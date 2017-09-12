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 Российские наемники организовывают "фейковые" обстрелы, потом обвиняют в этом ВСУ, - украинская сторона СЦКК

сцкк

Террористы осуществляют "фейковые" обстрелы с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Украинской стороне СЦКК.

В сообщении отмечается: "По данным украинской стороны СЦКК незаконные вооруженные формирования ОРДО активно применяют во время "школьного" перемирия тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций с целью имитации артиллерийских "обстрелов" со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины и обвинения их в нарушении режима прекращения огня.

Так, 11 сентября после 22.00 наблюдателями украинской стороны СЦКК было отмечено ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону позиций подразделений Вооруженных Сил Украины. Вскоре после этого было зафиксировано подрывы инженерных боеприпасов на территории неподконтрольной украинскому правительству в районе поселка Васильевка Донецкой области, где располагается водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода (ВНС) и, в непосредственной близости от которой, боевики оборудовали свои позиции. Указанные действия НЗФ ОРДО сопровождались заявлениями об угрозах жизни обслуживающего персонала ВНС, который был вынужден прекратить работу и укрыться в безопасном месте.

Также читайте: Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не нашли своего подтверждения. Так называемые "обстрелы" имели постановочный и провокационный характер с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня.

Указанное в очередной раз свидетельствует о заинтересованности руководства ОРДО в дальнейшем обострении конфликта и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Подразделения ВСУ неуклонно соблюдают режим прекращения огня в рамках "школьного" перемирия и не поддаются на провокации со стороны НЗФ ОРДО и ОРЛО".

Также читайте: Террористы не соблюдают объявленное с полуночи "школьное перемирие", - СЦКК

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- а вывели в чисто поле под Дебальцево 3000 человек Украинцев, расположили так что удобно было их уничтожить из ракетных установок и приказали не отступать - а потом расстреляли как баранов. Кто будет нести ответственность?
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- так это правда - удаляйте. Но мы помним и знаем.
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Правду писати потрібно, тільки навіщо з баранами порівнювати? Ось ти наприклад баран або ти не українець, тому бараном себе не вважаєш.
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- просто уничтожили цвет нации - патриотов. И не русские, а свои тупорылые генералы. Ну и теперь все генералы шоколаде - на дорогих машинах ездят, по паркету шаркают, имеют в англиях недвижимость, бабло в офшорах, девок пользуют...
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Я впевнений, що в майбутньому ще розберуться, свої це були генерали або козачки заслані.
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У нищих рассеян всё фейковое.
Гляньте.
Reuters просто посчитал явку по видео: на участок пришло 256 человек, в протоколе - 1867

https://uk.reuters.com/article/uk-russia-election-fraud-exclusive/exclusive-at-a-russian-polling-station-phantom-voters-cast-ballots-for-the-tsar-idUKKCN1BN15N

Вот тебе и 146% !
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фсе как диды завещали. В руско-финскую войну.
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Оячередной фейк от нищей расеи.
НТВ: Медведеву подарили на выставке российский смартфон. Ага. полностью расейский.

Российские наемники организовывают "фейковые" обстрелы, потом обвиняют в этом ВСУ, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 312
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А что говорит российская сторона СЦКК,по идее заявление должны быть одинаковые,ведь ездят вместе,бухают тоже
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19 сентября на Москве откроют памятник воровству. В сквере на пересечении ул Садовая-Каретная и Долгоруковская установят памятник Калашникову

Российские наемники организовывают "фейковые" обстрелы, потом обвиняют в этом ВСУ, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5805
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да вретивывсе. это партнеры шыкаладного глаза товары перемещают.
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Да никто уже не разбирается фейковые - нефейковые и кем сделанные обстрелы! Просто ребята по тихому мочите русню вырезая их бухих на блокпостах и поменьше голосите о несправедливых фейках во время войны!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники организовывают "фейковые" обстрелы, потом обвиняют в этом ВСУ, - украинская сторона СЦКК
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