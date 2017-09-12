 ОБСЕ требует от России освободить украинских журналистов Сущенко, Семену и Асеева

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, мы ежедневно следим за этими делами, работаем с российской делегацией в Вене для того, чтобы добиться от России решения этих дел. Для нас это является приоритетом", - заявил Дезир, отвечая на вопрос о ближайших шагах ОБСЕ в деле освобождения украинских журналистов, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Дезир подчеркнул, что дело Сущенко стало для него одним из первых, с которым он столкнулся после избрания на должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. "Я очень хорошо знаю ситуацию вокруг Романа Сущенко. Мой офис проинформирован о ней, мы очень подробно за этим следим. Это было одним из первых вопросов, на который я обратил внимание после назначения на должность", - сказал Дезир. Он отметил, что получил письмо от главы МИД Украины Павла Климкина по ситуации, сложившейся вокруг дела Сущенко.
"Мой офис призвал освободить этого журналиста, ведь он совершал частный визит к своей семье и был там арестован. Я думаю, что обязательства членов ОБСЕ по этому вопросу однозначны - журналисты из стран-членов ОБСЕ могут свободно путешествовать по пространству ОБСЕ. Понятно, что не может быть оснований для ареста Cущенко - журналиста другой страны-члена ОБСЕ, даже если между вашими государствами конфликт", - подчеркнул Дезир.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ также отметил, что владеет информацией по делу журналиста Николая Семены, который был арестован в Крыму. "Это факт, что он критиковал аннексию Крыма. Однако это не является основанием для ареста журналиста. Мы призвали Россию и лиц, имеющих власть на этой территории (Крыма - ред.), освободить Семену", - подчеркнул Дезир.
Он также обратил внимание на дело Станислава Асеева, который был похищен три месяца назад и который содержится сепаратистами на Донбассе. "Нет оснований для этого, это недопустимо. Мы требуем освободить Асеева, ведь понятно, что журналист имеет право писать в зоне конфликта, освещать там ситуацию. Журналист там должен быть защищен и нормально выполнять свою работу, несмотря на то, кто контролирует территорию", - подчеркнул Дезир. Он добавил, что это предусмотрено базовыми принципами ООН и международными обязательствами стран по обеспечению прав журналистов.
Напоминаем, Арлем Дезир в июле стал новым Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, заменив на этом посту Дуню Миятович.
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ножкой стучат или... ложкой?
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Касается и своих заволжских и китайских дальневосточных.
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