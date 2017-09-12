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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13774) Эстония (527)

 "Скоординированы подходы для реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе", - Порошенко встретился с главой МИД Эстонии

эстония порошенко

Президент Украины Петр Порошенко принял министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства выразил признательность эстонской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение и непризнание оккупации и аннексии Крыма, а также последовательную позицию относительно необходимости сохранения санкций Европейского Союза в отношении России.

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Президент осудил приговор оккупационной российского суда в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которого незаконно приговорили к 8 годам лишения свободы и назвал это проявлением "сталинских времен в стиле 37-го года".

Собеседники скоординировали подходы относительно путей реализации инициативы по направлению миротворческой миссии ООН на Донбасс для обеспечения надлежащей имплементации Минских договоренностей. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства Эстонии четко заявил об общности позиции о необходимости размещения миротворцев на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

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Президент поблагодарил за важную гуманитарную и техническую помощь Украине со стороны Эстонии, а также лечение раненых украинских военнослужащих.

Была отмечена заинтересованность Украины в дальнейшем использовании опыта Эстонии по развитию электронного правительства.

Состоялся обмен мнениями относительно содержательного наполнения следующего саммита "Восточное партнерство" в ноябре 2017 в Брюсселе".

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Скоординированы подходы для реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко встретился с главой МИД Эстонии 01

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А тем временем, на пидере обнаружены лица, практикующие нетрадиционные сексуальные отношения.

"Скоординированы подходы для реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе", - Порошенко встретился с главой МИД Эстонии - Цензор.НЕТ 8829
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Православные расеянские голубцы с иконой в руках, однако. )
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Евросоюз требует от Украины снять запрет на продажу необработанного леса
в обмен на третий транш помощи. Если условие не будет выполнено,
"деньги вы не получите", заявил Киеву посол ЕС на Украине.
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так і зараз першосортного кругляка в Україні не знайти ...вивозять "черезграницуназамке" ...
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и не в западло эстонцам с пейсатым треплом и ворюгой о чем то разговаривать?
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Це можливе розміщення блакитних касок буде розглядати ВР чи КМ? Чи знову Петро та Кучма з Медведчуком погодять за спинами всіх нас?
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Mikheil Saakashvili
29 mins ·

Курт Волкер - представник президента Трампа по Україні:
«Якщо Україна хоче будувати правову державу, Михайлу Саакашвілі потрібно дати можливість відстояти своє громадянство в суді. Порошенко слід менш драматично підходити до Саакашвілі і зайнятися питаннями поліпшення управління країною і боротьбою з корупцією»
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Прямий зв'язок з Богом Міхо теж монополізував?
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миротворча міссія. це добре. тільки не для нас. це покоління дітей доречі які виросли при гарантові і які ненавидять УКРАЇНУ. далі буде щше гірше. будуть покоління які ненавидять УКРАЇНУ. ви скажете крим проситься назад ? дзуськи !!!!! їм в цьому гімні вже добре. бо більшість з них отримують зар.плату більше чим при УКРАЇНІ.
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Жители райцентра Сарата Одесской области 12 сентября простились с погибшим военнослужащим Максимом Кривиденко, сообщает собственный корреспондент информагентства "Трасса Е-95".
Проводить М.Кривиденко в последний путь пришли его родные, товарищи по службе, волонтеры, представители властей, общественность.
По уточненной информации 23-летний снайпер 2-й роты 18-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады погиб 9 сентября около 22:00 возле поселка Красногоровка Донецкой области. В результате минометного обстрела он получил несовместимые с жизнью ранения и скончался по дороге в больницу.
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немцы с остатками советского союза решают как ввести войска и поделить на этот раз Украину. .. ничего не напоминает? 1939 год
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Пеця Бляхер, куда ты так спешишь? Тебя Хуйло торопит? Нам ета миссия нужна как твое хлебное перемирие...
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То есть пока барыгу не выгнали он хочет отделить оккупированные территории на всегда?
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где то читала, что в эту миссию ООН не могут входить страны бывшего Союза из за интереса конфликтов. Хорошо, если так и будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Скоординированы подходы для реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе", - Порошенко встретился с главой МИД Эстонии
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