 Делегация из РФ не допущена к участию в Конгрессе конституционных судов в Литве из-за причастности к оккупации Крыма, - Фриз

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат от БПП Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель Конституционного Суда РФ Зорькин и другие российские судьи, принимали решение и признали аннексию Крыма", - написала Фриз.
"Открыто говоря, в мире нет другого примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована. Каждый профессиональный юрист знает, со аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для выполнения такого преступления", - процитировала нардеп заявление председателя Конституционного Суда Литвы Дейнюс Жалимас.
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, выступая на этом мероприятии, подчеркнула: "Мы не можем пожимать руки и никогда не будем приглашать тех, кто наступает на верховенство права и решение которых ломают судьбы тысяч людей. Мы заступиться за тех людей, кто борется за свободу, права человека и демократию ".
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Кремляди, как обычно, утрутся, и начнут скулить о нарушении норм международного права(!).
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Вітрильна федерація України у відповідь на свою вимогу отримала підтвердження від World Sailing (світова федерація, яка відповідає за проведення олімпійських та паралімпійських змагань із вітрильного спорту) стосовно невизнання дійсними змагань, які планувала провести Російська Федерація у м. Севастополь ( А оскільки, відповідно до рішень ООН та Міжнародного олімпійського комітету, Крим визнано частиною України, то будь-які змагання можуть проводитись під егідою української федерації вітрильного спорту».
Крим) з 8-го по 15-е вересня 2017 року, а також російського національного чемпіонату з віндсерфінгу, який планувався впродовж того ж самого періоду.
Як зазначається в офіційному листі за підписом виконавчого директора World Sailing до президента російської федерації вітрильного спорту:
«Проведення змагань є можливим лише за ініціативою та під егідою української федерації вітрильного спорту.
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ой, цяця золотенька!
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Отакий от европоц.
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