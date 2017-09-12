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Все про:армия РФ (6818) испытания (184) ракеты (600) Россия (72225)

 Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

армия рф

Россия провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "РС-24 Ярс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Сообщается, что запуск был осуществлен с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

"Основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"PC-24 Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе "Ярсы" должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с "Тополь-М" составить основу российских Ракетных войск стратегического назначения.
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Рашка в своєму амплуа! Гарвкає на США через їх ПРО (протиракетну ОБОРОНУ), зате сама випробовує наступальні ракети. Дбл, блд!
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Раша нашла выход, куда утилизировать все оружие:выводимые из эксплуатации по сроку ракеты и ЯО - в Сев.Корею, танки, БМ-21,БМП и военных пенсов - в Лугандон,и главное - случись что,"А мы нипричем, нас там нет".Только ведь все сыграть может в обратную сторону в любой момент,"серые зоны" всегда могут перекупить стороны, которых это сильно задевает.
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Добыча топлива для межконтинентальной баллистической ракеты "РС-24 Ярс"


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между прочим , , рашка включает потихесеньку задню , , , вроде как вместе с китаем наехали на сев-корею , , и , исчо , меркельша по телефону ( чи скайпу , куй его знает ,,, ) , добазарилась с хуйлом насчет миротворцев , шоб на всей оккупированной части лугандона вони знаходились , включая раша-украинскую границу , , что , как бы , некое достижени-продвижение ,,, , ящитаю трамп-волкер рулят . !!!! , а вот лука - козел , шо пустил ацапскую рать ( сто тыщ ,,,с вооружением ,, ) , на беларусскую землю , вблизи нащих кордонив ,,,
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Т.е. поставки двигателей и термоядерного боевого блока в С. Корею - это был разогрев перед рашистским трешаком?..
Ну да... Две страны "Пугала" - братья на век!.. Только вот век этот скоро кончается... )))
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Странные вы люди, США тоже недавно запускали ракеты но им значит можно.
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на районе должен быть один полицейский, а не два гопника....
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а тебе люди интересны не странные ? , жизнь вообще тайна ,,,,
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взлететь то може и взлетела , , тока установили ее наоборот , ))) , ну , и полетела через всю землю ( через ядро ))) ,,,всплывет в атлантике , ящитаю ,,,
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Ракета упала в заданном районе. Заданный район уточняется.
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Самое смешное, что день, когда Россия использует эту х-рню в боевых целях будет её последним днём.
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А я думал они новый ноутбук испытали, типа "эльбрус 3". Или холодильник.
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Собрать гавно из импортных деталей и обезьяна сможет умудриться. Слава богу у нас в магазинах нет сЫратова 2015 г.в.
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Конечно не сравнить с Либхер, Бош или Сименс.
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Голий король, нічим стримувати США або КНР крім ядерної зброї рашка не зможе. Рашка поступово перетворюється на КНДР - 2.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
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