Більше деталей за посиланням:
http://info.rns.org.ua/…/kotichenko-zayaviv-scho-na-vdeo-y…/

Четверо из пяти нелегальных задержанных.
На самом деле, это было похищение. Их zatrimuvali среди ночи без объяснений
Один из них из čerkas во Львов.
Другая - из Ивано-Франковск во Львов.
Третий нападающий, когда он ехал в машине со своим сыном и его женой.
Эти люди были безумие, потому что задержание было незаконным!
Более подробная информация по ссылке:
http://info.rns.org.ua/posts/kotichenko-zayaviv-scho-na-vdeo-yake-oprilyudniv-g/

Котиченко заявив, що на відео, яке оприлюднив Геращенко, не він

https://www.youtube.com/watch?v=kInz5y6GeIc
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В Одеській області Нацгвардія не потрібна, потрібна армія! Тільки танки та бронетехніка зможуть зупинити російський морський десант чи придністровських терористів! Нацгвардія це менти, а путін пошле сюди спецназ на бронетехниці, пошле сюди морську піхоту на БМП! Чим Нацгвардія буде оборонятись проти тяжкого озброєння? Потрібні протитанкові гармати, ПТРК, танки, важкі БМП!!!!! Влада фальсифікує оборону України!
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РОНАЛЬД!!! Спасибо за коммент, но что бы ты знал - в Украине гражданам не надо переводить с украинского на русский!!! просто потому, что мы так "ненавидим" русский язык, что аж все его выучили...
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Называйте своими именами Сукогвардия.
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злой крот - посмотри в Википедии где расположены эти районы и какой национальный состав местного населения там преобладает... Верное решение в этот раз - успокоит горячие головы наших "евро-партнеров" и их диаспоры...
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а служить там кто будет? правильно - местное население.....Крым забыли?
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Сегодня Сукогвардия пресовала ветеранов батальона Донбасс под Львовом,в спину девушки стримера на Слава Украине,крикнули Пошла нах.Вот такая она гвардия.
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злой крот - так они и должны быть такими злыми собаками... Если они со своими так, представь что с чужими сделают... От хозяина зависит.. - прикажет разорвут, прикажет хвостиками вилять будут... - но состояние по умолчанию должно быть злобным... Так их натаскивают...
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Они Украине не служат,это самое главное.Возле Славянска меня прошлой зимой тормозили,эти кацманавты,представились---Полиция Донецкой Области.Не Украины,а области,суки Аброськина-сАбакова.
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злой крот - Действительно суки..., но то донецкое быдло..., про них и базарить не стоит..
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Ну а Львовские посылающие в ответ на Слава Украине?Это норм?
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злой крот - вы же знаете, что Львов ватный город..., а во вторых ситуации бывают разные.. Можно и от патриота за "Слава Украине" по морде получить... - зависит от того, кто сказал, как сказал и в какое время... Я не знаю что там было на самом деле...
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написал бы сразу.
власти обосрались Мишико и приготовились его встречать в Одессе..
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Ключевой вопрос - кто натаскивает и от кого они воспринимают команду фас.
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думаю это неправда, жильё, семьи и прочее....а если рядовые из другого региона, а офицеры местные, то толку не будет
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Жим жим у пэти! За народные деньги собирается народ убивать! Ну ну.
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знову мусссор розводят.
вже й так смерід кругом.
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а чего именно сейчас, когда сезон заканчивается?
или.... я не про тот сезон ляпнул?
тот только начинается?
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Ты успел первый коммент прочитать? То про тот сезон
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каюсь!
не читал!
сразу по клавишам - чтобы не забыть!
каюсь
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Вася, смотри лучше на девочек...и не спеши...


Узнал? Многим нынешним далеко до нее!!!
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Одри разве не узнаешь?
Вот опять ты меня... подштрыкнул...
а я не всегда тороплюсь...
просто умная мысля приходит... и уходит...
прочтешь кого-то (или посмотришь внимательно! долго...) - и фсе!
забыл! или кто-то с языка снял...
абыдно чесслово!
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дА НЕТ, ВАСИЛИЙ! Я - любя!!! А вот что ты узнал девушку - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!
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Да, у нас южные районы области ватные. Северные - наоборот. На юге много болгар и гагаузов, к тому же туда вещает Приднестровье. Поэтому идея хорошая.
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Вообще, надо выгнать к черту от туда всех этих румын, болгар, гагаузов, а заодно и румын с поляками на западе, мешают только украинцам жить на исконно украинских землях
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Баран, не надо сеять национальную рознь такими идиотскими методами. Вам в ольгивне кампот не налляют
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ну..не надо так грубо.
или у вас мнение что в Украине таких нет , только в ольгино ?
Вообще , идея хорошая , особенно насмотревшись арапов в ЕС.. Но , в век глобализации ,
это уже затруднительно.
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Если бы это было действительно грубо, там бы не присутствовала лыба.
А сам призыв по сути отвратителен. Всех под одну гребенку и нах. Чисто ольгивнянский набивший оскомину приемчик....
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Цікаво, а скільки нових механізованих бригад, ескадрилій, та протиповітряних дивізіонів було створено в цьому році в ЗСУ?
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А кто тебе скажет, Костя!!! Но - были созданы, поверь. И сейчас заняты делом...на северных границах Украины, например. Спи спокойно!!!
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А, що це військова таємниця? Так в інтернеті можна побачити склад практичний будь-якій цивілізованій армії світу, скільки у них будь яких підрозділів, це тільки північна корея та росія в таємниці грає, та ще злодій Пашинський, який боїться, що громадськість побачить, скільки він краде на закупівлях. Нехай їх дислокація буде таємницею, а не те, що створюється.
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ей в Глеваху пора уже зеленку пить, чтобы вавка в голове зажила
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Дочь ахвіцера. Марскова. Писала така раніше на форумах.
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И что ему делать на юге Одесской области? В Румынию бежать?
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Мене насторожує й непокоїть концентрація великої кількості силовиків під керівництвом такої людини як аваков.. Поліція, НГУ, прикордонники, міграційна служба, та служба порятунку..Чи утримається він від спокуси використати їх проти народу або для захоплення влади? Не впевнений..
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Не удержится! Вот потому и наблюдаем увеличение ВВ
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Он - может и не удержится, Леня. Но вот вопрос - а будут ли его слушать подчиненные, если что? Не уверен!!!
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Не имею даже доли сомнения. Кто платит тот и заказывает музыку
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Мусори будуть вбивати громадян??....
Я би подивився тоді на їхні сім.ї
За Авакова тільки виродки, які уникли посадки, довічного ув.язнення підуть.
Не сміши тут народ, мужик.
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От них будет такой же толк,как от тех пограничников,через которых Саакашвили проходил ,никто уже ворюг захвативших власть в Украине защищать не будет ...
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там был приказ избегать насилия. кто-то жидко серет в памперс.
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Если " рванёт" Одесса, одной страной на карте станет меньше и что самое странное никакой работы по укреплению государственности нет.
Смысла в этих подразделениях ноль, в Крыму тоже дохрена было "куррортных" войск - где они? кому служат?
С людьми надо работать...
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Одесса - УЖЕ РВАНУЛА! Так рванула, что ВАТА И ПОГОРЕЛА!!!
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Благодаря соевой власти настроения меняются, разочарование штука серьёзная...рыги как правили так и продолжают
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Вот только не надо этих сказок, ну разочаруются одесситы в соевой власти, так что они, сразу кацапов полюбят. Да они вас, кацапов, как ненавидели, так и будут ненавидеть ))
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РУХ НОВИХ СИЛ поделился(-ась) прямым эфиромГромадянський Рух ХВИЛЯ.
15 мин ·

Біля херсонського відділку поліції люди зібрали мітинг проти затримання активістів
https://www.facebook.com/gromhvylya/videos/838612279654185/

Два новых подразделения Нацгвардии будут развернуты в Одесской области - Цензор.НЕТ 4233
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Російський бойовий вертоліт з окупованого Росією українського Криму безперешкодно пролетів над "надійно" охороняємою Херсонською областю.

- прикордонники промовчали

http://milnavigator.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82-%D0%B1%D0%B5/

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Не удивительно что про молчали. страной привит трус-барыга! баражный сыкло Головнокомандувач приказал не поддаваться на провокации. Граница проходной двор, залетайте кто желает. Попробовали бы так залететь в Турцию или США на 10 км глубь территории....уничтожили бы в пух и прах.
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Якісь неадекватні гомодрили пищать в коментаріях...
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Ми постійно проводимо перевірку місць масового скупчення людей, аби посилювати безпеку додатковими підрозділами Нацгвардії, Нацполіції та патрульної поліції.
За словами Юрія Аллерова, вже з понеділка заплановано інспектування військ, перевірка готовності до стратегічних навчань. Також разом із Збройними Силами України підрозділи НГУ беруть участь у відсічі зовнішнього ворога. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n455032
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Мало, "братва", мало. Ультраси відстояли Одесу, нашу Перлину біля моря, а ви аж тепер туди сунете беркутасів? Смажені птахи - нє відал?
Хоча, можливо це хитрий план - напід.расити всюди нацгвардійців, та сказати що це ще й мало.
Вони реально Україну сегментують! Плюс ще той патріот мовляв - Міша, кум того самого. Взагалі виходить Муженко, чи хто там - як в Єгипті мусить брати владу - бо ці дебіли зовсім заглинились(болото, або "шоколад")
Хоча - парашники грають свою роль на своїх 100%.
Так що - а шо, хтось є лучше?(о5 сремось, а кацапня користується)
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ХТО ЙДЕ ПІД ДЕВІЗОМ -РОЗІКРАСТИ,РОЗІКРАСТИ. РОЗІКРАТИ_ДОКИ ПРИ ВЛАСТІ
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва новых подразделения Нацгвардии будут развернуты в Одесской области
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