 Российские наемники организовывают "фейковые" обстрелы, потом обвиняют в этом ВСУ, - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Украинской стороне СЦКК.
В сообщении отмечается: "По данным украинской стороны СЦКК незаконные вооруженные формирования ОРДО активно применяют во время "школьного" перемирия тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций с целью имитации артиллерийских "обстрелов" со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины и обвинения их в нарушении режима прекращения огня.
Так, 11 сентября после 22.00 наблюдателями украинской стороны СЦКК было отмечено ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону позиций подразделений Вооруженных Сил Украины. Вскоре после этого было зафиксировано подрывы инженерных боеприпасов на территории неподконтрольной украинскому правительству в районе поселка Васильевка Донецкой области, где располагается водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода (ВНС) и, в непосредственной близости от которой, боевики оборудовали свои позиции. Указанные действия НЗФ ОРДО сопровождались заявлениями об угрозах жизни обслуживающего персонала ВНС, который был вынужден прекратить работу и укрыться в безопасном месте.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не нашли своего подтверждения. Так называемые "обстрелы" имели постановочный и провокационный характер с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня.
Указанное в очередной раз свидетельствует о заинтересованности руководства ОРДО в дальнейшем обострении конфликта и сознательное невыполнение Минских договоренностей.
Подразделения ВСУ неуклонно соблюдают режим прекращения огня в рамках "школьного" перемирия и не поддаются на провокации со стороны НЗФ ОРДО и ОРЛО".
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Гляньте.
Reuters просто посчитал явку по видео: на участок пришло 256 человек, в протоколе - 1867
https://uk.reuters.com/article/uk-russia-election-fraud-exclusive/exclusive-at-a-russian-polling-station-phantom-voters-cast-ballots-for-the-tsar-idUKKCN1BN15N
Вот тебе и 146% !
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НТВ: Медведеву подарили на выставке российский смартфон. Ага. полностью расейский.
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