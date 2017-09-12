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Все про:пограничники (1327) учения (2028) Слободян (249)

 Задействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба

слободян

Войск Российской Федерации, задействованных в российско-белорусских военных учениях "Запад-2017", недостаточно для наступления на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "Прямой".

"Я не думаю, что Путин готовится открыть новый фронт. Даже для того, чтобы открыть новый фронт тех сил, которые они накапливают в Беларуси, их будет недостаточно для наступательных действий, если мы говорим об Украине. Хотя мы не должны забывать и о странах Прибалтики", - заявил он.

Вместе с тем, Слободян добавил, что РФ "всегда делает больше, чем говорит, очень часто делает не то, что анонсирует".

Слободян считает, что Россия будет использовать учения "Запад-2017", в частности, для укрепления своих позиций на территории Беларуси.

"Не исключено, что на ротационной основе эти подразделения там останутся. И, конечно, они будут использовать эти учения для того, чтобы, возможно, увидеть и нашу реакцию на проведение таких масштабных мероприятий вблизи северных границ", - отметил он.

Также читайте: Это опасное бряцание оружием у наших границ должно прекратиться, - Линкявичюс о маневрах "Запад-2017"
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Будет учавствовать меньше 200 человек ? Или сколько с саакашвили прошло..
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Только ихтамнетов будут валить, в отличие от Саакашвили с группой поддержки. Так и передай своим 200-м с просроченными кредитами.
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это очень напоминает заявления рашки о том почему с-400 не стреляет.
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Уже и доблестная погранслужба в Генштаб записалась ???? Перекинуть не одну дивизию за очень короткий срок сейчас не б.
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мне тоже не ясно какое отношение они имеют к таким заявам. "пограничники" у нас это на же налоговая служба у них главная задача с населения деньги брать. И на страже они стоят своего кармана.
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"Войск Российской Федерации, задействованных в российско-белорусских военных учениях "Запад-2017", недостаточно для наступления на Украину.Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян ". Це з якої пори речник прикордонної служби (журналюга в пагонах) почав давати інтерв"ю на такі глобальні теми. Хай краще розкаже про ситуацію на кордоні.
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НА ГРАНИЦЕ ВСЕ СПОКОЙНО! Правда, шастают некоторые "бывшие", но то такое...
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Мовчіть ви вже ушльопки. Саакашвілі он один пройшов а ваші соплі біля Київа. Чмирі ви кончені.
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..."Представьте человека, который ест д*рьмо. Ему говорят - не ешь! А он им в ответ - есть что-то получше? Нету? Ну вот пока нету, буду жрать дер*мо!", - ГайдайЗадействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3968
"Представьте человека, который ест д*рьмо. Ему говорят - не ешь! А он им в ответ - есть что-то получше? Нету? Ну вот пока нету, буду жрать дер*мо!", - ГайдайВчера был на ZIK е у Сергій Рахманіна Вместе с Ігор Коліушко. Говорили о возможности второго срока для Порошенка. Сошлись на том, что самым сильным его электоральным аргументом на будущих выборах будет - "мне нет альтернативы."И всё-таки, я не могу понять логику избирателя: да он коррупционер и обманщик, не выполнил своих обещаний и не собирается быть инициатором никаких перемен - но я пока не вижу ему достойной альтернативы. Вот покажите мне достойного кандидата, который лучше и я подумаю, а пока его нет - буду голосовать за Пётра Алексеевича.Представьте себе человека, который ест дерьмо. Окружающие говорят - не ешь, это же дерьмо! А он им в ответ - а у вас есть что-то взамен получше? Нету? Ну вот пока нету, буду жрать дерьмо!А сейчас в комментариях мы увидим, как некоторые персонажи будут доказывать, что и в дерме куча полезных элементов, которые мы не заметили......
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... я говорю о твоей ложке дегтя в чужую бочку ))) технологии мать вашу)))))
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я не оспариваю тезис ) ..я говорю о технологии "ложки дегтя" тобой используемой
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так я не про "взагалі" ),а про те що було використано проти Yurii Sliusarchuk))
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Правда. Я нічого іншого не використовую- це найефективніша зброя.
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.... оооо вже претендуємо на істину в останній інстанції
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Пра́вда - многозначный термин, иногда используемый как синоним слову истина.

Материал из Википедии - свободной энциклопедии
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Сино́нимы (от др.-греч. σύν - вместе + ὄνομα - имя) - слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие похожее лексическое значение.
Примеры синонимов в русском языке: кавалерия - конница, смелый - храбрый, идти - шагать. правда - истина.
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Це Рахманiн так на Зіганшина і його колег з баржи нападає?
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вот так лохи и поступают ..А вообще не идти голосовать слабо ? Или так и будем из двух куч гавна выбирать лучшее , чем вообще не брать такой " тухлый " товар , а ?
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Сейчас Лера Ларченко обоснует, что есть дерьмо полезно, да и минет тоже даёт калории...
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Щось с Гріцаком не совпадає. Кажде несе свою пургу.
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и не стыдно этому папуасу? - это ему в генштабе РФ сказали, или он сам придумал "сладкую" сказку?
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когда политики комментируют все подряд ( а в их компетенции есть мягко говоря некоторые сомнения) их же кто то слушает и даже пытается найти смысл))), почему бы и погранцам не кинуть ложку меда в бочку дегтя ?
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да шо вы говорите? а мы и не зналиЗадействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3956
а чем нас пугать после этих учений будут?
ЗЫ даже беларусы в чатах и на стримах угорают с нашего агитпропаЗадействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3956
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...родня в белорусси ..по скайпу до ругани доходило за рашку и бацьку ...приехали на свадьбу ...совсем другие люди .. и бацьку повесят . и рашку нахуй .... сцат они там сильно
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Как ты говоришь "угорают", такие же "беларусы", как ты "украинец"...
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а зачем ты стримишься и чатишься с беларуской ватой?
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Так мен цікавит одне питання- а нахіба ви на кордоні з рашастаном якщо не знаєте що вони ввозять і вивозять?
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Млять,Да Вы посмотрите, чем руснявые в Сирии воют и станет понятно- паркетным генералам..
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Задействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба
Ага))) Этих раздолбаев грузин с толпой штурмом взял. Но войск рф недостаточно, что бы пройти через них)))
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Вы их знаете ПОИМЁННО - что делаете такие заявления????
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Ну все................ заспокоїв. А то ми тут так "хвилювались"............
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Передчасно заспокоюєш себе, андруша смицький.. Похвилюватись тобі ще доведеться..
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Михо с тимохой это была ДРГ рашистов перед наступлением ?
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А что будет ,- если так не будет??? Тогда этот вояка первым убежит??? А кому расхлёбывать?? Бредовые заявления свидетельствуют о бреде в голове....
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Как показала практика, чтобы проскочить границу достаточно человек 60
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так можна теперь в касабию попробовать рворнуть...
Михо знает..как сделать..пусть хйула укатает...избавиться от личного врага..и Еклер ) и сам испужается..не будет главного партнера
не станут Воині погибать! вот где первій исток зла
дрозофила
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НАРОД, СПОКОЙНО! Генштаб ВСУ вон молчит, хотя контрмеры - предпринял!!!, и не одну...впрочем, может, погранца специально и послали выступить...для отвода глаз или еще как. ВСУ - давно не то, что было в начале 2014 года, что бы там не говорили!
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Про мину на КПП ни слова,чмо на подтанцовке у Барыг,а не офицер.
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Напевно міна мала певний термін придатності, як масляний крем на торті. Вийшов термін вживання та її викинули.
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Рошеновские дебилы знают все про вражеские планы,их слушать-себя не уважать.
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Українець‏ @Ukrainian2013

Все нервничают Накануне учений России"Запад-2017": в Украине Непоколебимая стойкость-2017 в Казахстане"Каратау-2017" в Швеции"Аврора-17
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Госпогранслужба забыла уже, как драпала от границы в 14м??? Отдышались?
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А союзні кацапам, білоруські війска рахувати не треба?
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Мобилизация ? Та пойду опять. Кацапня уже надоела. ублюдки
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только мы окружены этой кацапской нечестью со всех сторон .. об этом погранцы забыли ...
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Эту потрясающую новость вам сообщили с борта парашского веролета, который не законно пересек границу, а затем безнаказанно порхал над территорией Украины?
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убрать таких плешивых и разговорчивых и станет порядок на границе
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А НАТЕ ВАМ НЕМНОГО ПОЗИТИВА!! МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО:




World Sailing задовольнила скаргу Вітрильної федерації України.
Вітрильна федерація України у відповідь на свою вимогу отримала підтвердження від World Sailing (світова федерація, яка відповідає за проведення олімпійських та паралімпійських змагань із вітрильного спорту) стосовно невизнання дійсними змагань, які планувала провести Російська Федерація у м. Севастополь (Крим) з 8-го по 15-е вересня 2017 року, а також російського національного чемпіонату з віндсерфінгу, який планувався впродовж того ж самого періоду.
Як зазначається в офіційному листі за підписом виконавчого директора World Sailing до президента російської федерації вітрильного спорту:
«Проведення змагань є можливим лише за ініціативою та під егідою української федерації вітрильного спорту. А оскільки, відповідно до рішень ООН та Міжнародного олімпійського комітету, Крим визнано частиною України, то будь-які змагання можуть проводитись під егідою української федерації вітрильного спорту», - йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».
За словами Дмитра Шимківа віце-президента Вітрильної федерації України, в організації не просто добилися визнання того, що ініційовані Росією змагання у Криму є порушенням міжнародних правил.

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Сабж отбирает хлеб у Тымчука с "ИС" - вроде бы это он главный собиратель слухов...
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...оказался наш отец,не отцом а сукою...на второй срок бля собрался.
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Спікер пограничної охорони,є експертом з визначення достатньості-недостатньості ворожих військ для подальших нападів на Україну !!!, - До чого дійшло, до чого ,ми, докатилися ?? Яка ганьба ? Не Країна, а, суцільне збіговисько копійчаних шоуменів !!!
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Если эти твари надумают атаковать, они не только из-за ж#пы Лукашенки двинутся. Не надо забывать о 20-й армии, развернутой в Богучаре, что Воронежской области. По данным ИнформНапалма, оттуда, начиная с весны-2017, постоянно перебрасываются на Дамбас танки. Плюс, в ростовском Новочеркасске развернута 8-я армия, которой командует генерал Кузовлев, ранее командовавший 20-й армией, а еще ранее - 2-м армейским корпусом ВС РФ в Луганске. Между прочим, в свое время, когда 8-й армией командовал Василий Чуйков - осенью 43-го, она освобождала Запорожье от немцев. А сейчас вновь может оказаться у Запорожья по приказу плюгавого кремлевского х@йла, что вновь освободить Запорожье... уже от Запорожцев.Впрочем, х@йлу Запорожье не нужно. Если оно погонит 8-. и 20-ю армии в Украину то только с одной целью: пробиться в Крым. Для этого удар будет наноситься южнее Запорожья - по Мелитополю, который и считается воротами в Крым.
Кстати, однажды - в августе 69-го, подобные крупномасштабные учения закончились оккупацией Чехословакии. Так что ничто в этом мире не ново, а, следовательно, ко всему нужно быть готовым.
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И почему "ихтамнетов" не хватает?? Нефть и газ подешевели????
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даже Саакашвили удержать не смогли. так что громкие слова не уместны
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це дебіл Слободян за останні два дні наговорив стільки брехні, що вірити цьому довбню може лише іще більший дебіл. Тож, готуйтесь, громадяне, до нападу та нового витка війни - про всяк випадок. Навіть якщо його не станеться.
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По большому счету - это все кудахтанье. Хватит у Путина сил - не хватит. Может и быть с избытком и = 0 результату, а может быть почти = 0 возможностями и с огромным результатом. Это дело Путина. А дело Украины - не рассуждать, а укреплять свои оборонные способности. Молчаливо и уклоном на отличный результат. Не кудахтанье - сравнит любую силу, а конечный результат. Примерно как Давид и Голиваф, либо все будет наоборот, при кудахтаньи.
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трудно представить себе что то более дебильное
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Стена Сенька крепка и танки наши быстры??? Бггг....
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Это заявляет та самая погранслужба, которая кучку клоунов в Шегинях не смогла остановить обезвредить?
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Недостаточно для вторжения, но достаточно для того что бы ещё кусок оттяпать, БАРАН БЛЯДЬ!!!
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а вооруженные силы союзного с рашей государства - Беларуси, этот спец посчитал? Командование то над ними козлячее.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба
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