EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  1365  14
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2860) Нацполиция (8674) ранение (1871) стрельба (2569)

 Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Днепре, 3 человека ранены, - Нацполиция

нацполицияя

11 сентября ​​мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета возле супермаркета на пр. Богдана Хмельницкого в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По показаниям очевидцев и пострадавших мужчина шел по улице, потом достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. После стрельбы убежал. В результате выстрелов один человек получил ранения в живот, второй был ранен в лицо, третий отделался синяком.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него", - полицейские задержали мужчину, убившего односельчанина на Виннитчине. ВИДЕО

Нарушителя задержали, им оказался ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Своих действий он объяснить не может.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За совершение преступления стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также читайте: Во время конфликта на детской площадке в Киеве ранена женщина, - Нацполиция
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ужос...днепр в сицилию превращается...та иди в депутатов популяй...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
*В НАРДЕПОВ СТРЕЛЯТЬ СУПЕР !!!
*ПРИЧЁМ СТРЕЛЯТЬ СРАЗУ !!!
*КАК ТОЛЬКО ПРОШЁЛ ПО СВОЕМУ ОКРУГУ И ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧИЛ МАНДАТ!!!
****можно ещё придушить, когда рожей в салате дорогого ресторана на банкете по случаю собственного избрания ))))

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Внезапный эпилептический припадок, ясен пень... Понять и простить....
 показать весь комментарий
Ответить
 
- весело так, что уже боишся на улицу выйти, или менты убьют или неадекваты. А если ответить - так менты финансово разденут и затягают по судам. У неадеквата денег нет и претензий у ментов к нему нет. Кто такие неадекваты все знают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Максимум, что может полиция, это приехать ПОСЛЕ преступления и если найдут преступника, наказать его в суде.
Оружие в руках законопослушного гражданина, может это преступление ПРЕДОТВРАТИТЬ!!!
ПОМНИТЕ ЭТО ВСЕГДА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
😊 браво где эти высеры за выдачу гражданам огнестрела. Где эта пи-дота. Ка можно пигмеям доверять оружие
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каким пигмеям? Тем которые шмаляют направо-налево просто так? Так ему никто и не доверял, а ты мог быть на месте терпилы который пулю лицом поймал
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Днепре, 3 человека ранены, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти