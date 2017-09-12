 UA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции Олимпиады-2018 в Корее и Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих Игр составляет 3 млн долларов, из которых 600 тыс. долларов необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты около 4,6 млн грн. Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет.
"Мы уже обратились в Министерство финансов о создании отдельной программы на финансирование трансляций Олимпийских игр 2018-2020 гг., - отмечает Инна Гребенюк, член правления НСТУ. - Сейчас ждем ответа от Минфина.... У нас нет средств и в условиях колоссального недофинансирования не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет".
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кроме времени рекламы которой будет спамить постоянно этот уа канал.
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Наливайченко раскрывает карты. Порошенко и Яценюк украли более 15 млрд долларов
Нынешняя власть украла у народа 15 млрд долларов только в этом году, причем, замешано в этом окружение президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка.
Об этом на «Всеукраинском Антикоррупционном форуме» в Киеве заявил Валентин Наливайченко, в недавнем прошлом - глава СБУ, а до того - участник Евромайдана.
«Не может антикоррупционная деятельность происходить в стране, где окружение первого лица занимается бизнесом. Я авторитетно заявляю, что коррупцией поражено и президентское и премьерское окружение, руководство Генпрокуратуры. Уже дошло до руководства Нацбанка Украины - вдумайтесь в это! Воруя деньги, переводя их в оффшоры, финансируют свою коррупционную деятельность.
Главное - показать власти, что те, кто продолжают красть, должны уйти. Власть, которая не способна вести политическую ответственность за то, чтобы не было коррупции, не имеет права на существование. Механизм национальной безопасности и выживания нашего государства - это уничтожение внутреннего агрессора. И этот агрессор - коррупция и коррупционеры во власти. Каждый из них имеет фамилию.
Первая неприятная новость для руководства Блока Петра Порошенко в парламенте - против Кононенко (близкий к президенту депутат,- ред.), который сидит и до сих пор разворовывает украинские деньги, началось расследование, и он вернет украденное - из Австрии и США. «Энергетическая мафия», «Энергоатом», Мартыненко, все остальные - они получили расследование.
В Швейцарии арестованы их деньги, они будут возвращены в Украину. Люди ждут что в Украине, наконец, появятся честный прокурор и честный судья, которые вернут в государство 15 млрд долларов, украденных этой властью только в этом году., - сказал Наливайченко.
Ранее в прессе были опубликованы данные из взломанного почтового ящика Наливайченко, где содержалась переписка с пиарщиками из США. Они советовали политику после увольнения из СБУ примерить на себя амплуа борца с коррупцией, а впоследствии попытать счастья на выборах президента.
В том же ящике содержалась личная переписка Наливайченко о его развлечениях в наиболее дорогих отелях Киева еще во времена руководства СБУ.
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Хто більше?
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А навіщо свої знимальні групи незрозуміло.
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ПОЗОРИЩЕ !!!
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Хорошо , что хоть держаться никто не призывает ...
Было бы за что .
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Сколько тратят на этого жирного клоуна - военная тайна .
Помимо целого штата поваров и официантов , в штате постоянной обслуги есть человек , отвечающий за ... освещённость .
То есть , заходит такой специально обученный человек в комнату , щурит глаз и говорит , тут нашему препизденту слишком ярко - выкрутите одну лампочку !
А есть кадр , отвечающий за чистоту воздуха .
Правда , я не знаю , чем конкретно он занят и алгоритм его действий . Наверняка есть специальная инструкция.
Я представляю это себе так : пёрднул препиздент , к примеру , у кадра загорается специальный светодиод , и он мчит к телу с опахалом , или баллоном со сжатым воздухом , если уж сильно воняет ...
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