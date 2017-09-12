 Страны ЕС не дали адвокатам Януковича информацию о средствах и активах, поскольку она имеет ограниченный доступ, – Енин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Дело в том, что в большинстве стран ЕС эта информация с ограниченным доступом и не может быть передана сторонним лицам, которые не имеют отношения к уголовному производству, соответственно и ответ Европейская комиссия так сформулирован", - сказал Е.Енин на просьбу прокомментировать заявление адвокатской компании, в котором говорится, что в полученном ею ответе Еврокомиссии последняя утверждает, что не получила подтверждения от стран ЕС о наличии средств и активов, принадлежащих Александру Януковичу.
"Большинство стран ее (информацию о наличии активов) не предоставила", - добавил он.
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Один Геращенко и два мнения: советник Авакова опозорился в сетиСоветника главы МВД и депутата Верховной Рады Антона Геращенко поймали на горячем. Он заявил в своем Facebook, что всегда считал, что Михаилу Саакашвили нельзя предоставлять гражданство Украины. Геращенко подчеркнул, что последовательно выступал против такого шага.Однако пользователи соцсети тут же вспомнили его пост за май 2015 года, где Геращенко расхваливает назначение Михо губернатором Одесской области.Тогда Геращенко написал, что Саакашвили "не станет молчать, если не будет согласен", и "на своем примере покажет, как безжалостно ломать прогнившую, построенную на кумовстве коррупцию".Теперь точка зрения советника Авакова резко изменилась.
"Вся власть Саакашвили в Грузии держалась на насилии и постоянной лжи. Давать ему гражданство Украины было ошибкой. Саакашвили был тем, кем был был Янукович для Украины - тираном и беспредельщиком. … Теперь Саакашвили хочет устроить новую бойню в Украине, сдать ее России и трусливо сбежать?", - написал он во вторник, 12 сентября.При том в комментариях на вопрос почему же он молчал, он ответил, что вся правда до него дошла только после случившегося (предоставления гражданства)....
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