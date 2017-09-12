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 Политика Украины
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Все про:Янукович (32612) Евросоюз (12137) Енин (60)

 Страны ЕС не дали адвокатам Януковича информацию о средствах и активах, поскольку она имеет ограниченный доступ, – Енин

енин

Европейская комиссия не предоставила адвокатской компании, представляющей интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, информацию о наличии их средств и активов в странах ЕС, поскольку эта информация имеет ограниченный доступ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Дело в том, что в большинстве стран ЕС эта информация с ограниченным доступом и не может быть передана сторонним лицам, которые не имеют отношения к уголовному производству, соответственно и ответ Европейская комиссия так сформулирован", - сказал Е.Енин на просьбу прокомментировать заявление адвокатской компании, в котором говорится, что в полученном ею ответе Еврокомиссии последняя утверждает, что не получила подтверждения от стран ЕС о наличии средств и активов, принадлежащих Александру Януковичу.

"Большинство стран ее (информацию о наличии активов) не предоставила", - добавил он.

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вранье, информацию дает банк, вклад надо подтверждать прибытием раз в год вкладчику или доверенному лицу
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ну реально влада нас держе за лохів. от і все.
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Ось так адвокати і брешуть, просто перекручуючи факти. Як і пропагандони-журналізди.
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Новые санкции против расее, которые подготовил Минфин США, касаются финансирования Сбербанком и банком ВТБ оборонной промышленности.

До 90% кредитования расейских производителей оружия идет через эти 2 банка (В 2016 - 200 млрд деревянных).
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Я вот только боюсь что прокуратура Украины в очередной раз специально протянет резину и фиг потом получит страна золото и деньги.
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а при чем здесь адвокаты Януковича, это наоборот немножко
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Не дали... Вот ведь, а говорят проститутки и смотри, не дали
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А кандалы Яныку одели?? А Пороху? Они - подобные предатели.....
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Другими словами, янык сам не знает сколько у него денег и в каких странах и банках, поэтому его адвокаты и стараются снять информацию. но почему-то не через суд и банк, а через всякие комиссии. Следующие поиски яныком своего бабла будут в странах карибского бассейна и в вест - индии. президент - беглец много накрал, но мало знает географию и деньги не считал, поэтому сейчас такой непонятный дурацкий движняк.
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brkng!
Поклонники Матильды сожгли автомобиль депутата Госдумы от "Единой Расеи" Поклонской

Страны ЕС не дали адвокатам Януковича информацию о средствах и активах, поскольку она имеет ограниченный доступ, – Енин - Цензор.НЕТ 8922
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настав цьому авто половой орган бабушкі.
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Все средства и активы перешли к соевому,а он дурит европейцев и нас всех,так как сидит на том же унитазе от Януковича.
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Млявий процес над януковичем який веде влада порошенко більше нагадує не суд, а балет на льоду. Навіщо там взагалі адвокати, якщо ніхто не збирається оголошувати вирок.
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...Один Геращенко и два мнения: советник Авакова опозорился в сетиСтраны ЕС не дали адвокатам Януковича информацию о средствах и активах, поскольку она имеет ограниченный доступ, – Енин - Цензор.НЕТ 5011
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а воно говоряща пащека рошена. мізків нулб. інстинкта самозбереження нуль. вміє говорити ахінею різного виду і їсти растішку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтраны ЕС не дали адвокатам Януковича информацию о средствах и активах, поскольку она имеет ограниченный доступ, – Енин
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