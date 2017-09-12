 Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Сообщается, что запуск был осуществлен с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
"Основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"PC-24 Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе "Ярсы" должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с "Тополь-М" составить основу российских Ракетных войск стратегического назначения.
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Ну да... Две страны "Пугала" - братья на век!.. Только вот век этот скоро кончается... )))
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