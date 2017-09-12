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 Политика Украины
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Все про:Олимпиада (761) трансляция (59) финансирование (1280) общественное вещание (62)

 UA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции Олимпиады-2018 в Корее и Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования

олимпиада

В связи с недофинансированием общественного вещателя UA: ПЕРВЫЙ может не показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих Игр составляет 3 млн долларов, из которых 600 тыс. долларов необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты около 4,6 млн грн. Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы это показывать не будем", - глава Общественного телевидения Аласания заявил об отказе трансляции чемпионата мира по футболу из России

"Мы уже обратились в Министерство финансов о создании отдельной программы на финансирование трансляций Олимпийских игр 2018-2020 гг., - отмечает Инна Гребенюк, член правления НСТУ. - Сейчас ждем ответа от Минфина.... У нас нет средств и в условиях колоссального недофинансирования не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет".

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UA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции Олимпиады-2018 в Корее и Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования - Цензор.НЕТ 9263
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ну и хрен с ним. кому это нужно
кроме времени рекламы которой будет спамить постоянно этот уа канал.
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дожились... с этой воровской властью иуды Порошенко
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Наливайченко раскрывает карты. Порошенко и Яценюк украли более 15 млрд долларов

UA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции Олимпиады-2018 в Корее и Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования - Цензор.НЕТ 5074
Наливайченко раскрывает карты. Порошенко и Яценюк украли более 15 млрд долларов

Нынешняя власть украла у народа 15 млрд долларов только в этом году, причем, замешано в этом окружение президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка.
Об этом на «Всеукраинском Антикоррупционном форуме» в Киеве заявил Валентин Наливайченко, в недавнем прошлом - глава СБУ, а до того - участник Евромайдана.
«Не может антикоррупционная деятельность происходить в стране, где окружение первого лица занимается бизнесом. Я авторитетно заявляю, что коррупцией поражено и президентское и премьерское окружение, руководство Генпрокуратуры. Уже дошло до руководства Нацбанка Украины - вдумайтесь в это! Воруя деньги, переводя их в оффшоры, финансируют свою коррупционную деятельность.

Главное - показать власти, что те, кто продолжают красть, должны уйти. Власть, которая не способна вести политическую ответственность за то, чтобы не было коррупции, не имеет права на существование. Механизм национальной безопасности и выживания нашего государства - это уничтожение внутреннего агрессора. И этот агрессор - коррупция и коррупционеры во власти. Каждый из них имеет фамилию.
Первая неприятная новость для руководства Блока Петра Порошенко в парламенте - против Кононенко (близкий к президенту депутат,- ред.), который сидит и до сих пор разворовывает украинские деньги, началось расследование, и он вернет украденное - из Австрии и США. «Энергетическая мафия», «Энергоатом», Мартыненко, все остальные - они получили расследование.
В Швейцарии арестованы их деньги, они будут возвращены в Украину. Люди ждут что в Украине, наконец, появятся честный прокурор и честный судья, которые вернут в государство 15 млрд долларов, украденных этой властью только в этом году., - сказал Наливайченко.
Ранее в прессе были опубликованы данные из взломанного почтового ящика Наливайченко, где содержалась переписка с пиарщиками из США. Они советовали политику после увольнения из СБУ примерить на себя амплуа борца с коррупцией, а впоследствии попытать счастья на выборах президента.
В том же ящике содержалась личная переписка Наливайченко о его развлечениях в наиболее дорогих отелях Киева еще во времена руководства СБУ.
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нельзя верить этому гебнявому наливайхеру. это гнида еще та , йулевольная.
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в Украине всего 5ярдов 200 лямов кредитов за 3 года,откуда 15? :D сказочники блин
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была еще безвозмездная помощь со стороны канады англии сша, стран евросоюза как воюющей стране. у щирых украинских реформаторов было откуда украсть.
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на кордоні спитай . може це Саакашвілі приніс їм ?
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кожен раз таке кажуть.

А навіщо свої знимальні групи незрозуміло.
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Правильно, навіщо витрачати гроші на трансляцію, краще віддати їх олігарху косюку, як любому друзю порошенко, нехай свій бізнес і далі розвиває.
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Капец , шо вообще в стране проворовались . Денег на трансляцию Олимпиады нет !!!!
ПОЗОРИЩЕ !!!
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144 потужни рэформы не дают возможность на трансляцию? Та ну, не может быть!))
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Ну то не буде трансяції- краще ці гроші на ЗСУ витратити. Імхо.
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Денег нет .
Хорошо , что хоть держаться никто не призывает ...
Было бы за что .
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Содержание Завгара обходилось нам в 2.5 лимона в день .
Сколько тратят на этого жирного клоуна - военная тайна .
Помимо целого штата поваров и официантов , в штате постоянной обслуги есть человек , отвечающий за ... освещённость .
То есть , заходит такой специально обученный человек в комнату , щурит глаз и говорит , тут нашему препизденту слишком ярко - выкрутите одну лампочку !
А есть кадр , отвечающий за чистоту воздуха .
Правда , я не знаю , чем конкретно он занят и алгоритм его действий . Наверняка есть специальная инструкция.
Я представляю это себе так : пёрднул препиздент , к примеру , у кадра загорается специальный светодиод , и он мчит к телу с опахалом , или баллоном со сжатым воздухом , если уж сильно воняет ...
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Общественное телевидение не финансируется из казны государства.не путайте мух с котлетами
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Теперь до 2020-го будут мусолить мыльные оперы, как Михо прорывал границу, устроив войну на западе и рассказывать, какой он не хороший и сколько на него заведено дел.
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Вчера телевидение Грузии показало 2 часовый эфир про Сракашвили и его банду.Жаль что вы не видели его...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныUA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции Олимпиады-2018 в Корее и Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования
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