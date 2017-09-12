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Все про:контроль (141) паспорт (648) Укрзализныця (1206)

 Модель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована", чтобы не было "лазеек для отдельных пассажиров", - "Укрзализныця"

хюндай интерсити

Упрощенная экспериментальная модель таможенного контроля, введенная в поездах Интерсити, которые направляются за границу, может быть изменена из-за ситуации, возникшей в воскресенье, 10 сентября, в поезде Перемышль - Киев.

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции. Мы не можем нарушать закон из-за позиции одного человека. Что касается последствий, на сегодняшний день мы заявили, что проведем компенсации пассажирам. Именно в этом поезде Интерсити действует отдельный порядок таможенного контроля, он осуществляется во время движения. Это экспериментальная модель, которая была введена, чтобы пассажиры имели больше комфорта и быстрее преодолевали границу. Нам нужно будет изучить ее и, возможно, подкорректировать, чтобы не было лазеек для отдельных пассажиров", - заявил Кравцов.

Он добавил, что кроме этого случая были и другие ситуации, когда лица, имеющие несоответствующие или поддельные документы, не имеют права въезда в Украину, но пытаются это сделать, в результате чего их снимают с поезда после прохождения границы.

Напомним, 10 сентября "Укрзализныця" запретила движение поезда Перемышль - Киев еще от конечной станции в Польше, потому что Саакашвили пытался попасть на нем в Украину.

Также читайте: "Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам поезда "Перемышль-Киев", в котором находился Саакашвили
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наружение ЗАКОНА в поезде НЕБЫЛО, на КПП было, но это другая история
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Вот и нужно решать это через суд, а не делать шоу.
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статью читали. Где в этом поезде проходит таможенный досмотр
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для вас мадам отвечу специально зона действия таможни поляков Перемышль -нейтралка, Украины нейтралка-Мостыска
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Познер : "Что такое , по-вашему, власть ?"
Жванецкий : "Власть это люди, которым положенна охрана за нас счёт от на же !"
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Да, уже и Укрзализниця будет решать имеет право человек ехать, купивши билет или нет . Интересно на каком основании ? Такого маразма, что остановлен поезд потому, что в нем находится человек, который по мнению Укрзализныци не имеет права на въезд в Украину, ещё нужно поискать........ С таким же успехом можно остановить поезд, потому, что один !!!!!!! пассажир едет без билета ??????
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сраку себе падкукаректируйте когда в растов тикать будете утырки шакаладные...
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Модель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована", чтобы не было "лазеек для отдельных пассажиров", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2839Упрощенная экспериментальная модель таможенного контроля, введенная в поездах Интерсити, которые направляются за границу, может быть изменена из-за ситуации, возникшей в воскресенье, 10 сентября, в поезде Перемышль - Киев.Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции. Источник: https://censor.net.ua/n455023. Педседателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов с моей точки зрения позже когда власть смениться возможно будет в суде крайний-стрелочником, но пока ж.па в кресле все кажется безнаказанным, но это всего лишь иллюзия.
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Причем "Укрзалізниця" к пограничному и таможенному контролю. Это не их фунукции. Уже гнать руководителя.
Человек сел с паспортом. Все. Дальше погранци высаживают,арестовывают,задерживают или пропускают.Это их компетенция..
Очень напоминает"елку".Ну,почему все так примитивно?
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Так пусть руководитель если он ни причем и расскажет подробно кто задержал поезд и дал эти установки в письменном или устной форме ,и все. С моей точки зрения все может быть но нормальное расследование показало-бы реальность. Да и об изменениях яко- бы в пересечении границы заявляет почему-то не представители таможни и погранцы а именно он, это его функция? "Упрощенная экспериментальная модель таможенного контроля, введенная в поездах Интерсити, которые направляются за границу, может быть изменена из-за ситуации, возникшей в воскресенье, 10 сентября, в поезде Перемышль - Киев.Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
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"Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным!" (С)
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Добрые дела наказуемы.(с)
Пересвідчився в цьому не раз.
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Так, та не так. Добрі справи, що порушують закон- так вірно.
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Поїзд номер 6 київ- москва відправляється з колії номер 13 .Залізничники то зробили свою справу. Шістки їдуть до москви .
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Як би підкоригувати модель президента, щоб не було лазівок для бариг та рецидивістів.
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Слободяника хто небудь чув про порушення кордону та вторгення
В Херсонской обл Чаплынский р-н российский вертолет К-52 нарушил возд.пространство,углубившись на 10км.
відео порушення російським військовим вертольотом Ка-52 повітряного простору України
https://goo.gl/z5f1an Модель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована", чтобы не было "лазеек для отдельных пассажиров", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 369
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это не "порушення" ,это - "визит тарговых перьдьньоров"
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тут вже падкарыговано, все для тарговых патрнераф
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Этот вертолет же кордон из наших МИГов связанных цепью не прорывал и морды пилотам типа не бил:
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran

В истории с Саакашвили есть один неоспоримый плюс... сегодня любой может увидеть, что происходит когда СМИ контролируют олигархи!

Модель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована", чтобы не было "лазеек для отдельных пассажиров", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 5261
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Нам нужно будет изучить ее и, возможно, подкорректировать, чтобы не было лазеек для отдельных пассажиров", - заявил Кравцов.
Источник: https://censor.net.ua/n455023

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А, шо там корректировать? Сразу же пишите в билетах: поезд в любой момент может быть остановлен по требованию кренделя с Банковой. И все вопросы сняты, а ты, Кравцов, тута оправдываешся, выкручиваешся, будто тот отдельный пасажир обрезал провода, захватил кабину машиниста и спустил шины на поезде.
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это уже даже не позор. Это "ПАЗОРИЩЕ"
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Когнитивный дисонанс - то давай безвизовый режим с европой - то для отдельных пассажиров из европы отдельный режим. А вот так - в европе границы - это условность для членов европейского сообщества. Как отбирать будут этих "отдельных" по росту или цвету глаз?
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наверное,было бы справедливо,если бы сейчас Европа взяла бы и аннулировала этот безвиз. Показательно. Вот тогда бы барыга получил бы по языку брехливому.
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УВАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!
У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДИЛИСЬ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН. ГОТУЄТЬСЯ ШТУРМ ДОБРОВОЛЬЦІВ.

https://strana.ua/news/92314-natspolitsija-zablokirovala-batalon-donbass-pod-lvovom.html
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Весь бред который сейчас несется от говорящих голов поТV ничем не отличается от того, что говорили в 2013-2014 Захарченко, Пшонка, Чечетов.
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Тоже днём увидел - по всем каналам в один голос одно и то же блеют овцы...

Парашенко чётко по пути Х.йла...
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На подходе законы "16 января" -РасширениеПолномочийНацгвардии)) ГРАБЛИ)
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Начались аресты сторонников Саакашвили.
Майдан приближается.
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это русские прогнозируют, а украинцы не ведутся.
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Люди,які повинні бути звільненні,починають встановлювати правила перетинукордону. Яке відношення залізниця має до прикордонників. Це справа інших служб. Нас за баранів тримають. Керівника Укрзалізниці вже давно з "пляжу".
Сором за всіх. І за Президента теж. Шкода , новий ще не дозрів.
Раніше є багатьох у владі називав лавочниками,а тепер бачу,що бариги точніше.
Дуже соромно за державу,яку тепер кацапстан возить по полю. Фу!
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На границе с Донбассом беспредел - коррупция, взяточничество и т.д. Но укреплять надо границу с ЕС, чтобы лидеры оппощиционной партии не смогли попасть в Украину. И какакое государство строит Порошенко?!
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Там вже кордон? Не знав? А кордон з Кривбасом є?
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кацапские ток шоу полностью перешли на поддержку порошенко, чуть ли не герой россии.
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Не могу понять, как в руководстве даже укржелезяки могут быть подобные идиоты, которые путают таможенный и паспортный контроль....
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Войцеха же убрали,остались имбецилы с омеляном во главе.
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"Рехнулись" - это когда сначала были нормальные, а потом нет. А когда сначала дебилы, а после - имбецилы, так это не рехнулись. Это наследственность плохая.
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підкориговувати треба виборчу систему, щоб такі пасажири, як барига, не заїжджали у владу...
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Что значит - из-за ПОЗИЦИИ одного пассажира? Они - просто перевозчики. Не пограничники, не таможня. Какое им дело до позиции?? Що це було?????

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Объявление.
Срочно куплю литовские номера на машину. Не могу больше ездить как лох. Люди пальцами показывают.
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Порошенко с пеной у рта рвался, видимо, в какую-то не такую Европу, но завяз в говне еще на дальних подступах. Если принимать европейские правила и ценности - начни с нужных и полезных людям не мифических "143 реформ", а, к примеру, тех же нормальных условий при растаможке машин, не раскалывая общество на "терпил", готовых хлебать прокисшую петину похлебку, и бунтарей. Не творить позорище на весь мир, высасывая смехотворные и идиотские отговорки и проволочки из страха перед оппонентами и давать повод парашным СМИ захлебываться от восторга, в экстазе комментируя феерические глупости. Идем в Европу - открывай ворота, придурок!
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біда в тому, Що, воно дійсно - придурок - браковане з зачаття ...!
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Вітаю всіх з відкриттям театрально-циркового сезону !

Модель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована", чтобы не было "лазеек для отдельных пассажиров", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 5882
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Модель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована"
А что, гидрант плохо рулил поездом Интерсити? ))))
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Ця влада імпотент. Вона тільки на словах геройська а в дійсності не може владнати конфлікт на одному пропускному пункті.
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А нихто не знает?Тем,хто нещодавно стоя в поезде ехали,компенсацию выплатили?
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туалеты помойте и своих простигоспади проводниц приведите в божеский вид. кондеи включите - в общем займитесь своим делом
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Я вот не пойму - а с чего вдруг Порошенке так гнобить лидера оппозиционной партии Михаила Саакашвили? Не лучше ли своими делами доказать что президент проводит свою политику в интересах страны и народа, что реально борется с коррупцией, искоренинением коррупционных схем в экономике, создает необходимые условия для развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса и т.д. А гнобить неугодных много ума не надо, вон у Путлера как это прекрасно получается.
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Михо,ему заважае робити те,що ти перерахував
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Это шо по-твоему он должен выполнить свои предвыборные обещания? Нашел лоха
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тобто досвід нормальних країн коли пасажири не стоять на митниці їх не влаштовує.
Які вони там дибільні. Якщо людина не пройшла митний контроль то її просто відправити назад. Можливо вони ще підкоректують авіаперельоти? а то там теж в Україні проходить митний контроль.
Когож ці люди вибирають до влади....
Засновника партії регіонів, міністра Януковища. І подібних таких як Аваков який так і не осилив вивчити нормально українську. А тут грузин бере і виступає на українській. Це добре показує розумові здібності української влади. Як і путін який так і не осилив англійський і використовує перекладачів.

Влада яка тільки і може стогнати в соцмережах.
Крим здали без жодного пострілу. Саакашвілі і тих хто зним був теж так пропустили черех границю.
Я гадаю що російські війська якщо захочуть теж так зможуть її пройти. А вони будуть через фейсбук десь с панами розказувати що вони їм повістки пришлють за те що незаконно перетнули кордон і танки без розмитнення завезли на територію України.
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Я правильно розумію, що влада заблокувала людей у замінованій зоні, а тепер притягає до відповідальності за те,що вони вибігли звідти??
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Вы правильно понимаете.

Ну и, в общем-то, каких людей? Хто тех смердов считал? Бабы еще нарожают.
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Саме так. Тепер з них хочуть відшкодувати кошти витрачені на мінування і розмінювання.
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Може тому, Интерсити, краще навитися працювати, а не порушувати ЗУ на догоду владних злочинців ???
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пипец. превыше всего соблюдение "инструкций", а не закона. в этом их вся сурмяжная правда ...
как ласково назвали - подкорректируем модель.
а соблюдения законов и конституции - это значит "лазейки".
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Ну нагнут очередной раз украинцев, а что они зделать могут с купившеми билет в европе?
Что с билетом на поезд не пустят? Так ведь засудят
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Очень полезная и короткая лекция-проповедь, особенно для фанатов "зрады"! Можно не согласиться с некоторыми деталями, но основной посыл очень точно отображает реальность и возможность действовать в ней.
https://www.youtube.com/watch?v=aYpgcLL8nlM
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шкода що на польськім боці не знайшлось кому призупинити договір про сполучення"інтерсіті" за ці "витівки чергової в Бродах"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМодель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована", чтобы не было "лазеек для отдельных пассажиров", - "Укрзализныця"
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