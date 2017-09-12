 Модель таможенного контроля в поездах Интерсити будет "подкорректирована", чтобы не было "лазеек для отдельных пассажиров", - "Укрзализныця"

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции. Мы не можем нарушать закон из-за позиции одного человека. Что касается последствий, на сегодняшний день мы заявили, что проведем компенсации пассажирам. Именно в этом поезде Интерсити действует отдельный порядок таможенного контроля, он осуществляется во время движения. Это экспериментальная модель, которая была введена, чтобы пассажиры имели больше комфорта и быстрее преодолевали границу. Нам нужно будет изучить ее и, возможно, подкорректировать, чтобы не было лазеек для отдельных пассажиров", - заявил Кравцов.
Он добавил, что кроме этого случая были и другие ситуации, когда лица, имеющие несоответствующие или поддельные документы, не имеют права въезда в Украину, но пытаются это сделать, в результате чего их снимают с поезда после прохождения границы.
Напомним, 10 сентября "Укрзализныця" запретила движение поезда Перемышль - Киев еще от конечной станции в Польше, потому что Саакашвили пытался попасть на нем в Украину.
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Жванецкий : "Власть это люди, которым положенна охрана за нас счёт от на же !"
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"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции. Источник: https://censor.net.ua/n455023. Педседателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов с моей точки зрения позже когда власть смениться возможно будет в суде крайний-стрелочником, но пока ж.па в кресле все кажется безнаказанным, но это всего лишь иллюзия.
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Человек сел с паспортом. Все. Дальше погранци высаживают,арестовывают,задерживают или пропускают.Это их компетенция..
Очень напоминает"елку".Ну,почему все так примитивно?
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Пересвідчився в цьому не раз.
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В Херсонской обл Чаплынский р-н российский вертолет К-52 нарушил возд.пространство,углубившись на 10км.
відео порушення російським військовим вертольотом Ка-52 повітряного простору України
https://goo.gl/z5f1an
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В истории с Саакашвили есть один неоспоримый плюс... сегодня любой может увидеть, что происходит когда СМИ контролируют олигархи!
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Источник: https://censor.net.ua/n455023
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А, шо там корректировать? Сразу же пишите в билетах: поезд в любой момент может быть остановлен по требованию кренделя с Банковой. И все вопросы сняты, а ты, Кравцов, тута оправдываешся, выкручиваешся, будто тот отдельный пасажир обрезал провода, захватил кабину машиниста и спустил шины на поезде.
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ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!
У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДИЛИСЬ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН. ГОТУЄТЬСЯ ШТУРМ ДОБРОВОЛЬЦІВ.
https://strana.ua/news/92314-natspolitsija-zablokirovala-batalon-donbass-pod-lvovom.html
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Парашенко чётко по пути Х.йла...
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Майдан приближается.
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наскулила таки проводница!
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Сором за всіх. І за Президента теж. Шкода , новий ще не дозрів.
Раніше є багатьох у владі називав лавочниками,а тепер бачу,що бариги точніше.
Дуже соромно за державу,яку тепер кацапстан возить по полю. Фу!
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Срочно куплю литовские номера на машину. Не могу больше ездить как лох. Люди пальцами показывают.
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А что, гидрант плохо рулил поездом Интерсити? ))))
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Які вони там дибільні. Якщо людина не пройшла митний контроль то її просто відправити назад. Можливо вони ще підкоректують авіаперельоти? а то там теж в Україні проходить митний контроль.
Когож ці люди вибирають до влади....
Засновника партії регіонів, міністра Януковища. І подібних таких як Аваков який так і не осилив вивчити нормально українську. А тут грузин бере і виступає на українській. Це добре показує розумові здібності української влади. Як і путін який так і не осилив англійський і використовує перекладачів.
Влада яка тільки і може стогнати в соцмережах.
Крим здали без жодного пострілу. Саакашвілі і тих хто зним був теж так пропустили черех границю.
Я гадаю що російські війська якщо захочуть теж так зможуть її пройти. А вони будуть через фейсбук десь с панами розказувати що вони їм повістки пришлють за те що незаконно перетнули кордон і танки без розмитнення завезли на територію України.
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Ну и, в общем-то, каких людей? Хто тех смердов считал? Бабы еще нарожают.
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как ласково назвали - подкорректируем модель.
а соблюдения законов и конституции - это значит "лазейки".
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Что с билетом на поезд не пустят? Так ведь засудят
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https://www.youtube.com/watch?v=aYpgcLL8nlM
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