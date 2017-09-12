 Задействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ , об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "Прямой".

"Я не думаю, что Путин готовится открыть новый фронт. Даже для того, чтобы открыть новый фронт тех сил, которые они накапливают в Беларуси, их будет недостаточно для наступательных действий, если мы говорим об Украине. Хотя мы не должны забывать и о странах Прибалтики", - заявил он.Вместе с тем, Слободян добавил, что РФ "всегда делает больше, чем говорит, очень часто делает не то, что анонсирует".Слободян считает, что Россия будет использовать учения "Запад-2017", в частности, для укрепления своих позиций на территории Беларуси."Не исключено, что на ротационной основе эти подразделения там останутся. И, конечно, они будут использовать эти учения для того, чтобы, возможно, увидеть и нашу реакцию на проведение таких масштабных мероприятий вблизи северных границ", - отметил он.