 Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Днепре, 3 человека ранены, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По показаниям очевидцев и пострадавших мужчина шел по улице, потом достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. После стрельбы убежал. В результате выстрелов один человек получил ранения в живот, второй был ранен в лицо, третий отделался синяком.
Нарушителя задержали, им оказался ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Своих действий он объяснить не может.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За совершение преступления стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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*ПРИЧЁМ СТРЕЛЯТЬ СРАЗУ !!!
*КАК ТОЛЬКО ПРОШЁЛ ПО СВОЕМУ ОКРУГУ И ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧИЛ МАНДАТ!!!
****можно ещё придушить, когда рожей в салате дорогого ресторана на банкете по случаю собственного избрания ))))
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спасибо
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Оружие в руках законопослушного гражданина, может это преступление ПРЕДОТВРАТИТЬ!!!
ПОМНИТЕ ЭТО ВСЕГДА!
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