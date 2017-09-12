Задействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба
Войск Российской Федерации, задействованных в российско-белорусских военных учениях "Запад-2017", недостаточно для наступления на Украину.
"Я не думаю, что Путин готовится открыть новый фронт. Даже для того, чтобы открыть новый фронт тех сил, которые они накапливают в Беларуси, их будет недостаточно для наступательных действий, если мы говорим об Украине. Хотя мы не должны забывать и о странах Прибалтики", - заявил он.
Вместе с тем, Слободян добавил, что РФ "всегда делает больше, чем говорит, очень часто делает не то, что анонсирует".
Слободян считает, что Россия будет использовать учения "Запад-2017", в частности, для укрепления своих позиций на территории Беларуси.
"Не исключено, что на ротационной основе эти подразделения там останутся. И, конечно, они будут использовать эти учения для того, чтобы, возможно, увидеть и нашу реакцию на проведение таких масштабных мероприятий вблизи северных границ", - отметил он.
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"Представьте человека, который ест д*рьмо. Ему говорят - не ешь! А он им в ответ - есть что-то получше? Нету? Ну вот пока нету, буду жрать дер*мо!", - ГайдайВчера был на ZIK е у Сергій Рахманіна Вместе с Ігор Коліушко. Говорили о возможности второго срока для Порошенка. Сошлись на том, что самым сильным его электоральным аргументом на будущих выборах будет - "мне нет альтернативы."И всё-таки, я не могу понять логику избирателя: да он коррупционер и обманщик, не выполнил своих обещаний и не собирается быть инициатором никаких перемен - но я пока не вижу ему достойной альтернативы. Вот покажите мне достойного кандидата, который лучше и я подумаю, а пока его нет - буду голосовать за Пётра Алексеевича.Представьте себе человека, который ест дерьмо. Окружающие говорят - не ешь, это же дерьмо! А он им в ответ - а у вас есть что-то взамен получше? Нету? Ну вот пока нету, буду жрать дерьмо!А сейчас в комментариях мы увидим, как некоторые персонажи будут доказывать, что и в дерме куча полезных элементов, которые мы не заметили......
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Сино́нимы (от др.-греч. σύν - вместе + ὄνομα - имя) - слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие похожее лексическое значение.
Примеры синонимов в русском языке: кавалерия - конница, смелый - храбрый, идти - шагать. правда - истина.
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а чем нас пугать после этих учений будут?
ЗЫ даже беларусы в чатах и на стримах угорают с нашего агитпропа
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Ага))) Этих раздолбаев грузин с толпой штурмом взял. Но войск рф недостаточно, что бы пройти через них)))
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Михо знает..как сделать..пусть хйула укатает...избавиться от личного врага..и Еклер ) и сам испужается..не будет главного партнера
не станут Воині погибать! вот где первій исток зла
дрозофила
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Все нервничают Накануне учений России"Запад-2017": в Украине Непоколебимая стойкость-2017 в Казахстане"Каратау-2017" в Швеции"Аврора-17
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World Sailing задовольнила скаргу Вітрильної федерації України.
Вітрильна федерація України у відповідь на свою вимогу отримала підтвердження від World Sailing (світова федерація, яка відповідає за проведення олімпійських та паралімпійських змагань із вітрильного спорту) стосовно невизнання дійсними змагань, які планувала провести Російська Федерація у м. Севастополь (Крим) з 8-го по 15-е вересня 2017 року, а також російського національного чемпіонату з віндсерфінгу, який планувався впродовж того ж самого періоду.
Як зазначається в офіційному листі за підписом виконавчого директора World Sailing до президента російської федерації вітрильного спорту:
«Проведення змагань є можливим лише за ініціативою та під егідою української федерації вітрильного спорту. А оскільки, відповідно до рішень ООН та Міжнародного олімпійського комітету, Крим визнано частиною України, то будь-які змагання можуть проводитись під егідою української федерації вітрильного спорту», - йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».
За словами Дмитра Шимківа віце-президента Вітрильної федерації України, в організації не просто добилися визнання того, що ініційовані Росією змагання у Криму є порушенням міжнародних правил.
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Кстати, однажды - в августе 69-го, подобные крупномасштабные учения закончились оккупацией Чехословакии. Так что ничто в этом мире не ново, а, следовательно, ко всему нужно быть готовым.
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