 "Скоординированы подходы для реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе", - Порошенко встретился с главой МИД Эстонии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава государства выразил признательность эстонской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение и непризнание оккупации и аннексии Крыма, а также последовательную позицию относительно необходимости сохранения санкций Европейского Союза в отношении России.
Президент осудил приговор оккупационной российского суда в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которого незаконно приговорили к 8 годам лишения свободы и назвал это проявлением "сталинских времен в стиле 37-го года".
Собеседники скоординировали подходы относительно путей реализации инициативы по направлению миротворческой миссии ООН на Донбасс для обеспечения надлежащей имплементации Минских договоренностей. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства Эстонии четко заявил об общности позиции о необходимости размещения миротворцев на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.
Президент поблагодарил за важную гуманитарную и техническую помощь Украине со стороны Эстонии, а также лечение раненых украинских военнослужащих.
Была отмечена заинтересованность Украины в дальнейшем использовании опыта Эстонии по развитию электронного правительства.
Состоялся обмен мнениями относительно содержательного наполнения следующего саммита "Восточное партнерство" в ноябре 2017 в Брюсселе".
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в обмен на третий транш помощи. Если условие не будет выполнено,
"деньги вы не получите", заявил Киеву посол ЕС на Украине.
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Курт Волкер - представник президента Трампа по Україні:
«Якщо Україна хоче будувати правову державу, Михайлу Саакашвілі потрібно дати можливість відстояти своє громадянство в суді. Порошенко слід менш драматично підходити до Саакашвілі і зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією»
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Проводить М.Кривиденко в последний путь пришли его родные, товарищи по службе, волонтеры, представители властей, общественность.
По уточненной информации 23-летний снайпер 2-й роты 18-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады погиб 9 сентября около 22:00 возле поселка Красногоровка Донецкой области. В результате минометного обстрела он получил несовместимые с жизнью ранения и скончался по дороге в больницу.
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