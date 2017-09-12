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 Политика Украины, За рубежом
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 Делегация из РФ не допущена к участию в Конгрессе конституционных судов в Литве из-за причастности к оккупации Крыма, - Фриз

литва

Делегацию из России не допустили к участию в 4 Конгрессе Всемирной конференции конституционных судов в Литве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат от БПП Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель Конституционного Суда РФ Зорькин и другие российские судьи, принимали решение и признали аннексию Крыма", - написала Фриз.

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"Открыто говоря, в мире нет другого примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована. Каждый профессиональный юрист знает, со аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для выполнения такого преступления", - процитировала нардеп заявление председателя Конституционного Суда Литвы Дейнюс Жалимас.

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, выступая на этом мероприятии, подчеркнула: "Мы не можем пожимать руки и никогда не будем приглашать тех, кто наступает на верховенство права и решение которых ломают судьбы тысяч людей. Мы заступиться за тех людей, кто борется за свободу, права человека и демократию ".

Делегация из РФ не допущена к участию в Конгрессе конституционных судов в Литве из-за причастности к оккупации Крыма, - Фриз 01

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С быдлом по-другому нельзя. Варвары должны быть только у параши.
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Браво Литва! Как тонко и метко руснявых опустили!
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Фокус облил грязью путю, его в ООН не пригласили....Меркель нажала коленкой .....продолжение следует.
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все верно - молодцы....- показываейте кАцапским выродкам их место в цивилизованом мире
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 2 год.2 години томуБільшеДжанкойский молокозавод в честь своей любимой коровы назвал сырДелегация из РФ не допущена к участию в Конгрессе конституционных судов в Литве из-за причастности к оккупации Крыма, - Фриз - Цензор.НЕТ 1024 4 ретвіти1 вподобанняВідповісти
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мабуть не на честь корови... просто закваска з ней
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Сейчас завопит о притеснении рюських лошадь лавров со своей боярышницей захаровой, потом глубоко озаботится крысенок песков, и под конец услышим блеяние высокодержавного х.....уйла.
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У нЕлюдів все є- але з паралельної реальності.
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Литва молодец, дала рашке по щам ссаной тряпкой ! =)))
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Кацапы, езжайте к пэте, он примет, у него такие же суды как и в кацапии
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Не! Петя говорит у него суды полностью ОБНОВЛЁННЫЕ??
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Кремлядей опять ткнули ипалом в собственное дерьмо.
Кремляди, как обычно, утрутся, и начнут скулить о нарушении норм международного права(!).
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Литва всега молодец! И всегда с Украиной (не отождествлять с барыгами).
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И не только -туда!!!

Вітрильна федерація України у відповідь на свою вимогу отримала підтвердження від World Sailing (світова федерація, яка відповідає за проведення олімпійських та паралімпійських змагань із вітрильного спорту) стосовно невизнання дійсними змагань, які планувала провести Російська Федерація у м. Севастополь ( А оскільки, відповідно до рішень ООН та Міжнародного олімпійського комітету, Крим визнано частиною України, то будь-які змагання можуть проводитись під егідою української федерації вітрильного спорту».
Крим) з 8-го по 15-е вересня 2017 року, а також російського національного чемпіонату з віндсерфінгу, який планувався впродовж того ж самого періоду.
Як зазначається в офіційному листі за підписом виконавчого директора World Sailing до президента російської федерації вітрильного спорту:
«Проведення змагань є можливим лише за ініціативою та під егідою української федерації вітрильного спорту.
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Еще один нож в спину или волшебный подсрачник рашке. Но ничего на их подстрачник, еще одного бегемота с фигой слепят из говна.
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Вот интересно, и Литва и Венгрия были под сапогом кацапа-комуняки. А какое таки разное отношение к этим ублюдкам, вернее, какое разное отношение к делишкам с этими ублюдками.
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Венгрия не была в составе ссср, пожили бы в составе с "большим братом" 50лет, как литовцы- бежали бы от них также без оглядки и предложений "дружить домами"))
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Очень хорошо, только грустная лошадка вряд-ли загрустит еще больше. Вот если бы их в ООН пускать перестали
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Не розумію, чому в статті не написано, що Голова Венеційської комісії дуже лютував на литовську владу, що вона не пустила країну конституційних проституток Кацапії. Він єрепенився, що не забороняти в'їзд потрібно, а треба вести діалог та домовлятись з кацапами.

Отакий от европоц.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация из РФ не допущена к участию в Конгрессе конституционных судов в Литве из-за причастности к оккупации Крыма, - Фриз
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